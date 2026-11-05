Notas dos jogadores da Juventus contra o AZ Alkmaar: Randal Kolo Muani e Teun Koopmeiners castigam os donos da casa holandeses em vitória eficiente

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A Juventus manteve sua boa fase na Liga Europa com uma vitória disciplinada por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar no AFAS Stadion. Os gols de Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani no início da partida garantiram a vitória, apesar do susto nos minutos finais.

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A Juventus de Luciano Spalletti deu uma aula de eficiência nas finalizações no primeiro tempo em Alkmaar e praticamente decidiu o jogo antes do intervalo. A equipe aproveitou seu melhor posicionamento tático, com Kolo Muani como principal referência. O francês deu o passe para Koopmeiners marcar aos 19 minutos contra seu ex-clube, o AZ. Depois, aos 37, o próprio Kolo Muani ampliou a vantagem após uma ótima jogada de Nick Woltemade.

O segundo tempo foi mais cauteloso. A Juventus procurou poupar energia e recuou suas linhas, cedendo espaço ao adversário. Embora o AZ Alkmaar tenha dominado a posse de bola (56%) e finalizado 18 vezes, a dificuldade para acertar o alvo manteve a Juventus em situação confortável até os 88 minutos. Mexx Meerdink marcou no fim e garantiu momentos de tensão, mas o gigante italiano resistiu aos quatro minutos de acréscimos para conquistar sua terceira vitória na campanha continental.

Goleiro e defesa

Guglielmo Vicario - 7/10

O goleiro italiano teve pouco trabalho durante 80 minutos, mas manteve a concentração para fazer duas defesas importantes. Pouco pôde fazer no chute preciso de Meerdink no fim da partida. No primeiro tempo, sua distribuição de jogo ajudou a Juventus a superar a pressão inicial dos holandeses.

Jhon Lucumi - 7/10

O colombiano teve uma atuação de imposição física e comandou a linha defensiva com autoridade. Venceu a maioria das disputas aéreas e foi fundamental para afastar a bola quando o AZ passou a cruzá-la para a área nos 15 minutos finais.

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Federico Gatti - 6/10

Gatti teve uma atuação agressiva, como de costume, embora às vezes tenha corrido riscos ao sair da linha defensiva. Foi substituído por Bremer aos 78 minutos para renovar o fôlego da defesa diante do aumento da pressão adversária.

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Lloyd Kelly - 6/10

Kelly deu solidez ao lado esquerdo da linha defensiva. Embora não tenha sido tão ativo quanto Lucumi, manteve o posicionamento disciplinado e obrigou os pontas do AZ a permanecer pelos lados, em vez de cortar para dentro e testar Vicario.

Pierre Kalulu - 7/10

Atuando como ala, Kalulu mostrou versatilidade. No segundo tempo, concentrou-se principalmente nas tarefas defensivas e se saiu muito bem nos duelos individuais, embora tenha contribuído menos no ataque do que seu companheiro pelo lado oposto.

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Meio-campo

Pape Sarr - 7/10

Sarr foi o motor do meio-campo e cobriu uma enorme extensão do campo. Sua capacidade de interceptar jogadas e acelerar a transição foi decisiva para o sucesso da Juventus nos contra-ataques, criando as condições para os atacantes se destacarem no primeiro tempo.

Andrea Cambiaso - 6/10

Cambiaso trabalhou bastante, mas recebeu um cartão amarelo aos 48 minutos. Saiu por volta dos 60 minutos, quando Spalletti buscou reforçar a estrutura defensiva.

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Teun Koopmeiners - 8/10

O protagonista da noite. Koopmeiners mostrou muita calma para abrir o placar aos 19 minutos contra seu ex-clube. Destacou-se pela variedade de passes e ditou o ritmo do jogo até a Juventus recuar suas linhas.

Ataque

Randal Kolo Muani - 9/10

O melhor jogador da partida, sem discussão. Kolo Muani participou de tudo o que a Juventus criou de positivo: deu a assistência para o primeiro gol e marcou aos 37 minutos com uma boa finalização. Sua movimentação sem a bola causou problemas constantes aos zagueiros do AZ até sua saída, aos 85 minutos.

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Kerim Alajbegovic - 6/10

Spalletti escalou o jovem talento como titular, e ele mostrou lampejos de sua qualidade técnica. Embora não tenha marcado nem dado assistência, sua presença ajudou a abrir espaços na defesa do AZ antes de ser substituído por Jeremie Boga aos 60 minutos.

Nick Woltemade - 7/10

Woltemade foi eficiente na ligação das jogadas e deu uma merecida assistência para o gol de Kolo Muani. Sua altura e força permitiram que a Juventus recorresse aos lançamentos longos quando pressionada, contando com ele como uma opção segura para segurar a bola.

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Reservas e técnico

Jeremie Boga - 6/10

Entrou aos 60 minutos para dar novo impulso aos contra-ataques. Seus dribles ofereceram à Juventus uma forma de aliviar a pressão, embora seus passes finais não tenham tido a precisão habitual.

Juan Cabal - 5/10

Entrou no lugar de Cambiaso e teve alguma dificuldade para acompanhar a intensidade do jogo. Acabou recebendo um cartão amarelo aos 94 minutos ao tentar interromper uma arrancada do AZ no fim.

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Gleison Bremer - 6/10

O brasileiro substituiu Gatti aos 78 minutos e deu mais firmeza à defesa na reta final.

Jeff Ekhator - 5/10

Teve uma participação breve, mas disciplinada, embora tenha recebido um cartão amarelo aos 85 minutos, pouco depois de entrar em campo.

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Douglas Luiz - sem nota

Entrou tarde demais para receber uma avaliação justa.

Luciano Spalletti - 8/10

A estratégia foi certeira. Spalletti identificou a linha defensiva adiantada do AZ como um ponto fraco e a explorou perfeitamente no primeiro tempo. Suas substituições foram pragmáticas, feitas para proteger a vantagem. Embora a Juventus tenha sofrido um gol, os três pontos nunca pareceram realmente ameaçados.