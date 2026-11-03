O Barcelona venceu o Aston Villa por 3 a 0 em um Spotify Camp Nou encharcado pela chuva e impôs à equipe de Unai Emery sua primeira derrota nesta edição da Champions League.
O Villa deu o primeiro gol de presente aos donos da casa aos sete minutos, quando um passe precipitado de Joao Gomes atravessou a própria área e chegou a Yamal. Com seu 14º gol na Champions League, ele se tornou o adolescente com mais gols na história da competição. Os visitantes levaram perigo ao longo de um primeiro tempo aberto: Matty Cash e Gomes tiveram finalizações de perto bloqueadas, enquanto Johan Manzambi desperdiçou uma boa chance antes de parar em Joan Garcia.
O capitão decidiu a partida depois do intervalo, ao marcar após um passe em profundidade de Fermin Lopez aos 52 minutos e um cruzamento de Joao Cancelo aos 64. O Barcelona terminou com 65% de posse de bola e 1,96 gol esperado (xG), contra 0,72 do Villa, além de não sofrer gols pela primeira vez em 18 jogos de Champions League. A vitória colocou o time à frente do Villa na segunda posição da fase de liga, com ambas as equipes somando nove pontos.
A seguir, a GOAL dá notas aos jogadores do Barcelona...
Goleiro e defesa
Joan Garcia (8/10): Espalmou uma finalização potente de Johan Manzambi aos 31 minutos e saiu repetidas vezes do gol para impedir Nicolas Jackson, ajudando o Barcelona a não sofrer gols pela primeira vez em 18 jogos de Champions League.
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Brian Farinas (7/10): Mostrou segurança na lateral direita em sua estreia na Champions League, embora o Villa tenha pedido pênalti quando Emiliano Buendia caiu após uma disputa com ele. Foi substituído por Alejandro Balde aos 82 minutos.
Pau Cubarsi (7/10): Conteve Jackson na entrada da área e deu início a um contra-ataque do Barcelona. Também se manteve firme quando o atacante o atingiu na canela com uma entrada atrasada antes do intervalo.
Gerard Martin (7/10): Foi sólido na zaga, enquanto o Barcelona limitou o Villa a apenas uma finalização no alvo.
Joao Cancelo (8/10): Foi influente na lateral esquerda. Chegou à linha de fundo para dar a assistência para o segundo gol de Raphinha e quase marcou com um chute forte que passou pouco acima do travessão. Jogou os 90 minutos.
Meio-campo
Rodri (7/10): Deu ritmo ao jogo na base do meio-campo durante um primeiro tempo de espaços abertos, antes de ser substituído por Marc Bernal no intervalo.
Pedri (7/10): Aproveitou um passe errado de Zion Suzuki para criar uma chance para Anthony Gordon no primeiro tempo e ajudou o Barcelona a dominar a posse de bola. Foi substituído por Frenkie de Jong aos 70 minutos.
Fermin Lopez (8/10): Deu um passe rasteiro e preciso para o primeiro gol de Raphinha e obrigou Suzuki a fazer uma boa defesa depois de roubar a bola de Boubacar Kamara. Foi substituído por Gavi aos 69 minutos.
Ataque
Lamine Yamal (8/10): Aproveitou o erro de Gomes para se tornar o adolescente com mais gols na história da Champions League e deu trabalho a Ian Maatsen a noite toda. Suzuki o impediu duas vezes de marcar o segundo.
Anthony Gordon (7/10): Passou repetidas vezes por Matty Cash pela esquerda e obrigou Suzuki a fazer uma boa defesa, embora tenha errado o último passe em alguns momentos.
Raphinha (9/10): Advertido por reclamação antes do intervalo, o capitão decidiu o jogo com duas finalizações precisas após passes de Fermin e Cancelo. Assim, igualou Robert Lewandowski, com 23 gols pelo clube na Champions League. Foi substituído por Gabriel Jesus aos 70 minutos.
Reservas e técnico
Marc Bernal (6/10): Substituiu Rodri no intervalo e deu estabilidade ao meio-campo enquanto o Barcelona ampliava a vantagem.
Gavi (6/10): Entrou no lugar de Fermin e fez um cruzamento que atingiu o braço de Pau Torres, gerando pedidos de pênalti sem muita convicção.
Gabriel Jesus (6/10): Substituiu Raphinha e preparou uma finalização de Yamal no fim da partida, espalmada por Suzuki.
Frenkie de Jong (6/10): Substituiu Pedri e ajudou o Barcelona a administrar a vantagem com uma posse de bola segura.
Alejandro Balde (N/A): Entrou no lugar de Farinas nos minutos finais.
Hansi Flick (8/10): Sua equipe resistiu a um primeiro tempo difícil e ampliou a vantagem depois do intervalo, encerrando o início perfeito do Villa e, enfim, passando um jogo sem sofrer gols na competição europeia.