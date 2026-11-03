Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Barcelona contra o Aston Villa: Raphinha é o carrasco, enquanto Lamine Yamal faz história e encerra a sequência perfeita do Villa

Siga GOAL no Google

Raphinha marcou duas vezes depois que Lamine Yamal abriu o placar com um gol que quebrou um recorde, e o Barcelona encerrou o início de campanha perfeito do Aston Villa na Champions League.

Publicidade

O Barcelona venceu o Aston Villa por 3 a 0 em um Spotify Camp Nou encharcado pela chuva e impôs à equipe de Unai Emery sua primeira derrota nesta edição da Champions League.

O Villa deu o primeiro gol de presente aos donos da casa aos sete minutos, quando um passe precipitado de Joao Gomes atravessou a própria área e chegou a Yamal. Com seu 14º gol na Champions League, ele se tornou o adolescente com mais gols na história da competição. Os visitantes levaram perigo ao longo de um primeiro tempo aberto: Matty Cash e Gomes tiveram finalizações de perto bloqueadas, enquanto Johan Manzambi desperdiçou uma boa chance antes de parar em Joan Garcia.

O capitão decidiu a partida depois do intervalo, ao marcar após um passe em profundidade de Fermin Lopez aos 52 minutos e um cruzamento de Joao Cancelo aos 64. O Barcelona terminou com 65% de posse de bola e 1,96 gol esperado (xG), contra 0,72 do Villa, além de não sofrer gols pela primeira vez em 18 jogos de Champions League. A vitória colocou o time à frente do Villa na segunda posição da fase de liga, com ambas as equipes somando nove pontos.

A seguir, a GOAL dá notas aos jogadores do Barcelona...

Publicidade
Publicidade

Goleiro e defesa

Joan Garcia (8/10): Espalmou uma finalização potente de Johan Manzambi aos 31 minutos e saiu repetidas vezes do gol para impedir Nicolas Jackson, ajudando o Barcelona a não sofrer gols pela primeira vez em 18 jogos de Champions League.

Tópicos relacionados

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Brian Farinas (7/10): Mostrou segurança na lateral direita em sua estreia na Champions League, embora o Villa tenha pedido pênalti quando Emiliano Buendia caiu após uma disputa com ele. Foi substituído por Alejandro Balde aos 82 minutos.

Pau Cubarsi (7/10): Conteve Jackson na entrada da área e deu início a um contra-ataque do Barcelona. Também se manteve firme quando o atacante o atingiu na canela com uma entrada atrasada antes do intervalo.

Publicidade

Gerard Martin (7/10): Foi sólido na zaga, enquanto o Barcelona limitou o Villa a apenas uma finalização no alvo.

Joao Cancelo (8/10): Foi influente na lateral esquerda. Chegou à linha de fundo para dar a assistência para o segundo gol de Raphinha e quase marcou com um chute forte que passou pouco acima do travessão. Jogou os 90 minutos.

Publicidade

Meio-campo

Rodri (7/10): Deu ritmo ao jogo na base do meio-campo durante um primeiro tempo de espaços abertos, antes de ser substituído por Marc Bernal no intervalo.

Pedri (7/10): Aproveitou um passe errado de Zion Suzuki para criar uma chance para Anthony Gordon no primeiro tempo e ajudou o Barcelona a dominar a posse de bola. Foi substituído por Frenkie de Jong aos 70 minutos.

Publicidade

Fermin Lopez (8/10): Deu um passe rasteiro e preciso para o primeiro gol de Raphinha e obrigou Suzuki a fazer uma boa defesa depois de roubar a bola de Boubacar Kamara. Foi substituído por Gavi aos 69 minutos.

Ataque

Lamine Yamal (8/10): Aproveitou o erro de Gomes para se tornar o adolescente com mais gols na história da Champions League e deu trabalho a Ian Maatsen a noite toda. Suzuki o impediu duas vezes de marcar o segundo.

Publicidade

Anthony Gordon (7/10): Passou repetidas vezes por Matty Cash pela esquerda e obrigou Suzuki a fazer uma boa defesa, embora tenha errado o último passe em alguns momentos.

Raphinha (9/10): Advertido por reclamação antes do intervalo, o capitão decidiu o jogo com duas finalizações precisas após passes de Fermin e Cancelo. Assim, igualou Robert Lewandowski, com 23 gols pelo clube na Champions League. Foi substituído por Gabriel Jesus aos 70 minutos.

Publicidade

Reservas e técnico

Marc Bernal (6/10): Substituiu Rodri no intervalo e deu estabilidade ao meio-campo enquanto o Barcelona ampliava a vantagem.

Gavi (6/10): Entrou no lugar de Fermin e fez um cruzamento que atingiu o braço de Pau Torres, gerando pedidos de pênalti sem muita convicção.

Publicidade

Gabriel Jesus (6/10): Substituiu Raphinha e preparou uma finalização de Yamal no fim da partida, espalmada por Suzuki.

Frenkie de Jong (6/10): Substituiu Pedri e ajudou o Barcelona a administrar a vantagem com uma posse de bola segura.

Publicidade

Alejandro Balde (N/A): Entrou no lugar de Farinas nos minutos finais.

Hansi Flick (8/10): Sua equipe resistiu a um primeiro tempo difícil e ampliou a vantagem depois do intervalo, encerrando o início perfeito do Villa e, enfim, passando um jogo sem sofrer gols na competição europeia.

صحفي