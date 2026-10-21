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O Arsenal arrancou um empate por 2 a 2 contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, com um gol de Declan Rice no fim da partida. Apesar de ter ficado atrás no placar após um pênalti convertido por Harry Kane, a equipe de Mikel Arteta mostrou maturidade tática e se manteve invicta na fase de liga da Champions League.

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O Arsenal manteve sua invencibilidade na fase de liga da Champions League com um empate suado por 2 a 2 diante do Bayern de Munique na Allianz Arena. A equipe mostrou enorme disciplina tática no primeiro tempo, suportando a pressão antes de Eberechi Eze, que entrou cedo no lugar do lesionado Bukayo Saka, abrir o placar aos 25 minutos após receber um passe sublime de Martin Ødegaard. A verticalidade do Bayern, porém, acabou fazendo a diferença: Alphonso Davies empatou antes do intervalo após um passe em profundidade de Harry Kane.

O segundo tempo se transformou em um duelo tático de alto risco, marcado por erros individuais. Ezri Konsa e Jurrien Timber precisaram fazer intervenções desesperadas, mas Timber acabou cometendo um pênalti por tocar a bola com a mão, permitindo que Kane colocasse os donos da casa à frente aos 61 minutos. O Arsenal, porém, não se entregou e chegou ao empate com uma finalização tranquila de Rice aos 82 minutos. Embora o Bayern tenha levado vantagem nos gols esperados (2,51 a 1,40), Arteta será o técnico mais satisfeito após superar um dos jogos fora de casa mais difíceis do futebol europeu.

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Goleiro e defesa

David Raya - 7/10

Raya foi fundamental para manter o equilíbrio do Arsenal nos momentos de maior pressão do Bayern. Terminou a partida com três defesas, incluindo uma intervenção decisiva em cabeceio de Dayot Upamecano no início do segundo tempo. Pouco podia fazer no pênalti bem cobrado por Kane ou na finalização de Davies de perto, enquanto sua distribuição de bola ajudou o Arsenal a superar a pressão inicial do Bayern.

Ezri Konsa - 6/10

Pelo lado direito do bloco defensivo, Konsa enfrentou um duro teste com as ultrapassagens de Alphonso Davies. Em geral, posicionou-se bem, mas participou da falha coletiva que permitiu a Davies aparecer livre para empatar. Manteve a superioridade pelo alto quando o Bayern buscou cruzamentos de longe.

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Gabriel Magalhães - 8/10

O pilar da defesa da equipe. Gabriel registrou 11 intervenções defensivas, o maior número entre os defensores do Arsenal. Sua capacidade de antecipar os movimentos de Harry Kane pelos espaços entre o centro e as laterais foi crucial, e ele comandou a área com eficiência durante a pressão final do Bayern.

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Jurrien Timber - 6/10

Uma partida de grandes momentos e um erro importante. Timber foi excelente nas transições e quase marcou o gol da vitória no fim, em uma tentativa que Neuer espalmou por cima. No entanto, acabou sendo o protagonista desafortunado do lance decisivo da partida ao cometer pênalti por tocar a bola com a mão enquanto bloqueava uma finalização de Kane.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori foi uma ameaça constante a partir da lateral esquerda. Liderou o Arsenal em finalizações, com quatro, e gerou 0,36 gol esperado. Seus movimentos para o meio causaram problemas importantes à organização do Bayern, embora por vezes tenha sido surpreendido pela velocidade de Serge Gnabry nos contra-ataques.

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Meio-campo

Martin Ødegaard - 7/10

O capitão protagonizou o primeiro lance de grande qualidade da partida, com um lançamento na medida por trás da defesa do Bayern para dar a assistência a Eze. Embora Pavlovic tenha limitado seus espaços em alguns momentos, seus 85 minutos foram marcados pela dedicação criativa antes de ser substituído por Merino.

Bruno Guimarães - 6/10

Guimarães teve dificuldade para impor seu controle habitual do ritmo diante da dupla de volantes do Bayern. Cabeceou com perigo e obrigou Neuer a fazer uma defesa aos 48 minutos, mas passou boa parte do tempo ocupado com a proteção da defesa antes de sair para a entrada de Lewis-Skelly aos 69 minutos.

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Declan Rice - 9/10

Uma atuação exemplar de um meio-campista moderno. Rice se destacou nas estatísticas, acertando 69 de 77 passes e criando uma grande chance. Seu gol aos 82 minutos mostrou enorme tranquilidade: bateu firme para garantir que o Arsenal saísse de Munique com um ponto.

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Ataque

Bukayo Saka - sem nota

Saiu aos 10 minutos devido a uma lesão sofrida no início da partida. Sua ausência forçou uma mudança tática significativa.

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Kai Havertz - 6/10

Havertz cumpriu uma função pouco vistosa como referência no ataque, recuando com frequência para tirar os zagueiros do Bayern de posição. Desperdiçou uma boa oportunidade em uma jogada de bola parada aos 67 minutos, sem acertar o gol de perto, antes de ser substituído.

Noni Madueke - 7/10

As arrancadas de Madueke foram uma saída importante para o Arsenal. Ele teve papel fundamental na construção do gol de empate, mostrando força e visão de jogo para combinar com Gyökeres e Rice. Sua dedicação ao voltar para ajudar na defesa também impressionou.

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Reservas e técnico

Eberechi Eze - 8/10

Eze entrou no lugar de Saka após apenas 10 minutos e foi um substituto decisivo. Finalizou com precisão e frieza aos 25 minutos, mandando a bola rasteira para além de Manuel Neuer e colocando o Arsenal em vantagem. Sua capacidade de manter a posse em espaços apertados foi essencial para aliviar a pressão.

Viktor Gyökeres - 7/10

O atacante entrou no lugar de Havertz aos 68 minutos e ofereceu uma presença física com a qual o Bayern teve dificuldade para lidar. Sua participação na jogada do gol de Rice justificou a entrada.

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Myles Lewis-Skelly - 6/10

O jovem entrou em uma partida intensa aos 69 minutos, mas manteve a calma e ajudou a estabilizar o meio-campo ao lado de Rice nos 20 minutos finais.

Mikel Merino - 6/10

Entrou no fim no lugar de Ødegaard e quase marcou o gol da vitória nos acréscimos, mas seu cabeceio após um escanteio foi bloqueado pela barreira do Bayern.

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Mikel Arteta - 8/10

Arteta conduziu a partida com excelência. A perda de Saka logo no início poderia ter comprometido o plano, mas a entrada de Eze foi uma decisão inspirada. A mudança tática para um bloco mais resistente nos 15 minutos finais garantiu o ponto.