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O Arsenal manteve a boa fase na Champions League ao vencer o Slavia Praga por 2 a 1 na Fortuna Arena. Os gols de Noni Madueke e Viktor Gyökeres garantiram a vitória, apesar de um susto no fim provocado pelos donos da casa.

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O Arsenal demonstrou maturidade tática e eficiência nas finalizações para superar um Slavia Praga combativo na República Tcheca. A equipe de Mikel Arteta impôs seu domínio desde cedo com Madueke, cujo gol aos 9 minutos deu o tom de um primeiro tempo controlado. Os visitantes ampliaram a vantagem antes do intervalo, quando Gyökeres marcou aos 38 minutos, punindo a defesa do Slavia por uma desatenção momentânea durante um período de pressão constante do Arsenal.

O segundo tempo foi mais truncado, com os donos da casa aumentando a intensidade até Wiktor Nowak marcar aos 90 minutos e ameaçar o resultado. Apesar da tensão no fim e de uma sequência de chances do Slavia nos acréscimos, a precisão nos passes do Arsenal (83%) e a solidez defensiva liderada por Gabriel Magalhães garantiram os três pontos. A vitória leva o Arsenal a 10 pontos na fase de liga e consolida sua condição de candidato de primeira linha.

Goleiro e defesa

David Raya - 7/10

O espanhol teve pouco trabalho durante boa parte da noite, mas se manteve atento quando foi exigido e terminou com quatro defesas. Destacou-se especialmente nos acréscimos, ao segurar sem dificuldade uma finalização fraca de Konecny e acabar com a última esperança dos donos da casa de empatar. Pouco pôde fazer no gol de Nowak, marcado de perto no fim.

Ben White - 6/10

Na lateral direita, White deu solidez à defesa antes de ser substituído aos 77 minutos. Priorizou a organização defensiva em vez de avançar ao ataque, evitando que o Arsenal fosse surpreendido pelas transições rápidas do Slavia enquanto esteve em campo.

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Gabriel Magalhães - 8/10

O pilar da defesa do Arsenal. Gabriel liderou a equipe com 12 intervenções defensivas, incluindo oito duelos vencidos e um desarme decisivo. Também levou perigo no ataque: aos 42 minutos, subiu mais alto em uma cobrança de escanteio e cabeceou para uma defesa do goleiro. Seu domínio pelo alto foi crucial nos minutos finais.

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Ezri Konsa - 7/10

Ao lado de Gabriel no centro da defesa, Konsa mostrou ótima leitura de jogo e tranquilidade com a bola. Sua distribuição precisa contribuiu para os 56% de posse de bola da equipe, antes de dar lugar a Cristhian Mosquera aos 61 minutos, quando Arteta buscou renovar o fôlego do time.

Piero Hincapié - 6/10

Teve uma atuação de muita entrega pela esquerda. Hincapié foi testado pelas investidas diretas de Ayaosi, mas, na maior parte do tempo, conseguiu se impor. Embora tenha participado menos do ataque do que de costume, seu posicionamento ajudou o Arsenal a manter a organização diante de um Slavia que pressionava a saída de bola.

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Meio-campo

Declan Rice - 8/10

Uma atuação que deu ritmo ao jogo por parte do jogador da seleção inglesa. Rice ditou o ritmo e acertou 67 de 75 passes (89% de precisão). Sua capacidade de proteger a linha de quatro defensores e manter a circulação da bola foi fundamental para atravessar os momentos mais caóticos do segundo tempo.

Martin Zubimendi - 7/10

Complemento perfeito para Rice, Zubimendi ofereceu a segurança técnica necessária em um ambiente hostil fora de casa. Foi disciplinado no posicionamento e ajudou a levar a bola da defesa ao ataque, permitindo que os jogadores mais criativos atuassem no último terço do campo.

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Mikel Merino - 7/10

Em uma função mais avançada, Merino deu trabalho constante aos defensores do Slavia. Finalizou três vezes, incluindo uma cabeçada bloqueada aos 24 minutos e uma tentativa que passou rente à trave pouco depois. Sua presença física na área abriu espaços para os companheiros.

Ataque

Noni Madueke - 8/10

Explosivo nos minutos iniciais, Madueke marcou um belo gol aos 9 minutos, com um chute rasteiro de direita no meio da rede. Continuou sendo uma opção constante pela ponta direita até ser substituído aos 93 minutos, oferecendo investidas em direção ao gol que o Slavia teve dificuldade para conter.

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Eberechi Eze - 7/10

A capacidade de Eze de conduzir a bola ajudou o Arsenal a superar a pressão do meio-campo do Slavia em várias ocasiões. Ele exigiu uma defesa de Domchak com uma finalização forte aos 26 minutos e teve papel central nas jogadas de criação que levaram ao segundo gol, antes de ser substituído após uma hora de jogo.

Viktor Gyökeres - 8/10

Uma atuação típica de centroavante. Depois de desperdiçar uma cabeçada no início, Gyökeres se redimiu aos 38 minutos ao finalizar com precisão no ângulo direito e ampliar a vantagem. Sua dedicação sem a bola e a capacidade de segurá-la sob pressão foram fundamentais para a vitória.

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Reservas e técnico

Cristhian Mosquera - 6/10

Entrou no lugar de Konsa aos 62 minutos. Encaixou-se bem na equipe, embora fizesse parte da defesa que acabou sofrendo o gol aos 90 minutos, sob forte pressão.

Christos Tzolis - 6/10

Substituiu Eze aos 60 minutos. Teve uma finalização bloqueada aos 83 minutos e ajudou na recomposição defensiva quando os donos da casa ganharam confiança no fim.

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Jurriën Timber - 6/10

Entrou no lugar de White aos 78 minutos. Deu mais energia à defesa e participou de um bloqueio durante a pressão final do Slavia.

Martin Ødegaard - 6/10

Entrou no lugar de Gyökeres aos 78 minutos para dar mais controle à equipe. Teve um chute bloqueado aos 82 minutos, mas passou a maior parte do pouco tempo que esteve em campo defendendo, enquanto o Slavia avançava.

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Max Dowman - Sem nota

Entrou no lugar de Madueke já nos instantes finais, em uma substituição tática para gastar tempo.

Mikel Arteta - 7/10

O técnico preparou muito bem sua equipe para o primeiro tempo, mas talvez tenha atraído a pressão adversária com as substituições defensivas no fim. Ainda assim, a decisão de escalar Gyökeres e Madueke como titulares foi justificada pelos gols que garantiram a vitória.