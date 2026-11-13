A Holanda teve uma atuação de superioridade assustadora na Johan Cruijff ArenA e goleou a Grécia por 7 a 0 em um confronto da Liga das Nações da UEFA que já estava decidido antes do intervalo. A equipe de Xavi explorou todas as fragilidades da organização defensiva grega e abriu 5 a 0 ainda no primeiro tempo. Crysencio Summerville inaugurou o placar cedo, mas a etapa inicial foi de Reijnders. Com inteligência tática para encontrar espaços, ele marcou um hat-trick em 21 minutos.
O segundo tempo foi um exercício de controle da partida, embora a Holanda não tenha tirado completamente o pé. Jurrien Timber marcou seu segundo gol da noite antes de Donyell Malen fechar a goleada, aproveitando o colapso psicológico da Grécia. Os números retrataram o domínio absoluto: 13 finalizações no alvo, 548 passes certos e 4,19 em gols esperados (xG). Para a Grécia, foi uma noite em que suas falhas táticas ficaram expostas. A equipe conseguiu apenas uma finalização no alvo diante da avalanche ofensiva holandesa.
Goleiro e defesa
Bart Verbruggen - 7/10
O homem menos exigido em Amsterdã. Verbruggen foi praticamente um espectador e precisou fazer apenas uma defesa, já que a Grécia teve dificuldades para chegar ao terço final. Sua distribuição de bola continuou precisa, ajudando a reiniciar as jogadas quando os visitantes conseguiam afastar o perigo.
Denzel Dumfries - 9/10
Incansável pelo lado direito. Dumfries deu duas assistências: serviu Reijnders aos 33 minutos e, depois, encontrou Malen para o sétimo gol, aos 62. Suas investidas pelo corredor mantiveram Kostas Tsimikas recuado e impediram a Grécia de criar perigo pela esquerda.
Jurrien Timber - 9/10
Uma rara exibição de faro de gol para um defensor. Timber mostrou antecipação ao marcar aos 40 e aos 59 minutos. Além dos dois gols, sua capacidade de avançar até o meio-campo criou superioridade numérica e permitiu à Holanda monopolizar a posse de bola.
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Jan Paul van Hecke - 8/10
Impôs-se fisicamente e foi seguro pelo alto. Van Hecke deu a estabilidade necessária para que seus companheiros de defesa avançassem. Fez vários cortes e garantiu que Vangelis Pavlidis passasse despercebido durante os 65 minutos em que esteve em campo.
Micky van de Ven - 8/10
Sua velocidade para se recuperar na defesa não foi realmente testada, mas seu posicionamento foi impecável. Van de Ven foi o principal responsável por conduzir a bola desde a defesa, avançando muitas vezes de 18 a 27 metros para superar a primeira linha da pressão grega.
Meio-campo
Frenkie de Jong - 8/10
O maestro. Capitão da equipe, De Jong ditou o ritmo com facilidade e acertou a grande maioria dos passes antes de ser substituído no intervalo, com a partida já decidida. Sua presença permitiu que os meias ofensivos brilhassem sem receio de deixar a defesa exposta.
Joey Veerman - 8/10
Uma demonstração de visão de jogo de alto nível. Veerman deu a assistência para o primeiro gol de Reijnders, aos 12 minutos. Com um amplo repertório de passes, inverteu repetidamente o jogo para Dumfries, que avançava para esticar a formação grega no 4-4-2.
Tijjani Reijnders - 10/10
Uma atuação perfeita. Reijnders foi o arquiteto da goleada sobre a Grécia, marcando aos 12, 18 e 33 minutos para completar um hat-trick de finalizações precisas. Era impossível acompanhar sua movimentação entre as linhas, e ele foi certeiro nas conclusões.
Ataque
Cody Gakpo - 7/10
Embora não tenha marcado, Gakpo atraiu a atenção de Lazaros Rota e Konstantinos Mavropanos, criando os espaços explorados por Reijnders e Summerville. Uma atuação altruísta do jogador do Liverpool.
Crysencio Summerville - 8/10
Deu início à goleada com o gol de abertura, aos 6 minutos. Sua arrancada explosiva e seus dribles objetivos deram o tom da partida, forçando a defesa grega a recuar cedo. Ela nunca conseguiu se recuperar.
Donyell Malen - 9/10
Uma força criativa que acabou marcando o gol que sua atuação merecia. Malen deu duas assistências no primeiro tempo, para Reijnders aos 18 minutos e para Timber aos 40, antes de finalizar com força para marcar o último gol, aos 62, e coroar uma grande atuação individual.
Reservas e técnico
Teun Koopmeiners - 7/10
Substituiu De Jong no intervalo e manteve o alto nível técnico. Fez a bola circular e ajudou a sustentar a pressão que levou aos dois gols do segundo tempo.
Gjivai Zechiel - 6/10
Entrou no lugar de Reijnders aos 63 minutos. Deu novo fôlego ao meio-campo enquanto a partida caminhava para seu desfecho inevitável.
Ruben van Bommel - 6/10
Substituiu Gakpo e trouxe energia ao lado do campo, embora a intensidade da partida já tivesse caído consideravelmente quando entrou.
Noa Lang - 6/10
Entrou no lugar de Summerville para os 15 minutos finais. Manteve os defensores gregos ocupados com algumas de suas arrancadas características, mas teve pouco tempo para causar um impacto concreto.
Ian Maatsen - 6/10
Entrou nos minutos finais no lugar de Timber e se encaixou na linha defensiva enquanto a Holanda administrava com tranquilidade a vantagem sem sofrer gols.
Xavi Hernandez (técnico) - 9/10
Um acerto tático brilhante. Hernandez identificou claramente os espaços entre as faixas central e lateral do campo como principal caminho para atacar. Sua orientação para que Reijnders e Malen trocassem de posição livremente causou problemas constantes ao técnico da Grécia, Ivan Jovanovic. A vantagem construída cedo permitiu que ele administrasse perfeitamente o desgaste físico dos jogadores.