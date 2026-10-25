A Juventus deu uma aula de controle de jogo e disciplina tática para superar um Lecce resistente no Via Del Mare. Com um esquema 3-1-4-2 flexível, a equipe teve 58% de posse de bola e neutralizou as ameaças de contra-ataque dos donos da casa. O primeiro gol saiu aos 29 minutos, quando McKennie marcou em uma jogada de bola parada, recompensando a Juventus pelo domínio territorial e pela pressão alta desde o início. A capacidade do americano de encontrar espaço em uma área congestionada foi decisiva para superar a defesa do Lecce.
A partida ficou praticamente definida pouco antes do intervalo, quando Luiz ampliou a vantagem. Atuando em uma função mais recuada, o brasileiro organizou o jogo com 64 passes certos e apareceu para finalizar de longe. Embora o Lecce tenha buscado uma reação no segundo tempo, a estrutura defensiva da Juventus permaneceu compacta e limitou os donos da casa a apenas quatro finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos. A vitória fora de casa destaca a maturidade tática desta Juventus, que combinou eficiência ofensiva e solidez defensiva para conquistar os três pontos.
Goleiro e defesa
Guglielmo Vicario - 8/10
Transmitiu segurança no gol. Vicario fez quatro defesas importantes para não sofrer gols, especialmente em tentativas de Youssef Maleh e Willem Geubbels. Também mostrou tranquilidade na distribuição da bola, ajudando a Juventus a sair jogando desde a defesa sob a pressão intermitente do Lecce.
Jhon Lucumí - 7/10
O colombiano dominou pelo alto e se impôs fisicamente. Registrou 12 intervenções defensivas, incluindo um desarme importante e um duelo vencido. Seu posicionamento deu pouco espaço a Konan N’Dri, do Lecce, pela ponta.
Federico Gatti - 7/10
Gatti foi o defensor mais agressivo do trio de zaga. Antecipou-se para interceptar passes e manteve a concentração, garantindo que a linha defensiva não fosse rompida nem nos melhores momentos de pressão do Lecce.
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Gleison Bremer - 7/10
Uma atuação típica de Bremer, marcada pela força e pela antecipação. Quase ampliou o placar com uma cabeçada aos 41 minutos, que passou por pouco para fora. Na defesa, comandou a linha de trás com autoridade e precisão.
Meio-campo
Douglas Luiz - 9/10
O arquiteto da vitória. Luiz comandou o meio-campo e acertou 64 dos 78 passes que tentou. Seu gol aos 41 minutos foi um dos destaques da partida e mostrou sua qualidade técnica nas finalizações de longe. Também criou uma grande chance e foi o principal articulador da equipe.
Pierre Kalulu - 7/10
Em uma função híbrida, Kalulu deu energia e equilíbrio à equipe. Fez bem a ligação entre a defesa e o meio-campo, permitindo que os jogadores mais criativos atuassem mais à frente.
Weston McKennie - 8/10
McKennie apareceu no momento decisivo. Marcou aos 29 minutos em uma jogada de bola parada, dando à Juventus a vantagem fundamental para a vitória. Sua disposição para percorrer o campo contagiou a equipe, e suas entradas na área vindas de trás incomodaram o Lecce com frequência.
Teun Koopmeiners - 7/10
Uma atuação inteligente do holandês. Embora não tenha sido destaque por um gol, sua leitura tática para encontrar espaços entre as linhas obrigou os meio-campistas do Lecce a permanecer recuados e cautelosos.
Andrea Cambiaso - 7/10
Responsável por dar amplitude pela esquerda, Cambiaso foi uma opção constante para os companheiros. Teve uma cobrança de bola parada defendida no início do segundo tempo e se dedicou à recomposição defensiva antes de ser substituído aos 68 minutos.
Ataque
Nick Woltemade - 6/10
Woltemade foi a referência do ataque. Faltou precisão na finalização, e ele desperdiçou uma boa oportunidade aos 78 minutos, quando teve seu chute defendido. Ainda assim, seu jogo de costas para o gol foi fundamental para envolver os companheiros nas jogadas.
Randal Kolo Muani - 6/10
Uma noite frustrante para o francês. Teve dificuldade para encontrar boas condições de finalizar e mandou para fora uma tentativa aos 37 minutos. Sua movimentação abriu espaços para os meio-campistas aproveitarem, mas ele foi substituído na metade do segundo tempo.
Reservas e técnico
Jeremie Boga - 6/10
Entrou aos 68 minutos para dar novo impulso à equipe. Teve uma chance de finalizar aos 84, mas mandou para fora. Seus dribles ofereceram uma opção de passe à Juventus, que buscava administrar a vantagem até o fim.
Juan Cabal - 6/10
Substituiu Cambiaso para reforçar o lado esquerdo. Foi seguro com a bola e quase marcou aos 88 minutos, mostrando disposição para atacar apesar de sua função prioritariamente defensiva.
Pape Matar Sarr - sem nota
Entrou aos 83 minutos no lugar de Douglas Luiz para dar mais fôlego ao meio-campo. Não teve tempo suficiente para exercer influência significativa na partida.
Kerim Alajbegovic - sem nota
Entrou no lugar de McKennie aos 90 minutos. Uma participação simbólica nos instantes finais.
Luciano Spalletti - 8/10
A organização tática de Spalletti foi certeira. A decisão de escalar Douglas Luiz em uma função mais recuada, de controle do jogo, permitiu à Juventus ditar o ritmo. Suas substituições vieram na hora certa e garantiram que a equipe não perdesse intensidade no último quarto da partida.