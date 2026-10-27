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O Arsenal sofreu uma eliminação humilhante na Copa da Liga Inglesa diante do Fleetwood Town, perdendo por 5-3 nos pênaltis após um empate por -1-1. Apesar de dominar a posse de bola e chegar ao empate no segundo tempo com Viktor Gyoekeres, a equipe de Mikel Arteta não conseguiu superar a resistência dos donos da casa, da quarta divisão.

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O Arsenal viveu uma noite de pura frustração tática no Highbury Stadium: teve 78% de posse de bola, mas não conseguiu superar o sólido bloqueio defensivo do Fleetwood Town. O time londrino saiu atrás logo cedo, quando Loupalo-Bi marcou aos 21 minutos, aproveitando uma falha dos visitantes na transição defensiva.

Apesar de finalizar 26 vezes ao longo da partida, a equipe de Mikel Arteta não teve a precisão necessária para resolver o confronto no tempo regulamentar. O único gol veio com o reforço contratado no verão Viktor Gyoekeres, pouco depois do intervalo.

A disputa acabou se transformando em uma batalha psicológica nos pênaltis. Gyoekeres converteu sua cobrança, mas Bruno Guimaraes sentiu a pressão e desperdiçou a sua, dando a vantagem à equipe da League Two. O Fleetwood acertou todas as cinco cobranças, e Haughey selou a vitória por 5 a 3.





Goleiro e defesa

Illan Meslier - 5/10

O francês quase não teve trabalho durante longos períodos, enquanto o Arsenal se instalava no campo adversário, mas não conseguiu fazer uma defesa decisiva quando mais importava. Sofreu o gol de Loupalo-Bi e não defendeu nenhuma das cinco cobranças do Fleetwood na disputa por pênaltis.

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Max Salmon - 4/10

Noite difícil para o jovem, que não conseguiu dar a amplitude e a profundidade necessárias diante de uma defesa recuada. Foi substituído no intervalo, quando Arteta buscou mais força ofensiva pelas laterais. Antes de sair, pouco contribuiu em termos de conduções progressivas.

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Cristhian Mosquera - 6/10

Em geral, mostrou tranquilidade com a bola e teve um alto índice de passes certos, favorecido pela falta de pressão alta do Fleetwood. Ainda assim, deve lamentar o espaço concedido no lance do primeiro gol. Ficou em campo até o fim, mas não conseguiu influenciar o resultado.

Jurrien Timber - 5/10

Escalado pelo centro, Timber tentou avançar ao meio-campo para criar superioridade numérica, mas não mostrou a intensidade habitual nas disputas. Assim como Salmon, saiu na dupla mudança defensiva feita no intervalo, quando o Arsenal alterou sua formação tática para buscar o resultado.

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Piero Hincapie - 6/10

O mais ativo entre os defensores titulares, Hincapie tentou iniciar ataques pelo corredor interno esquerdo. Ajudou a manter a pressão durante o cerco do segundo tempo, mas teve poucas tarefas defensivas quando os donos da casa recuaram nos 30 minutos finais.

Meio-campo

Martin Zubimendi - 6/10

O espanhol ditou o ritmo da equipe, mantendo a circulação da bola enquanto o Arsenal controlava o jogo. Embora tenha ajudado o time a alcançar 78% de posse, teve dificuldades para encontrar o passe decisivo em meio à marcação congestionada pelo centro. Foi substituído por Guimaraes aos 82 minutos.

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Kai Havertz - 5/10

Uma atuação intrigante do alemão, que muitas vezes ocupou os mesmos espaços dos atacantes e deixou o setor central do meio-campo sem profundidade. Apesar das 26 finalizações do Arsenal, não teve participação significativa em gols, e sua influência diminuiu com o passar da partida.

Casey O'Neill - 5/10

O jovem mostrou lampejos de qualidade técnica, mas teve dificuldades para lidar com a intensidade física do meio-campo do Fleetwood. Saiu aos 66 minutos para a entrada de Eberechi Eze, após não criar chances claras enquanto esteve em campo.

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Max Dowman - 6/10

A jovem promessa mostrou lampejos de talento ofensivo, mas prejudicou a equipe com um ato imprudente de agressividade que lhe rendeu o cartão vermelho aos 85 minutos. A expulsão deixou o Arsenal com um jogador a menos na reta final, reduzindo suas chances de marcar o gol da vitória e contribuindo para a derrota.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Utilizado em uma função híbrida, Lewis-Skelly mostrou boa disciplina tática. Participou da construção da jogada que terminou no empate, mas foi substituído por Ezri Konsa no fim do segundo tempo para reforçar a estrutura defensiva na reta final.

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Ataque

Viktor Gyoekeres - 7/10

De longe o jogador mais perigoso do Arsenal. Mostrou ótimo faro de gol ao empatar aos 50 minutos e recolocar sua equipe na disputa. Também manteve a calma para converter sua cobrança de pênalti, mas acabou prejudicado pela falta de apoio dos demais atacantes.

Reservas e técnico

Ben White - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Salmon e melhorou imediatamente a ocupação de espaços do Arsenal pelo lado direito. Suas ultrapassagens fizeram o Fleetwood recuar ainda mais, mas seus cruzamentos não resultaram em um segundo gol.

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Martin Oedegaard - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Timber para acrescentar criatividade. Participou bastante do jogo e tentou encontrar brechas na defesa do Fleetwood, mas nem mesmo sua visão de jogo foi suficiente para desfazer o empate.

Eberechi Eze - 5/10

Disputou os 24 minutos finais, mas não encontrou o lance decisivo de brilho individual pelo qual é conhecido diante de uma defesa do Fleetwood que dava sinais de cansaço.

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Bruno Guimaraes - 3/10

Uma participação de pesadelo. Entrou aos 82 minutos para acrescentar qualidade, mas desperdiçou o pênalti decisivo na disputa que levou à eliminação do Arsenal.

Ezri Konsa - 5/10

Entrou no fim para reforçar a defesa no lugar de Lewis-Skelly e quase não teve trabalho, já que o Fleetwood não demonstrou interesse em atacar nos dez minutos finais.

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Mikel Arteta - 4/10

Arteta será cobrado por esse resultado. Embora as estatísticas indiquem domínio total, a incapacidade de sua equipe de transformar 78% de posse de bola em mais de um gol contra um adversário da quarta divisão representa uma grande falha tática. A dupla substituição aos 82 minutos pareceu atrapalhar o ritmo, em vez de garantir a vitória.