Francesco Pio Esposito abriu o placar para a Itália aos 11 minutos, esticando-se para completar o cruzamento de Michael Kayode e marcar seu 10º gol em 15 jogos pela seleção. A vantagem durou pouco. Maxim De Cuyper empatou aos 15 minutos, Nathan Ngoy completou uma cobrança de escanteio aos 22, e Jeremy Doku passou pela defesa italiana para fazer 3 a 1 aos 26, com Charles De Ketelaere participando de dois dos três gols com assistências.
Gianluigi Donnarumma evitou um placar ainda mais elástico com uma série de defesas, e De Ketelaere também acertou o travessão, mas Diego Moreira marcou o quarto gol aos 80 minutos. Pio Esposito teve a chance de diminuir a diferença nos acréscimos, mas Senne Lammens defendeu seu pênalti, marcado após o VAR identificar um toque de mão de Nicolas Raskin.
A Bélgica terminou com 22 finalizações, contra 12 da Itália, e avança junto com a França, líder do grupo. A Itália ficou em terceiro lugar, mas escapou do rebaixamento.
Confira as notas dos jogadores da Itália no Estádio Rei Baudouin...
Goleiro e defesa
Gianluigi Donnarumma (6/10): Fez seis defesas para evitar um placar ainda mais elástico. Parou Kevin De Bruyne três vezes, incluindo uma grande defesa em que desviou a bola para a trave aos 43 minutos, e também defendeu um chute forte de Doku. Pouco pôde fazer nos gols, mas recebeu cartão amarelo por reclamação aos 81 minutos, em meio à frustração.
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Michael Kayode (6/10): Fez o cruzamento para o gol de abertura de Pio Esposito e criou problemas com seus laterais longos no início. Passou boa parte da noite tentando parar Doku, porém, e cometeu três faltas no ponta do Manchester City.
Giorgio Scalvini (6/10): Ajudou Kayode a lidar com Doku no primeiro tempo, mas se tornou o segundo jogador da Itália a receber cartão amarelo por derrubar o ponta, aos 51 minutos. Saiu para a entrada de Alphadjo Cisse aos 62, quando Mancini passou a buscar gols.
Alessandro Bastoni (6/10): Avançou para apoiar a pressão inicial da Itália pela esquerda. A Bélgica pediu pênalti quando ele se envolveu em uma disputa física com De Cuyper na área, na metade do segundo tempo, mas nem o árbitro nem o VAR viram infração. Mais tarde, afastou um cruzamento de De Ketelaere antes que a bola chegasse a Doku, que estava à espreita.
Riccardo Calafiori (5/10): Preparou uma das melhores chances iniciais da Itália para Nicolo Fagioli, mas o empate da Bélgica veio de um passe para trás de Timothy Castagne pelo seu lado. Também cedeu o escanteio do qual saiu a cabeçada de De Ketelaere no travessão, no início do segundo tempo.
Meio-campo
Nicolo Barella (6/10): Trabalhou muito em um meio-campo dominado pelo adversário durante longos períodos e voltou em velocidade para fazer uma interceptação decisiva após um cruzamento perigoso de Moreira aos 78 minutos. Jogou os 90 minutos, mas não conseguiu recolocar a Itália na partida.
Sandro Tonali (6/10): Foi um dos jogadores mais criativos da Itália. Cruzou para a cabeçada de Niccolo Pisilli pouco antes do intervalo e preparou uma chance para Federico Dimarco no início do segundo tempo. Recebeu cartão amarelo nos acréscimos da primeira etapa por parar Doku em um contra-ataque e foi substituído por Marco Palestra aos 62 minutos.
Nicolo Fagioli (6/10): Obrigou Lammens a fazer uma defesa aos sete minutos, após uma boa jogada pela esquerda, mas o meio-campo da Itália perdeu o controle quando a Bélgica marcou três vezes em 11 minutos. Foi substituído por Issa Doumbia no intervalo.
Ataque
Francesco Pio Esposito (7/10): Esticou-se para mandar ao ângulo o cruzamento desviado de Kayode no primeiro gol, seu quinto nesta edição da Liga das Nações. Quase encontrou espaço novamente no início do segundo tempo, antes da interceptação de Youri Tielemans, mas teve seu pênalti nos acréscimos defendido por Lammens.
Niccolo Pisilli (6/10): Teve duas das melhores chances da Itália no primeiro tempo. Obrigou Lammens a fazer uma defesa à queima-roupa logo após a finalização de Fagioli e desviou de cabeça para fora um cruzamento de Tonali pouco antes do intervalo. Saiu para a entrada de Dimarco no intervalo.
Luca Koleosho (6/10): Começou a partida de forma ativa e cruzou para o voleio de Doumbia instantes após o reinício do jogo, mas teve dificuldade para causar impacto quando a Bélgica assumiu o controle. Foi substituído por Antonio Vergara aos 76 minutos.
Reservas e técnico
Issa Doumbia (6/10): Entrou no lugar de Fagioli no intervalo e teve um voleio desviado para escanteio em menos de um minuto. Mandou um chute de ângulo fechado por cima do gol no fim e teve um gol anulado por impedimento após um toque inteligente de calcanhar de Dimarco.
Federico Dimarco (6/10): Substituiu Pisilli no intervalo e teve duas finalizações bloqueadas no início do segundo tempo. Moreira e De Ketelaere levaram a melhor sobre ele pela esquerda, mas deu o passe para o gol anulado de Doumbia nos acréscimos.
Alphadjo Cisse (6/10): Fez sua estreia pela seleção principal no lugar de Scalvini. Cabeceou para fora por pouco após cruzamento de Palestra, e seu chute de fora da área atingiu o braço de Raskin, originando o pênalti desperdiçado por Pio Esposito.
Marco Palestra (6/10): Substituiu Tonali aos 62 minutos e foi um dos reservas que mais se destacaram pela Itália, preparando a finalização bloqueada de Vergara e cruzando para a cabeçada de Cisse.
Antonio Vergara (6/10): Entrou no lugar de Koleosho aos 76 minutos, teve um chute bloqueado pouco depois e passou a bola para a finalização de Cisse no fim que resultou no pênalti.
Roberto Mancini (4/10): Precisava apenas de um empate, mas viu sua equipe perder a vantagem de um gol em menos de 15 minutos. Não contou com os lesionados Davide Frattesi e Nicolo Cambiaghi, e suas mudanças no intervalo e por volta dos 60 minutos fizeram a Itália pressionar mais, mas a equipe nunca deu sinais de que conseguiria reagir.