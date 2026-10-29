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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Al Nassr contra o Al Kholood: hat-trick de Cristiano Ronaldo disfarça falhas defensivas em jogo eletrizante de oito gols

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Cristiano Ronaldo relembrou seus melhores tempos com um hat-trick de finalizações precisas no segundo tempo e levou o Al Nassr a uma vitória caótica por 5 a 3 sobre o Al Kholood. Apesar da atuação defensiva insegura, a qualidade individual do ataque do Al Nassr acabou superando o adversário.

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O Al Nassr conquistou três pontos importantes em um confronto eletrizante no Al-Awwal Park, superando um Al Kholood resistente em uma partida marcada pelo brilho no ataque e pela fragilidade defensiva.

O primeiro tempo foi de reviravoltas. Depois que Julien Domingues abriu o placar para os visitantes, Angelo Gabriel e Sadio Mane marcaram e colocaram o Al Nassr em vantagem. No entanto, uma desatenção pouco antes do intervalo permitiu que Antoin Essomba empatasse em 2 a 2, deixando Ange Postecoglou com muito a refletir durante a pausa.

O segundo tempo foi inteiramente de Ronaldo. O craque português assumiu o controle da partida e marcou três gols em uma sequência devastadora de 15 minutos, abrindo vantagem para o Al Nassr. Embora o Al Kholood tenha descontado no fim, com um pênalti de Domingues nos acréscimos, o resultado já estava encaminhado.

O Al Nassr teve 54% de posse de bola e acertou nove finalizações no gol, mostrando que, embora sua defesa ainda precise de ajustes, seu ataque é atualmente um dos mais temidos da Liga Saudita.

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A GOAL dá notas aos jogadores do Al Nassr pela atuação no Awwal Park...

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Goleiro e defesa

Bento - 5/10:

O goleiro teve uma noite difícil e sofreu três gols em apenas cinco finalizações certas dos adversários. Embora pouco pudesse fazer no pênalti cobrado no fim, sua comunicação com os zagueiros pareceu falha durante a confusão defensiva do primeiro tempo, que permitiu ao Al Kholood seguir na disputa.

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Nawaf Boushal - 5/10:

Substituído aos 83 minutos, Boushail teve uma atuação discreta no ataque e frequentemente foi pego fora de posição quando o Al Kholood avançou pelas pontas. Faltou-lhe velocidade para se recuperar diante da ameaça dos contra-ataques visitantes.

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Mohamed Simakan - 6/10:

Simakan foi o mais ativo da defesa, saindo com frequência para interceptar as jogadas, mas sua agressividade às vezes deixava espaços às suas costas. Contribuiu para a construção das jogadas, mas também refletiu a postura de uma equipe que priorizou o ataque em detrimento da organização.

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Inigo Martinez - 5/10:

Uma noite complicada para o experiente defensor. Martinez teve dificuldades com as investidas diretas de Domingues e integrou uma linha defensiva que se mostrou vulnerável a transições simples. Não transmitiu a segurança habitual no centro da defesa.

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Ayman Yahya - 6/10:

Yahya deu boa amplitude pelo lado do campo antes de ser substituído aos 81 minutos. Esforçou-se para voltar e ajudar na marcação, mas passou a maior parte da partida no campo adversário, contribuindo mais para a pressão na saída de bola do que para a organização defensiva.

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Meio-campo

Abdullah Al-Hamdan - 5/10:

Foi o mais discreto do setor ofensivo. Al-Hamdan teve dificuldade para encontrar espaço em um terço final congestionado e ficou em grande parte ofuscado pelos nomes de destaque ao seu redor. Foi substituído por Abdulrahman Ghareeb aos 74 minutos, sem ter acertado nenhuma finalização no gol.

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Abdullah Al-Khaibari - 6/10:

O volante se concentrou em manter a posse de bola e completou a maioria dos passes para sustentar a pressão. No entanto, frequentemente era superado na transição do ataque para a defesa, deixando a linha de quatro defensores exposta às infiltrações adversárias.

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Angelo Gabriel - 8/10:

Um dos destaques da etapa inicial. Gabriel marcou um gol de empate importante aos 24 minutos, com uma finalização inteligente, e foi uma fonte constante de criatividade até ser substituído aos 81 minutos. Sua capacidade de conectar o meio-campo à dupla de ataque foi excelente.

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Sadio Mane - 8/10:

Mane mostrou sua qualidade com um gol bem executado aos 38 minutos, que colocou o Al Nassr momentaneamente à frente. Seguiu perigoso durante toda a partida e, aos 81 minutos, deu a assistência para o terceiro gol de Ronaldo, coroando uma atuação muito produtiva.

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Ataque

Joao Felix - 9/10:

Apesar de ter sido substituído no intervalo, Felix teve um impacto profundo na partida. Deu as assistências para o primeiro gol de Gabriel e para o gol de Mane, além de participar decisivamente dos dois primeiros gols do hat-trick de Ronaldo. Sua visão de jogo foi a chave para a alta produção ofensiva do Al Nassr.

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Cristiano Ronaldo - 10/10:

Uma aula de finalização. Ronaldo mudou os rumos da partida com um hat-trick impressionante, aos 66, 72 e 81 minutos, demonstrando posicionamento e tempo de bola incríveis. Seus três gols no segundo tempo praticamente decidiram o confronto e mostraram por que ele continua sendo o principal jogador decisivo da liga.

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Reservas e técnico

Abdulrahman Ghareeb - 6/10:

Entrou para os 15 minutos finais e deu novo fôlego à ponta, ajudando o Al Nassr a administrar a vantagem enquanto o ritmo da partida diminuía.

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Sami Al-Najei - 5/10:

Entrou aos 81 minutos para dar novo fôlego ao meio-campo, enquanto o Al Nassr passava a se defender em bloco.

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Awad Aman - 5/10:

Uma substituição tática no fim da partida, com pouco tempo para influenciar os acontecimentos nos minutos finais agitados.

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Rakan Khalid Al-Ghamdi - 5/10:

Entrou aos 81 minutos para ajudar a administrar o desgaste dos atacantes titulares.

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Saad Fahad Al Nasser - 5/10:

Entrou em campo aos 83 minutos como parte da tentativa de Postecoglou de controlar os momentos finais da partida.

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Ange Postecoglou - 7/10:

A organização tática do treinador garantiu que o Al Nassr continuasse avassalador no ataque, mas a falta de equilíbrio defensivo segue preocupante. A aposta no brilho individual deu resultado, mas os três gols sofridos diante de um adversário pior colocado serão motivo de frustração.