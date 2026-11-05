Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do AC Milan contra o Ferencvaros: time de Ruben Amorim se frustra, e Goncalo Ramos não consegue marcar

Siga GOAL no Google

O Milan sofreu uma derrota decepcionante em casa por 2 a 0 para o Ferencvaros na Liga Europa, e as falhas defensivas custaram caro. Apesar de ter 70% da posse de bola, o Milan não conseguiu superar a resistência da equipe húngara no San Siro.

Publicidade

A campanha do AC Milan na Liga Europa sofreu um duro golpe com a derrota para um Ferencvaros eficiente no San Siro. O jogo chegou empatado ao intervalo, mas a equipe italiana não conseguiu aproveitar sua superioridade nas estatísticas. Ao fim da partida, somou 15 finalizações, mas apenas duas exigiram defesa do goleiro adversário.

No segundo tempo, a disciplina defensiva do Milan desmoronou. Lenny Joseph aproveitou a passividade da equipe para marcar duas vezes, aos 52 e aos 66 minutos, em lances com assistências de Kristoffer Zachariassen. Mesmo depois que os visitantes ficaram com dez jogadores, após a expulsão de Yusuf Bamidele aos 77 minutos, o Milan não conseguiu reagir. Assim, ficou com apenas três pontos nos quatro primeiros jogos da fase de grupos.

Goleiro e defesa

Lorenzo Torriani - 5/10

Uma noite difícil para o jovem goleiro. Enfrentou oito finalizações no gol e fez seis defesas, mas não conseguiu realizar a intervenção decisiva para impedir os dois gols de Joseph. Com a alta posse de bola do Milan, arriscou pouco na distribuição, enquanto a estrutura defensiva à sua frente ofereceu pouca proteção.

Koni De Winter - 3/10

Uma noite para esquecer para o defensor. Recebeu cartão amarelo aos 51 minutos, apenas 60 segundos antes do primeiro gol, e teve dificuldades para acompanhar a movimentação de Joseph durante todo o segundo tempo. Acabou substituído aos 67 minutos, quando o Milan buscava mais força ofensiva.

Publicidade
Publicidade

Davide Bartesaghi - 5/10

Teve uma atuação razoável no primeiro tempo, como parte de uma defesa que não sofreu gols até o intervalo. No entanto, foi pego fora de posição na transição que levou ao segundo gol. Foi substituído por Camarda quando Amorim partiu para o ataque total.

Tópicos relacionados

Acesso Gratuito
Caze TV

CazéTV

✅ Transmite jogos ao vivo sem custo

✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real

✅ Disponível em qualquer aparelho sem login

Preço mensal a partir deR$ 0,00
Tradição Aberta
Bandplay

Bandplay

✅ Exibe um jogo estelar por rodada

✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo

✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro

Preço mensal a partir deR$ 0,00
Streamer da Liga Europa
Disney+ logo

Disney+

✅ Vários jogos transmitidos simultaneamente ao vivo

✅ Acesso aos sinais lineares da ESPN

✅ Replays e melhores momentos quando quiser

Preço mensal a partir deR$ 43,90
Acesso Gratuito
Caze TV

CazéTV

✅ Transmite jogos ao vivo sem custo

✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real

✅ Disponível em qualquer aparelho sem login

Preço mensal a partir deR$ 0,00
Tradição Aberta
Bandplay

Bandplay

✅ Exibe um jogo estelar por rodada

✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo

✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro

Preço mensal a partir deR$ 0,00
Streamer da Liga Europa
Disney+ logo

Disney+

✅ Vários jogos transmitidos simultaneamente ao vivo

✅ Acesso aos sinais lineares da ESPN

✅ Replays e melhores momentos quando quiser

Preço mensal a partir deR$ 43,90
Acesso Gratuito
Caze TV

CazéTV

✅ Transmite jogos ao vivo sem custo

✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real

✅ Disponível em qualquer aparelho sem login

Preço mensal a partir deR$ 0,00

Filippo Terracciano - 5/10

Um dos poucos defensores a disputar os 90 minutos. Foi ativo pelo lado do campo, mas faltou qualidade no último passe para ajudar o Milan a transformar seu domínio territorial em chances claras. Contribuiu para as 15 finalizações da equipe, mas não ameaçou pessoalmente o goleiro.

Sankhoun Diawara - 4/10

Teve dificuldades para impor sua força física e foi substituído por razões táticas no intervalo. Sua incapacidade de interromper as jogadas que levavam a bola a Zachariassen no primeiro tempo levou Amorim a buscar alternativas no banco.

Publicidade

Meio-campo

Adrien Rabiot - 5/10

FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images

O francês participou bastante do jogo enquanto o Milan ditava o ritmo com 70% de posse de bola. No entanto, seus passes muitas vezes foram laterais demais, sem a verticalidade necessária para superar o bloco defensivo do Ferencvaros. Permaneceu em campo até o fim, mas perdeu força nos minutos finais.

Omari Hutchinson - 6/10

Mostrou lampejos de criatividade e foi um dos jogadores mais participativos do Milan. Tentou avançar e combinar jogadas com Ramos, mas suas iniciativas muitas vezes terminaram em finalizações bloqueadas ou cruzamentos sem precisão.

Publicidade

Ardon Jashari - 5/10

Teve uma atuação de muita dedicação no meio-campo, mas sem brilho criativo. Foi eficiente ao manter a posse de bola, porém teve dificuldades para defender os contra-ataques que acabaram decidindo a partida. Foi substituído por Modric aos 63 minutos.

Yunus Musah - 4/10

Não conseguiu mostrar sua energia habitual pelos lados do campo. Pouco produziu no ataque e foi substituído no intervalo, quando o Milan buscava mudar sua formação tática.

Publicidade

Ataque

Alphadjo Cisse - 4/10

Passou 46 minutos apagado em campo. Não acertou nenhuma finalização no gol e foi neutralizado pelos zagueiros do Ferencvaros antes de ser substituído no intervalo.

Goncalo Ramos - 5/10

Referência do ataque, ficou isolado por longos períodos. Apesar do grande número de finalizações do Milan, Ramos raramente teve uma chance clara para testar Dibusz, já que a defesa húngara conseguiu fechar os espaços na área.

Publicidade

Reservas e técnico

Diego Moreira - 5/10

FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images

Entrou no intervalo para dar mais amplitude à equipe, mas teve dificuldades para superar seu marcador. Sua entrada pouco fez para conter os contra-ataques do Ferencvaros.

Christian Pulisic - 6/10

O americano deu mais urgência ao jogo após entrar no intervalo. Participou da melhor sequência de jogadas do Milan, mas não conseguiu fazer o gol nem dar a assistência necessária para iniciar uma reação.

Publicidade

Mario Gila - 5/10

Entrou para o segundo tempo com a missão de dar mais solidez à defesa, mas o Milan sofreu dois gols nos 20 minutos seguintes à sua entrada.

Luka Modric - 5/10

O experiente meio-campista entrou aos 63 minutos para dar mais controle à equipe. Embora tenha ajudado a manter a alta posse de bola, o jogo já escapava das mãos do Milan quando ele encontrou seu ritmo.

Publicidade

Francesco Camarda - 5/10

Uma aposta de Amorim nos minutos finais. O adolescente se esforçou, mas recebeu poucas bolas com as quais pudesse criar algo na reta final.

Ruben Amorim - 3/10

FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSGetty Images

Um fracasso tático do treinador. Apesar dos 70% de posse de bola, sua equipe não teve um plano B depois de sair atrás no placar. As três substituições feitas no intervalo não mudaram o rumo do jogo, e os visitantes exploraram repetidamente a linha defensiva adiantada.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

Ver perfil do autor