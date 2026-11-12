Notas dos jogadores da Itália contra a França: Francesco Esposito brilha em vitória dominante no San Siro

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A Itália superou um gol de Michael Olise logo no início e venceu a França por 3 a 1 no San Siro, com eficiência. Dois gols de Francesco Esposito e um de Davide Frattesi garantiram os três pontos à seleção italiana neste confronto da Liga das Nações.

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A Itália deu uma aula de eficiência nas transições no San Siro, virando o placar após sair atrás para vencer a França por 3 a 1. A equipe visitante começou bem, com Olise abrindo o placar aos 10 minutos, mas o time de Roberto Mancini manteve a calma. A disciplina tática permitiu à Itália suportar a pressão antes de reagir com Esposito, que empatou aos 26 minutos após uma excelente jogada de Nicolò Cambiaghi.

No segundo tempo, a Itália assumiu o controle total da região central do campo. Frattesi virou o jogo aos 63 minutos, concluindo uma jogada com assistência do reserva Federico Dimarco. Apesar de Sebastiano Esposito ter perdido um pênalti pouco antes desse gol, a Itália não deixou escapar o terceiro. Francesco Esposito confirmou a vitória em cobrança de pênalti aos 75 minutos, coroando uma atuação marcada por pressão intensa e precisão nas finalizações contra a França de Zinedine Zidane.

Goleiro e defesa

Gianluigi Donnarumma - 7/10

O capitão pouco pôde fazer diante da finalização precisa de Olise no início, mas transmitiu tranquilidade dali em diante. Fez quatro defesas importantes para segurar a França nos períodos em que ela dominou a posse de bola e mostrou autoridade na área diante das 18 finalizações sofridas pela Itália.

Michael Kayode - 6/10

Encarregado de conter Bradley Barcola, Kayode teve dificuldades no início, mas cresceu ao longo da partida. Embora tenha sofrido em alguns momentos com as ultrapassagens da França, sua presença física foi útil nas transições defensivas, contribuindo para os 43 cortes da equipe.

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Giorgio Scalvini - 7/10

Atuação proativa do jovem zagueiro, que comandou a linha defensiva em uma atuação na qual ele e seus companheiros de defesa somaram 18 interceptações. Foi fundamental para limitar as investidas da França pelo centro, forçando a equipe a buscar os lados do campo e a arriscar finalizações de longe.

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Alessandro Bastoni - 7/10

Com a habitual tranquilidade com a bola nos pés, Bastoni ajudou a iniciar vários contra-ataques ao longo da partida. Sua capacidade de avançar até o meio-campo criou superioridade numérica que a França teve dificuldades para acompanhar nos melhores momentos da Itália.

Riccardo Calafiori - 7/10

Atuando pela esquerda da linha de quatro defensores, Calafiori mostrou disciplina e bom posicionamento. Teve papel importante em uma defesa que conseguiu controlar a ameaça de Rayan Cherki e Olise, mantendo a Itália compacta apesar de ter apenas 35% da posse de bola.

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Meio-campo

Nicolo Barella - 8/10

O motor da equipe, Barella foi fundamental com sua movimentação incansável e inteligência tática. Cobriu uma enorme área do campo para viabilizar os 7 contra-ataques da Itália, fazendo a ligação necessária entre uma defesa recuada e um ataque preciso nas finalizações.

Davide Frattesi - 8/10

Atuação decisiva do jogador da Lazio, que mostrou sua conhecida capacidade de aparecer na área vindo de trás. Marcou o segundo gol, crucial para a virada, aos 63 minutos e seguiu como ameaça constante até ser substituído aos 73.

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Sandro Tonali - 7/10

Tonali deu a proteção defensiva necessária para neutralizar a influência de Adrien Rabiot e Désire Doue. Seu posicionamento deu mais liberdade a Barella e Frattesi para se movimentarem, e ele foi eficiente nas poucas vezes em que tocou na bola em uma disputa congestionada no meio-campo.

Ataque

Francesco Esposito - 9/10

O melhor jogador da partida, sem discussão. Mostrou oportunismo para empatar aos 26 minutos e frieza para converter o pênalti aos 75. Apesar de receber um cartão amarelo aos 39 minutos, teve uma atuação de alto nível como referência no ataque.

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Sebastiano Esposito - 6/10

Noite frustrante nas finalizações para o atacante, que perdeu um pênalti aos 60 minutos e poderia ter facilitado a tarefa da equipe mais cedo. Ainda assim, sua movimentação abriu espaços para os companheiros, e ele se dedicou defensivamente antes de ser substituído.

Nicolo Cambiaghi - 7/10

Fundamental para a reação no primeiro tempo, Cambiaghi deu a assistência para o empate aos 26 minutos. Sua velocidade nos contra-ataques obrigou a defesa francesa a recuar em situações desconfortáveis e deu o tom da eficiência da Itália nas transições.

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Reservas e técnico

Federico Dimarco - 8/10

Uma substituição inspirada. Dimarco entrou aos 62 minutos e precisou de apenas sessenta segundos para dar a assistência ao gol da virada de Frattesi, mudando completamente a dinâmica pelo lado esquerdo.

Antonio Vergara - 6/10

Entrou aos 62 minutos para dar novo fôlego ao terço final do campo e manteve a pressão sobre a defesa francesa nos minutos finais.

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Issa Doumbia - 6/10

Entrou aos 73 minutos para reforçar o meio-campo após a saída de Frattesi e ajudou a Itália a assegurar a vitória sem maiores dificuldades.

Samuele Ricci - Sem nota

Entrou nos acréscimos para ajudar a gastar o tempo.

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Gianluca Scamacca - Sem nota

Substituição tática no fim para dar presença física à equipe nos minutos finais.

Roberto Mancini - 8/10

Mancini venceu a batalha tática contra Zidane ao assumir o papel de azarão. Ao ceder a posse de bola (35%) e apostar em jogadas verticais, explorou perfeitamente a linha defensiva adiantada da França. Sua dupla substituição aos 62 minutos foi o ponto de virada da partida.