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Weston McKennie e Douglas Luiz deram os toques decisivos para a Juventus vencer o Lecce por 2 a 0 no Via Del Mare, em uma atuação segura. A equipe controlou o ritmo do jogo e aproveitou suas chances para manter a pressão no topo da tabela da Serie A.

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A Juventus deu uma aula de controle de jogo e disciplina tática para superar um Lecce resistente no Via Del Mare. Com um esquema 3-1-4-2 flexível, a equipe teve 58% de posse de bola e neutralizou as ameaças de contra-ataque dos donos da casa. O primeiro gol saiu aos 29 minutos, quando McKennie marcou em uma jogada de bola parada, recompensando a Juventus pelo domínio territorial e pela pressão alta desde o início. A capacidade do americano de encontrar espaço em uma área congestionada foi decisiva para superar a defesa do Lecce.

A partida ficou praticamente definida pouco antes do intervalo, quando Luiz ampliou a vantagem. Atuando em uma função mais recuada, o brasileiro organizou o jogo com 64 passes certos e apareceu para finalizar de longe. Embora o Lecce tenha buscado uma reação no segundo tempo, a estrutura defensiva da Juventus permaneceu compacta e limitou os donos da casa a apenas quatro finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos. A vitória fora de casa destaca a maturidade tática desta Juventus, que combinou eficiência ofensiva e solidez defensiva para conquistar os três pontos.

Goleiro e defesa

Guglielmo Vicario - 8/10

Transmitiu segurança no gol. Vicario fez quatro defesas importantes para não sofrer gols, especialmente em tentativas de Youssef Maleh e Willem Geubbels. Também mostrou tranquilidade na distribuição da bola, ajudando a Juventus a sair jogando desde a defesa sob a pressão intermitente do Lecce.

Jhon Lucumí - 7/10

O colombiano dominou pelo alto e se impôs fisicamente. Registrou 12 intervenções defensivas, incluindo um desarme importante e um duelo vencido. Seu posicionamento deu pouco espaço a Konan N’Dri, do Lecce, pela ponta.

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Federico Gatti - 7/10

Gatti foi o defensor mais agressivo do trio de zaga. Antecipou-se para interceptar passes e manteve a concentração, garantindo que a linha defensiva não fosse rompida nem nos melhores momentos de pressão do Lecce.

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Gleison Bremer - 7/10

Uma atuação típica de Bremer, marcada pela força e pela antecipação. Quase ampliou o placar com uma cabeçada aos 41 minutos, que passou por pouco para fora. Na defesa, comandou a linha de trás com autoridade e precisão.

Meio-campo

Douglas Luiz - 9/10

O arquiteto da vitória. Luiz comandou o meio-campo e acertou 64 dos 78 passes que tentou. Seu gol aos 41 minutos foi um dos destaques da partida e mostrou sua qualidade técnica nas finalizações de longe. Também criou uma grande chance e foi o principal articulador da equipe.

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Pierre Kalulu - 7/10

Em uma função híbrida, Kalulu deu energia e equilíbrio à equipe. Fez bem a ligação entre a defesa e o meio-campo, permitindo que os jogadores mais criativos atuassem mais à frente.

Weston McKennie - 8/10

McKennie apareceu no momento decisivo. Marcou aos 29 minutos em uma jogada de bola parada, dando à Juventus a vantagem fundamental para a vitória. Sua disposição para percorrer o campo contagiou a equipe, e suas entradas na área vindas de trás incomodaram o Lecce com frequência.

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Teun Koopmeiners - 7/10

Uma atuação inteligente do holandês. Embora não tenha sido destaque por um gol, sua leitura tática para encontrar espaços entre as linhas obrigou os meio-campistas do Lecce a permanecer recuados e cautelosos.

Andrea Cambiaso - 7/10

Responsável por dar amplitude pela esquerda, Cambiaso foi uma opção constante para os companheiros. Teve uma cobrança de bola parada defendida no início do segundo tempo e se dedicou à recomposição defensiva antes de ser substituído aos 68 minutos.

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Ataque

Nick Woltemade - 6/10

Woltemade foi a referência do ataque. Faltou precisão na finalização, e ele desperdiçou uma boa oportunidade aos 78 minutos, quando teve seu chute defendido. Ainda assim, seu jogo de costas para o gol foi fundamental para envolver os companheiros nas jogadas.

Randal Kolo Muani - 6/10

Uma noite frustrante para o francês. Teve dificuldade para encontrar boas condições de finalizar e mandou para fora uma tentativa aos 37 minutos. Sua movimentação abriu espaços para os meio-campistas aproveitarem, mas ele foi substituído na metade do segundo tempo.

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Reservas e técnico

Jeremie Boga - 6/10

Entrou aos 68 minutos para dar novo impulso à equipe. Teve uma chance de finalizar aos 84, mas mandou para fora. Seus dribles ofereceram uma opção de passe à Juventus, que buscava administrar a vantagem até o fim.

Juan Cabal - 6/10

Substituiu Cambiaso para reforçar o lado esquerdo. Foi seguro com a bola e quase marcou aos 88 minutos, mostrando disposição para atacar apesar de sua função prioritariamente defensiva.

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Pape Matar Sarr - sem nota

Entrou aos 83 minutos no lugar de Douglas Luiz para dar mais fôlego ao meio-campo. Não teve tempo suficiente para exercer influência significativa na partida.

Kerim Alajbegovic - sem nota

Entrou no lugar de McKennie aos 90 minutos. Uma participação simbólica nos instantes finais.

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Luciano Spalletti - 8/10

A organização tática de Spalletti foi certeira. A decisão de escalar Douglas Luiz em uma função mais recuada, de controle do jogo, permitiu à Juventus ditar o ritmo. Suas substituições vieram na hora certa e garantiram que a equipe não perdesse intensidade no último quarto da partida.