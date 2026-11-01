Notas dos jogadores da Juventus contra o Napoli: Kerim Alajbegovic e Jérémie Boga garantem vitória fundamental no Allianz Stadium

A Juventus conquistou três pontos importantes no Allianz Stadium com uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, marcada pela disciplina tática. O primeiro tempo foi de equilíbrio tático e pressão alta das duas equipes. Apesar de ter cobrado 13 escanteios ao longo da partida, a Juventus teve dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. O Napoli teve ligeiramente mais posse de bola, com 51%, mas pouco exigiu Guglielmo Vicario: finalizou apenas uma vez no alvo durante os 90 minutos.
O placar foi aberto aos 70 minutos, quando Alajbegovic marcou após um período de pressão constante da equipe da casa. Com o Napoli em busca do empate, a Juventus aproveitou a transição, e o reserva Boga definiu o resultado aos 87 minutos. Taticamente, a equipe de Luciano Spalletti mostrou melhor leitura dos espaços, venceu 44 disputas contra 37 do Napoli e conseguiu limitar a influência de Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca.
Goleiro e defesa
Guglielmo Vicario - 7/10
Foi uma noite relativamente tranquila para o goleiro, que precisou fazer apenas uma defesa, já que a Juventus limitou o Napoli a uma finalização no alvo. Mostrou tranquilidade na distribuição da bola, contribuindo para os 84% de precisão nos passes da equipe, e controlou bem sua área nos quatro escanteios do Napoli.
Pierre Kalulu - 7/10
Na lateral direita, Kalulu foi seguro na defesa e ofereceu uma opção para a saída de bola. Arriscou uma finalização de longe aos 47 minutos, que foi bloqueada, mas se concentrou principalmente em conter Noa Lang, tarefa que cumpriu durante a maior parte do tempo em que esteve em campo.
Gleison Bremer - 8/10
Líder da defesa da Juventus, Bremer somou dez intervenções defensivas, o maior número da equipe. Dominou pelo alto, venceu quatro disputas e quase marcou aos 64 minutos, em uma cabeçada que exigiu uma defesa. Seu posicionamento foi fundamental para neutralizar a presença física de Lucca.
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Jhon Lucumí - 7/10
Lucumí deu equilíbrio ao lado esquerdo da zaga até ser substituído aos 72 minutos. Participativo no primeiro tempo, chegou a avançar para um escanteio aos 16 minutos e finalizou para fora com o pé direito. Manteve a concentração diante de Matteo Politano.
Juan Cabal - 6/10
Cabal cumpriu suas funções com dedicação pelo lado esquerdo. Embora não tenha oferecido o mesmo ímpeto ofensivo que Andrea Cambiaso demonstraria mais tarde, seu posicionamento ajudou a Juventus a manter o esquema 4-4-2 diante do 4-3-3 do Napoli. Foi substituído aos 82 minutos para renovar o fôlego da linha defensiva.
Meio-campo
Weston McKennie - 6/10
McKennie disputou os primeiros 45 minutos, levando energia e presença pelo alto à equipe. Teve uma boa chance após um escanteio aos dez minutos, mas cabeceou para fora, perto da trave. Disciplinado taticamente, deu lugar a Federico Gatti no intervalo, quando Spalletti decidiu ajustar o sistema.
Douglas Luiz - 8/10
Responsável por ditar o ritmo no meio-campo da Juventus, Luiz acertou 62 dos 71 passes que tentou, o maior número da equipe. Controlou o ritmo da partida e deu sustentação para os atacantes renderem, apesar de ter mandado para fora uma finalização de longe aos 53 minutos.
Teun Koopmeiners - 7/10
Koopmeiners atuou nos espaços entre o meio-campo e o ataque, fazendo a ligação criativa. Exigiu uma defesa de Alex Meret com uma cabeçada aos 60 minutos e foi fundamental na pressão alta que acabou superando a resistência do Napoli. Sua dedicação contribuiu para as 44 disputas vencidas pela Juventus.
Kerim Alajbegovic - 9/10
O nome da vitória. Alajbegovic foi a ameaça mais constante da Juventus, com quatro finalizações, duas delas no alvo. Depois de ter tentativas bloqueadas ou para fora no primeiro tempo, mostrou frieza para abrir o placar aos 70 minutos, justificando a liderança na equipe em gols esperados, com 0,22 xG.
Ataque
Randal Kolo Muani - 6/10
Kolo Muani teve dificuldades para encontrar espaço para finalizar diante da defesa recuada do Napoli. Obrigou o goleiro a fazer uma defesa em cabeçada nos acréscimos do primeiro tempo, mas atuou principalmente para atrair marcadores e abrir espaços para Alajbegovic. Foi substituído por Edon Zhegrova aos 59 minutos.
Nick Woltemade - 6/10
Woltemade deu presença física ao ataque, embora não tenha finalizado no alvo. Sua principal contribuição foi proteger a bola e ocupar os zagueiros do Napoli, permitindo que os meio-campistas que chegavam de trás encontrassem espaço no terço final.
Reservas e técnico
Federico Gatti - 7/10
Acionado no intervalo, Gatti deu mais firmeza à linha defensiva. Surpreendentemente participativo no ataque, finalizou duas vezes, aos 49 e 57 minutos, e ajudou a Juventus a não sofrer gols diante das investidas do Napoli no fim da partida.
Edon Zhegrova - 6/10
Zhegrova entrou aos 59 minutos e trouxe fôlego novo e objetividade. Teve duas finalizações bloqueadas em rápida sequência por volta dos 75 minutos, mantendo a defesa do Napoli sob pressão enquanto a Juventus buscava o gol da vitória.
Jérémie Boga - 8/10
Uma participação perfeita saindo do banco. Boga substituiu o autor do primeiro gol, Alajbegovic, aos 72 minutos e mostrou grande eficiência. Marcou o segundo gol, decisivo, aos 87 minutos, com uma finalização precisa que praticamente encerrou a disputa.
Lloyd Kelly - 6/10
Entrou aos 72 minutos para reforçar a defesa após a abertura do placar. Encaixou-se imediatamente na equipe e ajudou a evitar falhas de concentração no fim.
Andrea Cambiaso - Sem nota
Entrou aos 82 minutos para oferecer cobertura defensiva e fôlego pelo lado do campo.
Luciano Spalletti - 8/10
Spalletti levou a melhor no duelo tático contra Massimiliano Allegri. A entrada de Gatti no intervalo e o uso posterior de Boga e Zhegrova mudaram o rumo da partida. Limitar um Napoli com De Bruyne a apenas uma finalização no alvo demonstra a solidez de sua organização defensiva.