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A Inglaterra conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Croácia em Wembley, liderada pelo recordista Harry Kane. Apesar de um breve susto no segundo tempo, a equipe inglesa mostrou maturidade tática para garantir a vaga nas quartas de final da Liga das Nações.

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A Inglaterra deu sequência à sua boa campanha na Liga das Nações da UEFA com uma vitória por 2 a 1 sobre a Croácia em Wembley, em uma noite marcada por recordes históricos e disciplina tática. A equipe abriu o placar aos 24 minutos, quando Morgan Rogers marcou após boa jogada de Jude Bellingham. O gol premiou um início dominante do time de Thomas Tuchel, que controlou o ritmo e os espaços entre as linhas.

O panorama mudou no segundo tempo, quando a Croácia cresceu na partida e chegou ao empate com Petar Sucic aos 59 minutos. A igualdade durou apenas cinco minutos: Kane, que celebrava sua partida histórica pela seleção, converteu um pênalti com precisão aos 64 minutos, após falta de Ivan Smolcic. A Inglaterra administrou os minutos finais com segurança, limitando os visitantes a tentativas de longe para garantir os três pontos.

Goleiro e defesa

Jordan Pickford - 7/10

Apesar de sofrer o gol de Sucic, Pickford foi fundamental para preservar a vantagem. Fez seis defesas ao longo da partida, várias delas de alto nível, que impediram a Croácia de ganhar embalo. Sua distribuição de jogo ajudou a superar a pressão inicial croata no primeiro tempo.

Trent Alexander-Arnold - 6/10

Uma atuação típica, com passes de alto risco e grande potencial de recompensa. Em alguns momentos, teve dificuldades na marcação quando Josko Gvardiol avançou pela lateral, mas sua capacidade de inverter o jogo foi essencial para o domínio inicial da Inglaterra. Foi substituído aos 78 minutos.

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Jarell Quansah - 7/10

O jovem defensor mostrou uma tranquilidade impressionante ao lado dos veteranos da linha defensiva. Contribuiu para os 18 cortes da Inglaterra e levou a melhor nos duelos individuais, mostrando grande maturidade quando a Croácia pressionou no fim do segundo tempo.

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Dan Burn - 6/10

Burn impôs sua presença física no centro da defesa. Embora não tivesse velocidade de recuperação para cobrir todos os contra-ataques, seu posicionamento ajudou a Inglaterra a vencer três disputas aéreas e a limitar a Croácia a apenas sete finalizações no alvo em 15 tentativas.

Lewis Hall - 7/10

Uma atuação enérgica do lateral, frequentemente acionado para fazer a equipe avançar. Hall foi disciplinado na defesa e deu amplitude ao time, permitindo que os meias ofensivos se deslocassem para dentro e criassem superioridade numérica pelo centro.

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Meio-campo

Declan Rice - 7/10

Rice foi o pilar da estrutura da equipe, protegendo a linha de quatro defensores com sua eficiência habitual. Foi substituído aos 78 minutos após uma atuação que exigiu deslocamentos laterais constantes para neutralizar a influência criativa de Mateo Kovacic e Martin Baturina.

Elliot Anderson - 6/10

Uma atuação segura no meio-campo. Anderson se concentrou em manter a posse de bola e interromper as transições croatas. Embora não tenha sido tão explosivo quanto seus companheiros de setor, sua dedicação foi essencial para que a Inglaterra mantivesse 54% de posse de bola.

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Jude Bellingham - 8/10

O principal articulador da Inglaterra. Bellingham deu a assistência para o gol que abriu o placar, marcado por Rogers aos 24 minutos, e levou a equipe ao ataque constantemente. Sua capacidade de encontrar espaços entre o meio-campo e a defesa da Croácia foi o fator tático decisivo da partida.

Ataque

Anthony Gordon - 6/10

Gordon deu ao time a verticalidade e a velocidade necessárias pelas pontas. Embora não tenha marcado, sua ameaça constante obrigou a linha defensiva croata a recuar, criando os espaços explorados por Rogers e Bellingham antes de sua substituição aos 78 minutos.

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Morgan Rogers - 8/10

Uma atuação de destaque do jovem, que abriu o placar aos 24 minutos. Suas arrancadas em direção ao gol e a precisão na finalização mostraram por que ele se tornou presença constante sob o comando de Tuchel. Foi um problema permanente para a defesa croata ao longo da partida.

Harry Kane - 9/10

Uma noite para o capitão guardar na memória. No dia em que se tornou o jogador com mais partidas pela Inglaterra em todos os tempos, assumiu a responsabilidade e marcou o pênalti da vitória aos 64 minutos. Sua capacidade de segurar a bola no ataque foi excepcional e deu condições para que a segunda linha ofensiva se destacasse.

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Reservas e técnico

Ben White - 6/10

Entrou aos 78 minutos no lugar de Alexander-Arnold para dar solidez defensiva à Inglaterra, que buscava segurar o resultado.

James Garner - 6/10

Entrou aos 78 minutos no lugar de Rice e ajudou a manter a organização do meio-campo durante os tensos dez minutos finais.

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Rio Ngumoha - 6/10

Teve poucos minutos em campo após entrar no lugar de Gordon na reta final, mas mostrou lampejos de seu potencial nas transições.

Thomas Tuchel - 8/10

A organização tática de Tuchel funcionou perfeitamente no primeiro tempo, e sua decisão de confiar em Rogers se mostrou acertada. Mais importante, sua equipe não se desesperou após sofrer o empate: retomou a vantagem rapidamente e administrou a partida até garantir a vitória.