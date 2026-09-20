A Juventus apresentou uma atuação tática altamente disciplinada para garantir uma vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta no Allianz Stadium. A equipe de Luciano Spalletti mostrou eficiência superior no terço final, abrindo o placar aos 28 minutos com Francisco Conceicao, antes de Gleison Bremer definir o confronto no fim do segundo tempo. A Bianconeri controlou 53% da posse de bola e limitou os visitantes a apenas dois chutes no alvo ao longo dos noventa minutos.

A Atalanta, liderada pelo ex-treinador da Juve Maurizio Sarri, teve dificuldades para encontrar seu ritmo habitual contra um bloco defensivo recuado e compacto. Apesar de ter conquistado cinco escanteios e mostrado lampejos de intenção com Charles De Ketelaere, a equipe de Bérgamo não teve a precisão necessária para furar a linha de três defensores da Juve. O resultado faz a Juventus subir na tabela da Serie A, capitalizando seus 1,15 de Gols Esperados (xG) para punir uma Atalanta que segue inconsistente nos estágios iniciais da campanha.

Goleiro e defesa

Guglielmo Vicario - 8/10

Imponente debaixo das traves, Vicario foi pouco exigido, mas se manteve atento para garantir o jogo sem sofrer gols. Ele fez 1 defesa vital e mostrou excelente distribuição, contribuindo para a capacidade da Juve de superar a pressão da Atalanta. Seu posicionamento anulou de forma eficaz a ameaça das finalizações de longa distância de Kristensen.

Jhon Lucumi - 8/10

Lucumi foi uma rocha no lado esquerdo do trio defensivo. Ele terminou a partida com notas altas por sua antecipação, ajudando a Juventus a registrar 7 interceptações como equipe. Seu duelo físico com Krstovic foi um dos destaques, vencendo consistentemente os confrontos individuais para impedir que os visitantes se firmassem no jogo.

Pierre Kalulu - 7/10

Uma atuação muito segura do francês, que deu equilíbrio à linha defensiva. Kalulu foi diligente na marcação e ajudou a equipe a manter a linha alta quando necessário. Ele fez parte de uma unidade que somou 31 cortes, garantindo que a área permanecesse uma zona restrita para os atacantes da Atalanta.

Gleison Bremer - 9/10

A atuação do capitão foi simplesmente gigantesca. Ele não só liderou uma defesa que permitiu apenas 0,765 de xG, como também subiu mais alto aos 77 minutos para marcar de cabeça o segundo gol e selar a vitória. Seu domínio pelo alto e sua liderança vocal foram a base do sucesso da Bianconeri.

Meio-campo

Weston McKennie - 7/10

Atuando em uma função versátil, McKennie ofereceu a intensidade necessária para neutralizar Ederson no meio-campo. Ele cobriu muito espaço antes de ser substituído aos 86 minutos, ajudando a fazer a ligação entre o bloco defensivo e as saídas em contra-ataque.

Douglas Luiz - 7/10

O brasileiro atuou como o metrônomo tático da Juventus, completando uma alta porcentagem de passes para manter o jogo em movimento. Seu trabalho defensivo foi igualmente impressionante, com destaque para um desarme limpo nos acréscimos para frear uma pressão tardia da Atalanta. Ele deu a estabilidade que permitiu aos alas avançarem.

Mehmet Zeki Celik - 8/10

Celik foi influente pelo lado, dando a assistência crucial para o gol de abertura de Conceicao aos 28 minutos. Seus cruzamentos levaram perigo de forma consistente, e ele administrou bem suas obrigações defensivas diante das ultrapassagens de Bellanova.

Kenan Alajbegovic - 6/10

Uma atuação mais discreta do jovem, que teve dificuldade para causar grande impacto no jogo antes de ser substituído no intervalo. Ele mostrou alguns bons toques em espaços curtos, mas foi sacrificado taticamente quando Spalletti buscou mais força física no segundo tempo.

Ataque

Nicolas Gonzalez - 7/10

Gonzalez ofereceu uma ameaça constante com sua movimentação entre as linhas. Embora não tenha balançado as redes, sua presença tirou os defensores da Atalanta de posição, criando espaços para outros. Ele foi substituído aos 73 minutos após uma atuação desgastante.

Francisco Conceicao - 8/10

O nome do jogo no primeiro tempo, Conceicao mostrou grande instinto para completar o cruzamento de Celik aos 28 minutos. Embora tenha levado cartão amarelo antes, aos 22 minutos, suas arrancadas em direção ao gol e sua finalização clínica foram exatamente o que a Juve precisava para abrir o placar.

Randal Kolo Muani - 7/10

Kolo Muani liderou o ataque com inteligência, atuando como referência ofensiva. Seu jogo de ligação foi essencial na transição, e ele trabalhou incansavelmente para incomodar os zagueiros da Atalanta, Gatti e Scalvini, antes de sair aos 89 minutos.

Reservas e treinador

Pape Sarr - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Alajbegovic e trouxe energia extra ao meio-campo. Ele ajudou a dar mais solidez ao setor central enquanto a Atalanta tentava aumentar o ritmo.

Edon Zhegrova - 7/10

Uma participação muito eficaz. Depois de substituir Conceicao aos 72 minutos, ele deu a assistência para o gol de Bremer apenas cinco minutos depois, com um cruzamento preciso.

Teun Koopmeiners - 6/10

Foi acionado aos 73 minutos contra seu ex-clube. Fez o simples e ajudou a administrar o resultado com gestão profissional da partida.

Nick Woltemade - N/A

Entrou aos 86 minutos no lugar de McKennie. Não teve tempo suficiente para impactar o jogo, embora tenha sofrido uma falta nos acréscimos.

Lloyd Kelly - N/A

Substituiu Kolo Muani aos 89 minutos para acrescentar uma camada extra de segurança defensiva nos momentos finais.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti venceu a batalha tática contra Sarri. Sua decisão de recuar um pouco mais e explorar os lados funcionou perfeitamente, e suas substituições, especialmente Zhegrova, foram feitas no momento exato para matar o jogo.