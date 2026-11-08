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O AC Milan conquistou uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Genoa graças a uma sequência de gols no primeiro tempo. Christian Pulisic e Alphadjo Cisse marcaram, e a equipe de Ruben Amorim subiu na tabela da Serie A.

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O AC Milan mostrou superioridade tática e dominou o início da partida no Stadio Luigi Ferraris, praticamente definindo o confronto nos primeiros 20 minutos. A equipe de Ruben Amorim atuou em um 3-4-3 fluido que superou as linhas defensivas do Genoa. O placar foi aberto aos 13 minutos, quando Alphadjo Cisse finalizou com precisão após boa jogada de Adrien Rabiot. A pressão não diminuiu e, apenas seis minutos depois, Christian Pulisic ampliou após passe de Goncalo Ramos, concluindo uma sequência de movimentações bem coordenadas.

No segundo tempo, porém, o panorama mudou bastante. O Milan adotou uma postura mais conservadora e permitiu que o Genoa crescesse na partida. Os donos da casa levaram vantagem nas finalizações, por 17 a 6, e conseguiram descontar com Mikael Ellertsson aos 88 minutos. Apesar da tensão no fim e do cartão amarelo recebido por Mario Gila nos momentos finais, a estrutura defensiva do Milan resistiu. A vitória leva o clube a 24 pontos e o mantém firme na briga pelo scudetto, após uma atuação segura que terminou sob pressão.

Goleiro e defesa

Mike Maignan - 7/10

O francês foi o mais exigido dos dois goleiros e precisou fazer quatro defesas diante da pressão final do Genoa. Mostrou a autoridade de sempre em sua área, embora pouco pudesse fazer para evitar o chute de Ellertsson, que tomou uma trajetória difícil. Sua distribuição de bola continuou sendo importante para as transições do Milan.

Koni De Winter - 6/10

Pelo lado direito da linha de três zagueiros, De Winter jogou com segurança no primeiro tempo, quando o Milan dominou a posse de bola. Foi mais exigido na etapa final, com o Genoa avançando, mas ajudou a equipe a segurar o resultado e contribuiu para o total de 15 afastamentos de bola.

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Mario Gila - 5/10

Foi uma tarde difícil para o defensor, que por vezes teve problemas com a movimentação do ataque do Genoa. Recebeu cartão amarelo aos 87 minutos por uma falta para interromper a jogada, quando a pressão aumentava, e estava ligeiramente fora de posição no gol do Genoa, um minuto depois.

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Sankhoun Diawara - 6/10

Diawara deu força física à linha de três zagueiros, mas passou a correr o risco de expulsão após receber um cartão amarelo aos 29 minutos. Amorim percebeu a possibilidade de uma segunda advertência e o substituiu pouco depois da marca de uma hora de jogo para garantir que o Milan terminasse com 11 jogadores.

Meio-campo

Yunus Musah - 7/10

A disposição de Musah foi fundamental em uma partida na qual o Milan precisou suportar muita pressão no segundo tempo. Percorreu grandes distâncias e ajudou nas transições da defesa para o ataque, antes de ser substituído perto do fim, quando Amorim buscava fazer o tempo passar.

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Adrien Rabiot - 8/10

Uma atuação dominante no centro do campo. Rabiot deu a assistência para o primeiro gol, aos 13 minutos, mostrando visão de jogo e precisão no passe. Apesar do cartão amarelo recebido aos 50 minutos, continuou sendo o principal articulador do meio-campo durante os 90 minutos.

Diego Moreira - 6/10

Moreira ofereceu a amplitude necessária ao esquema 3-4-3, embora sua influência tenha diminuído com o passar do jogo. Cumpriu suas tarefas defensivas com dedicação e voltou para ajudar na marcação quando os alas do Genoa avançaram nos últimos 30 minutos.

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Luka Modric - 7/10

O veterano meio-campista ditou o ritmo durante o primeiro tempo dominante do Milan e manteve um alto índice de acerto nos passes. Ao todo, os visitantes trocaram 580 passes. Sua capacidade de escapar da pressão permitiu que Pulisic e Ramos se destacassem no terço final do campo.

Ataque

Alphadjo Cisse - 8/10

Cisse abriu o placar com uma finalização segura aos 13 minutos e deu o tom da atuação. Sua movimentação entre as linhas causou problemas constantes à linha de três zagueiros do Genoa, antes de ele ser substituído por decisão tática aos 61 minutos para a entrada de um jogador descansado.

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Christian Pulisic - 9/10

O destaque em campo. Pulisic ampliou a vantagem do Milan aos 19 minutos com uma finalização rápida e continuou sendo a principal opção ofensiva da equipe. Mesmo quando o Genoa passou a dominar a posse de bola no fim, sua capacidade de manter a bola foi crucial até sua saída, aos 79 minutos.

Goncalo Ramos - 7/10

Embora não tenha marcado, Ramos foi decisivo para o segundo gol ao dar a assistência para Pulisic. Fez muito bem o trabalho de segurar a bola, servindo como referência no ataque e permitindo que os atacantes que partiam dos lados explorassem os espaços entre a faixa central e as laterais.

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Reservas e técnico

Filippo. Terracciano - 6/10

Entrou aos 61 minutos para dar mais estabilidade defensiva e se encaixou bem no sistema durante um período de pressão constante do Genoa.

Omari Hutchinson - 5/10

Entrou no lugar de Cisse, mas teve dificuldades para participar do jogo, já que o Milan passou boa parte de seu tempo em campo concentrado na defesa.

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Ardon Jashari - N/A

Entrou no lugar de Pulisic perto do fim, em uma substituição tática para reforçar o meio-campo.

Pervis Estupinan - N/A

Entrou aos 87 minutos para ajudar a defender a vantagem.

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Ruben Amorim - 7/10

O esquema tático de Amorim funcionou perfeitamente nos primeiros 45 minutos e rendeu uma vantagem de dois gols. Embora sua equipe talvez tenha permitido pressão demais no segundo tempo, as substituições foram tentativas coerentes de administrar os cartões amarelos e preservar a vantagem.