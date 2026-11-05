Notas dos jogadores do AC Milan contra o Ferencvaros: time de Ruben Amorim se frustra, e Goncalo Ramos não consegue marcar

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O Milan sofreu uma derrota decepcionante em casa por 2 a 0 para o Ferencvaros na Liga Europa, e as falhas defensivas custaram caro. Apesar de ter 70% da posse de bola, o Milan não conseguiu superar a resistência da equipe húngara no San Siro.

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A campanha do AC Milan na Liga Europa sofreu um duro golpe com a derrota para um Ferencvaros eficiente no San Siro. O jogo chegou empatado ao intervalo, mas a equipe italiana não conseguiu aproveitar sua superioridade nas estatísticas. Ao fim da partida, somou 15 finalizações, mas apenas duas exigiram defesa do goleiro adversário.

No segundo tempo, a disciplina defensiva do Milan desmoronou. Lenny Joseph aproveitou a passividade da equipe para marcar duas vezes, aos 52 e aos 66 minutos, em lances com assistências de Kristoffer Zachariassen. Mesmo depois que os visitantes ficaram com dez jogadores, após a expulsão de Yusuf Bamidele aos 77 minutos, o Milan não conseguiu reagir. Assim, ficou com apenas três pontos nos quatro primeiros jogos da fase de grupos.

Goleiro e defesa

Lorenzo Torriani - 5/10

Uma noite difícil para o jovem goleiro. Enfrentou oito finalizações no gol e fez seis defesas, mas não conseguiu realizar a intervenção decisiva para impedir os dois gols de Joseph. Com a alta posse de bola do Milan, arriscou pouco na distribuição, enquanto a estrutura defensiva à sua frente ofereceu pouca proteção.

Koni De Winter - 3/10

Uma noite para esquecer para o defensor. Recebeu cartão amarelo aos 51 minutos, apenas 60 segundos antes do primeiro gol, e teve dificuldades para acompanhar a movimentação de Joseph durante todo o segundo tempo. Acabou substituído aos 67 minutos, quando o Milan buscava mais força ofensiva.

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Davide Bartesaghi - 5/10

Teve uma atuação razoável no primeiro tempo, como parte de uma defesa que não sofreu gols até o intervalo. No entanto, foi pego fora de posição na transição que levou ao segundo gol. Foi substituído por Camarda quando Amorim partiu para o ataque total.

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Filippo Terracciano - 5/10

Um dos poucos defensores a disputar os 90 minutos. Foi ativo pelo lado do campo, mas faltou qualidade no último passe para ajudar o Milan a transformar seu domínio territorial em chances claras. Contribuiu para as 15 finalizações da equipe, mas não ameaçou pessoalmente o goleiro.

Sankhoun Diawara - 4/10

Teve dificuldades para impor sua força física e foi substituído por razões táticas no intervalo. Sua incapacidade de interromper as jogadas que levavam a bola a Zachariassen no primeiro tempo levou Amorim a buscar alternativas no banco.

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Meio-campo

Adrien Rabiot - 5/10

Getty Images

O francês participou bastante do jogo enquanto o Milan ditava o ritmo com 70% de posse de bola. No entanto, seus passes muitas vezes foram laterais demais, sem a verticalidade necessária para superar o bloco defensivo do Ferencvaros. Permaneceu em campo até o fim, mas perdeu força nos minutos finais.

Omari Hutchinson - 6/10

Mostrou lampejos de criatividade e foi um dos jogadores mais participativos do Milan. Tentou avançar e combinar jogadas com Ramos, mas suas iniciativas muitas vezes terminaram em finalizações bloqueadas ou cruzamentos sem precisão.

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Ardon Jashari - 5/10

Teve uma atuação de muita dedicação no meio-campo, mas sem brilho criativo. Foi eficiente ao manter a posse de bola, porém teve dificuldades para defender os contra-ataques que acabaram decidindo a partida. Foi substituído por Modric aos 63 minutos.

Yunus Musah - 4/10

Não conseguiu mostrar sua energia habitual pelos lados do campo. Pouco produziu no ataque e foi substituído no intervalo, quando o Milan buscava mudar sua formação tática.

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Ataque

Alphadjo Cisse - 4/10

Passou 46 minutos apagado em campo. Não acertou nenhuma finalização no gol e foi neutralizado pelos zagueiros do Ferencvaros antes de ser substituído no intervalo.

Goncalo Ramos - 5/10

Referência do ataque, ficou isolado por longos períodos. Apesar do grande número de finalizações do Milan, Ramos raramente teve uma chance clara para testar Dibusz, já que a defesa húngara conseguiu fechar os espaços na área.

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Reservas e técnico

Diego Moreira - 5/10

Getty Images

Entrou no intervalo para dar mais amplitude à equipe, mas teve dificuldades para superar seu marcador. Sua entrada pouco fez para conter os contra-ataques do Ferencvaros.

Christian Pulisic - 6/10

O americano deu mais urgência ao jogo após entrar no intervalo. Participou da melhor sequência de jogadas do Milan, mas não conseguiu fazer o gol nem dar a assistência necessária para iniciar uma reação.

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Mario Gila - 5/10

Entrou para o segundo tempo com a missão de dar mais solidez à defesa, mas o Milan sofreu dois gols nos 20 minutos seguintes à sua entrada.

Luka Modric - 5/10

O experiente meio-campista entrou aos 63 minutos para dar mais controle à equipe. Embora tenha ajudado a manter a alta posse de bola, o jogo já escapava das mãos do Milan quando ele encontrou seu ritmo.

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Francesco Camarda - 5/10

Uma aposta de Amorim nos minutos finais. O adolescente se esforçou, mas recebeu poucas bolas com as quais pudesse criar algo na reta final.

Ruben Amorim - 3/10

Getty Images

Um fracasso tático do treinador. Apesar dos 70% de posse de bola, sua equipe não teve um plano B depois de sair atrás no placar. As três substituições feitas no intervalo não mudaram o rumo do jogo, e os visitantes exploraram repetidamente a linha defensiva adiantada.