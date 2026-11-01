Notas dos jogadores do Arsenal contra o Liverpool: Declan Rice e Kai Havertz põem fim a uma espera de 14 anos em Anfield, e o Arsenal assume a liderança

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O Arsenal encerrou uma espera de 14 anos por uma vitória pela Premier League em Anfield. A equipe de Mikel Arteta superou o Liverpool por 1 a 0 no domingo, graças a um esforço defensivo coletivo monumental.

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O lance decisivo veio aos 16 minutos, quando Martin Odegaard aproveitou um passe errado de Alisson e Kai Havertz completou, na segunda trave, o cruzamento rasteiro de Declan Rice. O Liverpool teve 56% de posse de bola e finalizou 17 vezes, mas acertou o gol apenas uma vez, em uma tentativa fraca de Bradley Barcola nos acréscimos. Florian Wirtz ainda acertou o travessão, e Alexis Mac Allister cabeceou para fora em uma chance livre de marcação antes do intervalo.

A vitória, a 300ª do Arsenal fora de casa na Premier League, deixa a equipe três pontos à frente na liderança e encerra a sequência de cinco triunfos do Liverpool.

A seguir, a GOAL dá notas aos jogadores do Arsenal pela atuação em Anfield...

Goleiro e defesa

David Raya (7/10): Foi pouco exigido, mas saiu rapidamente do gol para abafar a bola nos pés de Alexander Isak e segurou vários cruzamentos quando o Liverpool colocou mais jogadores na área. Recebeu cartão amarelo por fazer cera nos acréscimos.

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Jurrien Timber (7/10): Conteve Bradley Barcola durante boa parte do jogo, embora tenha tido sorte de não ser punido por puxar Isak no primeiro tempo. Recebeu cartão amarelo aos 80 minutos por seu envolvimento no desentendimento com Mac Allister.

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Ezri Konsa (8/10): Seguro na zaga, impediu Milos Kerkez de finalizar duas vezes dentro da área e afastou cruzamento após cruzamento. À exceção de um domínio ruim, quase não errou.

Gabriel Magalhaes (7/10): Comandou bem a defesa na ausência de William Saliba e ajudou a afastar os cruzamentos incessantes do Liverpool, embora o exagero em sua reação após um choque com Isak no início do jogo não tenha ajudado.

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Riccardo Calafiori (7/10): Foi combativo nas disputas, fez uma interceptação decisiva para impedir um passe para trás de Barcola e ainda encontrou tempo para avançar, fazendo um cruzamento rasteiro perigoso na metade do segundo tempo.

Meio-campo

Declan Rice (8/10): Passou em velocidade pelo lado e fez o cruzamento rasteiro perfeito para o gol da vitória de Havertz. Depois, voltou correndo para neutralizar Barcola após um passe ruim do Arsenal na saída de bola. Foi decisivo nas duas pontas do campo.

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Bruno Guimaraes (7/10): Participou da construção do gol e mandou uma bola forte pela pequena área que Havertz não conseguiu alcançar por pouco, antes de sair aos 62 minutos.

Martin Odegaard (7/10): Sua pressão sobre Alisson deu origem ao gol da vitória. Também manteve a calma diante da provocação de Mac Allister antes de dar lugar a Mikel Merino no fim.

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Ataque

Noni Madueke (7/10): Tocou para Rice no lance do gol e criou para Christos Tzolis a melhor chance dos visitantes no segundo tempo, embora tenha recebido cartão amarelo por uma falta em Barcola aos 55 minutos.

Christos Tzolis (7/10): Participou do gol e exigiu uma boa defesa de Alisson em um chute rasteiro, mas deveria ter finalizado em vez de tocar para o lado quando saiu livre aos 68 minutos.

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Kai Havertz (8/10): Apareceu na segunda trave no momento certo para completar o cruzamento de Rice e, pouco depois, quase marcou o segundo. Foi substituído por Viktor Gyokeres aos 84 minutos.

Reservas e técnico

Myles Lewis-Skelly (6/10): Entrou em campo para sua 50ª partida na Premier League, recebeu cartão amarelo aos 72 minutos após um choque com Isak e exagerou na força de um passe em um contra-ataque no fim.

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Viktor Gyokeres (sem nota): Substituiu Havertz aos 84 minutos para oferecer ao Arsenal uma opção de saída de bola nos minutos finais.

Piero Hincapie (sem nota): Entrou no lugar de Tzolis aos 84 minutos para reforçar a equipe.

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Mikel Merino (sem nota): Substituiu Odegaard aos 88 minutos para acrescentar altura à equipe diante da pressão final.

Mikel Arteta (8/10): Conquistou sua primeira vitória em Anfield como técnico, 14 anos depois de atuar na última vitória do Arsenal no estádio. Sua equipe defendeu de forma coletiva e garantiu o resultado.