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A França garantiu a liderança do Grupo A1 e uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações, mas precisou de um gol contra e do primeiro gol de Junior Kroupi pela seleção para superar um inspirado Berke Ozer em Bordeaux.

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A França pressionou a Turquia durante longos períodos no Matmut Atlantique, mas Ozer evitou o gol no primeiro tempo, e Kylian Mbappe teve um gol anulado por impedimento antes do intervalo. O placar foi aberto aos 49 minutos, quando Adrien Rabiot desviou de cabeça o escanteio cobrado por Rayan Cherki, e a bola entrou após tocar em Emirhan Topcu.

A Turquia pensou ter empatado momentos depois com Arda Guler, mas o VAR anulou o gol por impedimento na origem da jogada. Kroupi, que saiu do banco, ampliou para 2 a 0 aos 80 minutos ao finalizar um passe de Cherki que rompeu a defesa. Aos 90, Abdulkerim Bardakci cabeceou para o gol após escanteio de Guler e garantiu um fim de jogo tenso.

A França finalizou 23 vezes, contra 13 da Turquia, mas Ozer fez sete defesas e manteve os visitantes na partida até o fim. Foi a 13ª vitória da França em 2026, igualando seu recorde em um ano, e o resultado garante à equipe a condição de cabeça de chave no sorteio das quartas de final.

Veja as notas dos jogadores da França no Matmut Atlantique...

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Goleiro e defesa

Mike Maignan (7/10): Fez uma defesa espetacular à queima-roupa para impedir o gol de Ismail Yuksek aos 36 minutos, mas não voltou após o intervalo por causa de um problema na coxa.

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Sael Kumbedi (7/10): Ousado e enérgico em sua primeira partida como titular pela França. Neutralizou Eren Elmali e fez o cruzamento para a cabeçada de Rabiot no início do jogo.

Jeremy Jacquet (7/10): Bloqueou duas finalizações de Arda Guler que iam na direção do gol, uma em cada tempo, e desviou o passe que deixou Mbappe livre aos 34 minutos. Como o restante da defesa, às vezes foi pego desprevenido quando a Turquia encontrou espaços nos contra-ataques.

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Ibrahima Konate (7/10): Fez um bloqueio decisivo para parar Deniz Gul aos 16 minutos e deu o passe para o gol anulado de Mbappe. Recebeu cartão amarelo no início do segundo tempo por derrubar Gul.

Andy Diouf (7/10): Entrosou-se muito bem com Barcola pela esquerda, recuou a bola para Rabiot no início do jogo e acertou a rede pelo lado de fora antes do intervalo. Também deixou Kroupi livre aos 68 minutos e roubou a bola de Guler para iniciar uma grande chance de Mbappe.

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Meio-campo

Lucas Da Cunha (8/10): Criou uma chance para Barcola cara a cara com o goleiro e deixou Mbappe livre diante do gol no primeiro tempo. Perto do fim, quase fez o terceiro com um chute rasteiro que passou rente à trave.

Adrien Rabiot (7/10): O jogador mais ativo da França no primeiro tempo exigiu uma defesa de Ozer em um chute de cerca de 18 m e cabeceou por cima após cruzamento de Kumbedi. Seu desvio de cabeça na primeira trave, após escanteio de Cherki, deu origem ao primeiro gol. Saiu para a entrada de Eduardo Camavinga aos 63 minutos.

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Rayan Cherki (8/10): O destaque da França. Cobrou o escanteio que originou o primeiro gol e deu um passe na medida para Kroupi marcar. Também deixou Mbappe livre com um passe aos 64 minutos, antes de ser substituído por Warren Zaire-Emery aos 82.

Ataque

Michael Olise (7/10): Obrigou Ozer a fazer defesas nos dois tempos e preparou uma chance de Mbappe de perto, que acabou bloqueada. Foi substituído pelo estreante Pablo Pagis aos 85 minutos.

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Kylian Mbappe (7/10): Ao voltar ao time titular, igualou a marca de Zidane de 108 partidas pela seleção e criou uma grande chance para Barcola no primeiro tempo. Teve um gol anulado por impedimento antes do intervalo e parou em Ozer três vezes.

Bradley Barcola (7/10): Combinou bem com Diouf pela esquerda durante toda a partida, mas poderia ter feito melhor na finalização por cobertura quando saiu livre aos 21 minutos. Deu lugar a Kroupi aos 63.

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Reservas e técnico

Guillaume Restes (6/10): Entrou no intervalo e fez uma boa defesa em chute rasteiro de Guler aos 67 minutos. Não pôde fazer nada na cabeçada de Bardakci, livre de marcação.

Eduardo Camavinga (7/10): Iniciou a jogada do segundo gol com um passe que inverteu o jogo para Kroupi e, pouco antes, deixou Mbappe em boa posição, embora tenha mandado duas finalizações por cima do travessão.

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Junior Kroupi (8/10): Substituiu Barcola aos 63 minutos e foi uma ameaça constante. Finalizou duas vezes logo após entrar e depois aproveitou o passe de Cherki para marcar seu primeiro gol pela França.

Warren Zaire-Emery (6/10): Substituiu Cherki aos 82 minutos para ajudar a segurar o resultado.

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Pablo Pagis (6/10): Estreou pela França no lugar de Olise e fez uma boa combinação com Mbappe nos acréscimos.

Zinedine Zidane (7/10): A entrada de Kroupi deu resultado, e a França terminou na liderança do grupo, mas os descuidos da equipe na defesa mantiveram a Turquia no jogo até o fim.