Notas dos jogadores do Arsenal contra o Hull City: Martin Odegaard marca no fim e quebra a resistência do adversário

Foi uma batalha tática de desgaste no Emirates Stadium, onde o Arsenal acabou superando um Hull City de notável disciplina. O Arsenal teve 67% de posse de bola e finalizou 21 vezes, mas encontrou dificuldades para criar chances claras diante da defesa recuada do Hull City. Uma decisão controversa do VAR no primeiro tempo, que negou um pênalti a Kai Havertz por impedimento, aumentou a tensão. Mikel Arteta e a torcida da casa ficaram cada vez mais frustrados enquanto o jogo seguia sem gols até o intervalo.

O gol finalmente saiu aos 72 minutos, com o persistente Martin Odegaard, que encontrou espaço para superar o inspirado Konstantinos Tzolakis. Embora o xG de 1,39 do Arsenal sugira que a equipe não esteve em seu melhor momento criativo, a solidez defensiva garantiu que os raros contra-ataques do Hull City fossem neutralizados. A vitória apertada por 1 a 0 reforça a capacidade do Arsenal de encontrar soluções contra defesas recuadas, mesmo quando seu ritmo ofensivo habitual é interrompido.

Goleiro e defesa

David Raya - 6/10

Uma tarde tranquila para o espanhol, que pouco precisou intervir enquanto o Arsenal se instalava no campo adversário. Fez duas defesas para não sofrer gols, mas sua principal participação foi na circulação da bola, ajudando a manter a linha defensiva adiantada que encurralou o Hull City por longos períodos.

Riccardo Calafiori - 7/10

Atuando como lateral por dentro até ser substituído aos 69 minutos, Calafiori foi essencial na construção das jogadas. Impôs sua presença física nos duelos e permitiu ao Arsenal passar rapidamente a uma formação ofensiva em 3-2-5, embora lhe tenha faltado o passe decisivo para abrir o placar por conta própria.

Ezri Konsa - 6/10

Escalado como zagueiro, Konsa deu estabilidade à defesa. Foi firme nos duelos individuais e manteve a disciplina para evitar surpresas.

Gabriel - 7/10

O brasileiro foi uma referência de segurança no centro da defesa. Embora não tenha sido muito exigido defensivamente, seu domínio pelo alto nas raras bolas paradas do Hull City deu segurança ao Arsenal. Também levou perigo nos sete escanteios da equipe.

Jurrien Timber - 7/10

Timber mostrou sua velocidade de recuperação nas poucas ocasiões em que o Hull City tentou sair em contra-ataque. Seu posicionamento foi impecável, e ele contribuiu para o domínio absoluto da posse de bola, garantindo que Oliver McBurnie permanecesse isolado durante toda a partida.

Meio-campo

Bruno Guimaraes - 7/10

O jogador que ditou o ritmo no meio-campo. Guimaraes controlou o ritmo do jogo e acertou uma alta porcentagem de passes para deslocar a defesa do Hull City de um lado para o outro. Foi substituído aos 89 minutos após uma atuação marcada pela prioridade à manutenção da posse de bola e pelas faltas táticas para interromper contra-ataques.

Declan Rice - 6/10

Rice ofereceu a proteção necessária à frente da linha de quatro defensores, mas teve dificuldade para encontrar um passe vertical decisivo diante de um meio-campo tão congestionado. Foi substituído por Merino aos 63 minutos, quando Arteta buscava mais criatividade no terço final do campo.

Martin Odegaard - 8/10

Decidiu a partida. Quando o Arsenal precisava de um lance de brilho individual para superar os dez jogadores do Hull City dentro da área, seu capitão resolveu aos 72 minutos. Além do gol, foi o motor de todos os ataques, pedindo a bola constantemente em espaços reduzidos.

Ataque

Noni Madueke - 6/10

Madueke tentou superar seu marcador pelo lado de fora, mas frequentemente se viu cercado por dois alas do Hull City. Contribuiu para o total de 21 finalizações, mas, na primeira hora de jogo, muitas vezes lhe faltou o toque final para realmente testar Tzolakis.

Christos Tzolis - 5/10

Uma tarde difícil para o ponta, que teve problemas para encontrar espaço em um terço final muito congestionado. Foi substituído aos 69 minutos após não conseguir influenciar significativamente a partida nem dar a amplitude necessária para alargar a linha de cinco defensores do Hull City.

Kai Havertz - 6/10

Havertz esteve no centro do lance mais discutido da partida, quando o VAR lhe negou um pênalti por um impedimento milimétrico. Trabalhou muito como referência no ataque, mas se frustrou com a falta de bolas recebidas na área antes de ser substituído aos 60 minutos.

Reservas e técnico

Mikel Merino - 7/10

Entrou aos 63 minutos e aumentou imediatamente a intensidade da pressão do Arsenal. Sua capacidade de ganhar as segundas bolas manteve a equipe no ataque até a chegada do gol da vitória.

Viktor Gyokeres - 6/10

Entrou no lugar de Havertz para oferecer uma presença física diferente. Sua movimentação tirou defensores de posição e criou os pequenos espaços que Odegaard acabou aproveitando.

Eberechi Eze - 7/10

Sua entrada aos 69 minutos trouxe a habilidade e a imprevisibilidade de que o time precisava. Seus dribles atraíram defensores, algo fundamental na jogada do gol aos 72 minutos.

Piero Hincapie - 6/10

Substituiu Calafiori na reta final para renovar o fôlego pelo lado esquerdo e evitar falhas defensivas nos últimos minutos.

Martin Zubimendi - sem nota

Entrou aos 89 minutos para ajudar a segurar o resultado.

Mikel Arteta - 7/10

As três substituições de Arteta no segundo tempo foram decisivas para a vitória. Ao perceber que seu time titular havia perdido o ímpeto diante da defesa recuada, ele tomou a iniciativa de trocar jogadores, e o gol veio pouco depois dos ajustes táticos.