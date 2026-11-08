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ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Notas dos jogadores da Juventus contra a Fiorentina: Gleison Bremer e Nick Woltemade salvam um ponto em empate caótico em Florença

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A Juventus mostrou grande capacidade de reação ao sair atrás no placar duas vezes no Artemio Franchi e arrancar um empate por 2 a 2 contra uma Fiorentina aguerrida. Os ajustes táticos de Luciano Spalletti mantiveram a equipe na disputa, apesar das falhas defensivas no início.

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A Juventus mostrou uma combinação curiosa de fragilidade defensiva e persistência ofensiva no empate por 2 a 2 com a Fiorentina, no Artemio Franchi. A equipe de Luciano Spalletti sofreu pressão logo de início, quando Mateo Pellegrino rompeu as linhas da Juventus aos quatro minutos de jogo. Embora tenha dominado a bola, com 59% de posse, a Juventus teve dificuldades para conter os contra-ataques da Fiorentina, que frequentemente exploraram os espaços entre o meio-campo e a linha defensiva.

Na disputa tática, a Juventus apostou bastante em sua força física nas bolas paradas e chegou ao empate com Nick Woltemade, aos 32 minutos. Mesmo depois de voltar a ficar atrás no placar no início do segundo tempo, com um gol de A. Njie, os visitantes não se entregaram. Uma cabeçada de Gleison Bremer aos 66 minutos garantiu o empate, embora os três cartões amarelos recebidos pela equipe de Turim tenham sugerido uma noite em que ela esteve muitas vezes um passo atrás do ritmo do jogo.

Goleiro & defesa

Guglielmo Vicario - 6/10

Vicario pouco pôde fazer no gol de abertura de Pellegrino e ficou desprotegido no segundo. Fez quatro defesas ao longo da partida e manteve a Juventus no jogo durante um primeiro tempo frenético, embora sua distribuição de bola tenha sido por vezes apressada sob a pressão da Fiorentina.

Gleison Bremer - 8/10

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

O capitão deu o exemplo ao marcar o gol decisivo do empate, aos 66 minutos, com uma cabeçada forte. Apesar de ter recebido um cartão amarelo aos 22 minutos, foi o pilar da defesa, contribuiu para os 16 cortes da equipe e levou a melhor em seus duelos individuais contra um ataque fisicamente forte.

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Pierre Kalulu - 5/10

Uma noite difícil para o defensor, que sofreu com a velocidade de Njie. Seu posicionamento no primeiro gol foi questionável, embora tenha melhorado ao longo da partida e ajudado a equipe a manter a linha defensiva mais adiantada nos minutos finais.

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Jhon Lucumi - 6/10

Lucumi foi relativamente seguro com a bola, mas acabou substituído por Federico Gatti aos 89 minutos, quando Spalletti buscou reforçar a defesa nos instantes finais. Participou da construção das jogadas em uma partida na qual a Juventus completou 386 passes.

Juan Cabal - 5/10

No aspecto disciplinar, Cabal teve uma noite para esquecer: recebeu um cartão amarelo aos 13 minutos e foi substituído por Zeki Celik aos 56. A advertência precoce limitou sua agressividade nos duelos individuais pela lateral.

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Meio-campo

Douglas Luiz - 7/10

O brasileiro foi o motor criativo da equipe e deu a assistência para o gol de empate de Bremer. Foi substituído pouco depois do gol, aos 66 minutos, mas suas cobranças de bola parada e sua capacidade de manter a posse foram cruciais para a Juventus conquistar 12 escanteios.

Weston McKennie - 6/10

O americano teve uma atuação incansável e cobriu uma grande área do campo antes de ser substituído aos 78 minutos. Embora não tenha conseguido dar o passe decisivo, sua energia no meio-campo deu a Koopmeiners mais liberdade para se movimentar.

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Teun Koopmeiners - 6/10

Koopmeiners atuou nos espaços atrás dos atacantes, mas encontrou um meio-campo compacto da Fiorentina que reduziu suas opções. Teve papel central nos 2,42 gols esperados (xG) da equipe, mas não conseguiu marcar.

Jeremie Boga - 5/10

Boga não conseguiu se destacar pela ponta e saiu aos 57 minutos. Teve dificuldades para superar seu marcador e oferecer o apoio necessário à dupla de ataque, o que levou a uma mudança tática no início do segundo tempo.

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Ataque

Nick Woltemade - 8/10

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

O destaque no terço final do campo, Woltemade marcou o primeiro gol de empate aos 32 minutos. Sua participação na construção das jogadas foi excelente antes de ser surpreendentemente substituído aos 57 minutos, em uma troca dupla.

Randal Kolo Muani - 7/10

Kolo Muani deu a assistência para o gol de Woltemade, mas sua noite ficou um pouco manchada por um cartão amarelo aos 73 minutos. Incomodou constantemente os zagueiros da Fiorentina, embora não tenha conseguido marcar.

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Reservas & técnico

Zeki Celik - 6/10

Entrou no lugar de Cabal aos 56 minutos e deu mais disciplina defensiva ao lado direito, reduzindo a influência dos jogadores de lado da Fiorentina na meia hora final.

Edon Zhegrova - 6/10

Acionado aos 57 minutos no lugar de Woltemade, Zhegrova deu novo impulso e mais objetividade ao ataque, contribuindo para a pressão que levou ao gol de empate no fim.

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Kristjan Alajbegovic - 5/10

Substituiu Boga aos 57 minutos. Embora tenha se esforçado, faltou-lhe experiência para encontrar espaços na defesa da equipe da casa com regularidade nos tensos minutos finais.

Jeff Ekhator - 5/10

Entrou no lugar de McKennie aos 78 minutos para dar novo fôlego ao meio-campo, mas teve poucos contatos com a bola à medida que o jogo ficou mais aberto.

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Federico Gatti - sem nota

Entrou em uma substituição tática aos 89 minutos para preservar o empate.

Luciano Spalletti - 6/10

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

O esquema 4-2-3-1 de Spalletti foi surpreendido logo no início, mas sua decisão de manter a aposta nas jogadas ensaiadas de bola parada deu resultado. A dupla substituição aos 57 minutos foi ousada e, embora tenha afetado brevemente o ritmo da equipe, ela mostrou personalidade suficiente para conquistar um resultado fora de casa.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

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“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

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