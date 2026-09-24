Notas dos jogadores da Holanda contra a Alemanha: Cody Gakpo salva um ponto, enquanto Jan Paul van Hecke tem dificuldades

A Johan Cruijff ArenA foi palco de um duelo tático que viu a Holanda exercer controle significativo, mas sem encontrar a eficiência necessária durante boa parte da noite. Apesar de ter 55% de posse de bola e impressionantes 22 finalizações, a Oranje foi para o intervalo em desvantagem. Felix Nmecha furou a resistência holandesa aos 32 minutos, aproveitando um período em que as transições verticais da Alemanha pareciam mais ameaçadoras. O primeiro tempo ainda foi marcado por uma lesão séria de Brian Brobbey, forçando Xavi Hernandez a uma mudança tática precoce.

O segundo tempo viu os donos da casa aumentarem a intensidade, bombardeando o gol alemão com nove finalizações no alvo. A Alemanha, liderada pelas oito defesas de Marc-Andre ter Stegen, parecia destinada a escapar com uma vitória apertada enquanto os holandeses ficavam cada vez mais frustrados. No entanto, no segundo minuto dos acréscimos, Cody Gakpo apareceu como salvador, concluindo uma jogada com assistência do reserva Ruben van Bommel para garantir um empate merecido. O empate deixa os dois gigantes com um ponto no Grupo 2, refletindo um confronto em que os números subjacentes da Holanda (2,78 xG) finalmente se traduziram em um resultado tardio e dramático.

Goleiro e defesa

Bart Verbruggen - 6/10

O goleiro do Brighton teve uma noite surpreendentemente tranquila, dado o peso do adversário, sendo exigido em apenas uma defesa enquanto a Alemanha teve dificuldades para acertar o alvo com regularidade. Ele pouco pôde fazer no gol de abertura de Nmecha, de curta distância, aos 32 minutos, quando ficou exposto pela estrutura defensiva à sua frente. Sua distribuição seguiu segura sob pressão, completando a maioria dos passes curtos para ajudar a superar a pressão inicial alemã.

Micky van de Ven - 7/10

Utilizado por sua velocidade de recuperação, Van de Ven foi vital para neutralizar vários contra-ataques da Alemanha. Ele administrou bem o espaço às costas da linha alta, garantindo que Adeyemi e Schade raramente encontrassem espaço para disparar. Embora não tenha participado tanto no terço final quanto seu equivalente pela direita, seu posicionamento defensivo foi disciplinado ao longo dos 90 minutos.

Virgil van Dijk - 6/10

Uma atuação autoritária padrão do capitão, embora ele vá se decepcionar com o fato de a linha defensiva ter desligado no gol de Nmecha. Van Dijk venceu seus duelos aéreos e organizou bem a linha de quatro, mas a falta de um jogo sem sofrer gols segue como uma mancha em uma noite na qual os holandeses cederam apenas duas finalizações no alvo. Sua liderança ficou evidente nos momentos frenéticos finais, quando empurrou o time para frente.

Denzel Dumfries - 6/10

Dumfries foi o habitual jogador incansável pelo lado direito, oferecendo uma opção de ultrapassagem e contribuindo para os 24 cruzamentos feitos pela seleção holandesa. No entanto, sua noite foi ligeiramente prejudicada por um cartão amarelo aos 69 minutos, por uma falta tática para impedir um contra-ataque. Faltou a ele a qualidade no passe final que se tornou sua marca registrada, mas sua presença física seguiu sendo um problema para os laterais alemães.

Jan Paul van Hecke - 5/10

Uma noite difícil para o defensor, que recebeu cartão amarelo cedo, aos 24 minutos, por uma entrada fora de tempo. Esse amarelo pareceu limitar sua agressividade, e ele foi indiscutivelmente o elo fraco da cadeia defensiva na jogada do gol da Alemanha. Foi bastante exigido por Amiri e Havertz antes de este último ser substituído por lesão.

Meio-campo

Ryan Gravenberch - 7/10

Dando sequência à sua melhora de forma no clube, Gravenberch foi o motor da seleção holandesa. Ele se destacou na fase de transição, usando suas passadas largas para conduzir a bola desde trás até o terço final. Ajudou a Holanda a manter 55% de posse e foi fundamental para garantir que os donos da casa vencessem a batalha do meio-campo contra Kimmich e Nmecha.

Tijjani Reijnders - 7/10

Reijnders foi o principal polo criativo durante boa parte do jogo, encontrando de forma consistente espaços entre as linhas alemãs. Ele participou de várias das 21 finalizações produzidas pela equipe antes de ser substituído aos 83 minutos. Sua capacidade de girar e atacar o coração da defesa forçou a Alemanha a se fechar em um bloco baixo durante longos períodos do segundo tempo.

Quinten Timber - 6/10

Uma atuação combativa que terminou prematuramente quando ele foi substituído aos 57 minutos. Timber recebeu cartão amarelo logo no início (22') e esteve constantemente no centro das disputas físicas. Embora tenha oferecido combatividade, faltou o brilho criativo necessário para desmontar o time de Klopp, o que levou à sua substituição tática por Joey Veerman.

Ataque

Cody Gakpo - 8/10

O herói incontestável da Oranje. Gakpo foi uma ameaça constante pela esquerda, registrando várias finalizações no alvo e, por fim, encontrando o toque decisivo aos 92 minutos para empatar. Sua movimentação foi inteligente, e ele mostrou grande frieza para vencer Ter Stegen no apagar das luzes, recompensando a Holanda por sua pressão ofensiva persistente.

Crysencio Summerville - 6/10

Summerville mostrou lampejos de sua velocidade elétrica, mas muitas vezes teve dificuldades para encontrar o passe final decisivo. Ele fez parte de uma linha de frente que acumulou um alto número de gols esperados (xG), mas foi frustrada pela capacidade de Ter Stegen de defender finalizações. Acabou sendo substituído para a entrada de pernas frescas enquanto os holandeses buscavam o resultado nos minutos finais.

Brian Brobbey - 5/10

Uma noite para esquecer para o atacante, cuja participação foi interrompida pelo que pareceu ser uma grave lesão muscular aos 35 minutos. Antes de deixar o campo, ele teve dificuldade para entrar no jogo e não conseguiu registrar nenhuma finalização importante no alvo. A lesão é um grande golpe tanto para o jogador quanto para o país, dado o início promissor de sua janela internacional.

Reservas e técnico

Mexx Meerdink - 6/10

Entrou cedo no lugar do lesionado Brobbey. Embora tenha oferecido presença física, faltou o instinto matador para concluir as chances que apareceram durante a pressão holandesa no segundo tempo.

Joey Veerman - 7/10

Introduzido aos 57 minutos, Veerman acrescentou uma dimensão diferente ao meio-campo com sua excepcional variedade de passes. Ele ajudou a sustentar a pressão que acabou levando ao gol de empate.

Ruben van Bommel - 8/10

Uma participação muito eficaz. Ao entrar aos 83 minutos, ele deu a assistência vital para o gol de Gakpo aos 92, mostrando grande visão nos momentos finais.

Guus Til - 6/10

Deu energia nos minutos finais, quando a Holanda passou a apostar no jogo direto para buscar o empate.

Xavi Hernandez (Técnico) - 7/10

Taticamente, Xavi superou Klopp em volume e controle, como mostram as 21 finalizações contra 11. Suas substituições foram proativas e, no fim, bem-sucedidas, com Van Bommel dando a assistência para o empate. Ele ficará preocupado com a falta de eficiência diante do gol, mas pode se orgulhar da resiliência da equipe.