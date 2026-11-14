Notas dos jogadores de Portugal contra a Dinamarca: desastre defensivo e equipe de Jorge Jesus desmorona em derrota humilhante por 4 a 1 em casa

O primeiro jogo de Portugal desde a aposentadoria do lendário capitão Cristiano Ronaldo foi uma noite para esquecer. As fragilidades defensivas da equipe foram expostas sem piedade no Estadio Municipal de Braga, na derrota por 4 a 1 para a Dinamarca. A partida mudou pouco antes do intervalo, quando Pierre-Emile Højbjerg converteu um pênalti aos 43 minutos, punindo a falta de disciplina na área portuguesa. A mudança de rumo foi fatal para a equipe de Jorge Jesus, que não conseguiu recuperar sua organização após o intervalo.

O segundo tempo foi marcado pela movimentação precisa de Rasmus Højlund, que marcou duas vezes em um intervalo de sete minutos e praticamente decidiu a partida. Joachim Andersen fez o quarto aos 75 minutos, evidenciando a dificuldade de Portugal para defender bolas paradas. Bernardo Silva ainda marcou o gol de honra no terceiro minuto dos acréscimos, mas o apito final confirmou uma noite difícil para os donos da casa, que tiveram mais posse de bola (55%), porém foram muito inferiores nas transições.

Goleiro e defesa

Diogo Costa - 4/10

Uma noite para esquecer para o goleiro do Porto, que sofreu quatro gols apesar de a Dinamarca ter acertado apenas seis finalizações no alvo. Não conseguiu defender o pênalti de Hoejbjerg e pareceu hesitante quando a defesa desmoronou no segundo tempo. Terminou com apenas uma defesa.

Ruben Dias - 4/10

O jogador do Manchester City teve dificuldades para lidar com a presença física de Hoejlund e, surpreendentemente, foi substituído no intervalo. Sua falta de velocidade para se recuperar ficou evidente quando a Dinamarca explorou o espaço às costas da linha defensiva portuguesa na jogada que levou ao primeiro gol.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot deu amplitude à equipe, mas foi flagrado fora de posição repetidas vezes na defesa. Não acompanhou as movimentações de Mikkel Damsgaard e Daramy, deixando os zagueiros expostos às ultrapassagens.

Afonso Costa - 3/10

Uma partida difícil para o defensor, que pareceu sentir o peso da ocasião. Teve dificuldades para manter a linha defensiva, contribuindo para uma tarde em que Portugal sofreu quatro gols em casa.

Renato Veiga - 4/10

Veiga tentou fazer o jogo avançar desde a defesa, mas foi sufocado pela pressão alta da Dinamarca. Sua presença no jogo aéreo não bastou para impedir Andersen de marcar de cabeça o quarto gol dos visitantes.

Meio-campo

Bruno Fernandes - 5/10

O capitão tentou comandar a criação e produziu várias chances, mas muitas vezes ficou isolado enquanto a dupla de volantes dinamarquesa, formada por Hjulmand e Hoejbjerg, fechava os espaços. Foi substituído aos 79 minutos, quando Portugal buscava renovar o fôlego da equipe.

Vitinha - 4/10

Embora tenha mostrado qualidade com a bola, faltou-lhe a intensidade física necessária para enfrentar o meio-campo dinamarquês. Passou grande parte do jogo sem aparecer, enquanto a Dinamarca atravessava o meio-campo em transições diretas.

Ruben Neves - 4/10

Neves não ofereceu a proteção necessária à linha de quatro defensores. Foi substituído aos 64 minutos, quando Portugal já perdia por três gols, sem conseguir conter os ataques dinamarqueses.

Ataque

Joao Felix - 4/10

Felix mostrou lampejos de habilidade técnica, mas faltou eficiência nas finalizações. Fez parte de um ataque que finalizou 15 vezes, mas teve dificuldades para testar Hermansen de forma consistente antes de ser substituído com o placar em 0 a 3.

Pedro Neto - 5/10

Neto foi a ameaça mais direta de Portugal no primeiro tempo, usando a velocidade para criar dificuldades à defesa dinamarquesa. No entanto, frequentemente faltou qualidade à sua última bola, e ele saiu na tripla substituição aos 64 minutos.

Goncalo Ramos - 4/10

Uma noite frustrante para o atacante, que recebeu poucas bolas de qualidade. Teve dificuldades para encontrar espaço entre Andersen e Provstgaard e não marcou, apesar dos 55% de posse de bola de Portugal.

Reservas e técnico

Trincao - 5/10

Entrou aos 64 minutos, mas teve dificuldades para influenciar uma partida que já escapava ao controle de Portugal.

Joao Palhinha - 4/10

Entrou para estabilizar o meio-campo, mas acabou recebendo um cartão amarelo aos 87 minutos, quando a frustração veio à tona.

Bernardo Silva - 6/10

O único destaque positivo dos donos da casa. Entrou aos 79 minutos e marcou um belo gol aos 90+3.

Carlos Forbs - 5/10

Entrou nos minutos finais para dar velocidade à equipe, mas a defesa dinamarquesa estava compacta demais para ser superada.

Joao Neves - sem nota

Entrou apenas aos 83 minutos e não teve tempo suficiente para receber uma avaliação adequada.

Jorge Jesus - 2/10

Um desastre tático para o experiente treinador. Sua linha defensiva adiantada foi desmontada pelas transições da Dinamarca, e a substituição de Ruben Dias no intervalo não resolveu os problemas de organização que levaram aos três gols sofridos no segundo tempo.