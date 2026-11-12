Olise aproveitou um passe errado de Gianluigi Donnarumma para abrir o placar para a França aos 10 minutos, e os visitantes controlaram o início da partida. Mas Nicolo Cambiaghi levou a melhor sobre Malo Gusto e deu a assistência para o empate de Pio Esposito aos 26 minutos. Antes do intervalo, Bradley Barcola acertou a trave.
Rayan Cherki também viu uma finalização ser desviada para a trave no início do segundo tempo. Depois, Gusto derrubou Cambiaghi e cometeu um pênalti, mas Sebastiano Esposito chutou para fora. A Itália fez a França pagar pelo erro pouco depois: Federico Dimarco, que saiu do banco, serviu Davide Frattesi aos 63 minutos. Pio Esposito confirmou a vitória em cobrança de pênalti aos 75 minutos, após Dayot Upamecano cometer falta em Antonio Vergara.
A França teve 65% de posse de bola e finalizou 18 vezes, mas sofreu sua primeira derrota na história em San Siro. Itália e França estão empatadas com dez pontos no Grupo A1, com a Itália na liderança pelo confronto direto. A França recebe a Turquia no domingo sabendo que um ponto será suficiente para chegar às quartas de final.
Confira as notas dos jogadores da França em San Siro...
Goleiro e defesa
Mike Maignan (6/10): Fez duas boas defesas, uma em finalização de Sebastiano Esposito aos 28 minutos e outra de Pio Esposito no início do segundo tempo, mas pouco podia fazer nos dois gols marcados de perto. Escolheu o lado certo no segundo pênalti, mas a força da cobrança o superou.
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Malo Gusto (4/10): Uma noite para esquecer. Cambiaghi levou a melhor sobre ele na jogada do empate e lhe deu trabalho durante toda a partida, até Gusto derrubar o ponta e cometer o pênalti aos 58 minutos. Seu cruzamento criou uma chance para Barcola no primeiro tempo, mas ele foi substituído por Sael Kumbedi aos 77 minutos.
Dayot Upamecano (5/10): Leu bem a jogada para interromper um contra-ataque da Itália pouco antes do intervalo, mas sua entrada precipitada em Antonio Vergara, que saiu do banco, resultou no pênalti que tirou as chances de reação da França.
Jeremy Jacquet (6/10): Recebeu cartão amarelo aos 13 minutos por interromper um contra-ataque de Pio Esposito. Não teve culpa direta em nenhum dos gols e tentou uma bicicleta ousada após uma bola parada nos minutos finais.
Adrien Truffert (6/10): Avançou com frequência pela lateral esquerda e serviu Cherki para uma finalização no primeiro tempo. A maior parte do perigo criado pela Itália veio pelo outro lado, e ele deu lugar a Andy Diouf aos 77 minutos.
Meio-campo
Adrien Rabiot (7/10): O capitão deu o tom com sua pressão e viu Donnarumma fazer uma grande defesa em sua cabeçada após cruzamento de Desire Doue no início da partida. Fez uma excelente recuperação para parar Riccardo Calafiori no primeiro tempo e teve outra finalização defendida pouco antes de a Itália conquistar seu primeiro pênalti.
Lucas Da Cunha (7/10): Um dos jogadores mais ativos da França no primeiro tempo, mandou uma finalização rente à trave pouco antes de Olise abrir o placar e voltou a arriscar de longe logo depois. Criou a chance de Rabiot no segundo tempo, mas cometeu uma falta em Frattesi ao chegar atrasado.
Rayan Cherki (6/10): Organizou as jogadas atrás do trio de ataque e foi quem mais se aproximou de recolocar a França à frente após o intervalo, quando Donnarumma desviou sua finalização para a trave. Em alguns momentos, prendeu a bola demais e deu um toque a mais quando estava bem posicionado na área. Foi substituído por Eduardo Camavinga aos 82 minutos.
Ataque
Michael Olise (8/10): Foi o destaque da França na ausência de Kylian Mbappe. Aproveitou o erro de Donnarumma, passou por uma tentativa de desarme e finalizou para abrir o placar. Depois, criou a jogada da finalização de Barcola na trave. Seguiu tentando até o fim, com uma série de chutes de longe, incluindo uma cobrança de falta que passou pouco acima do gol.
Desire Doue (7/10): Começou a partida com intensidade, acertando a rede pelo lado de fora em uma finalização no início do jogo e fazendo o cruzamento para a cabeçada de Rabiot. Recebeu uma cotovelada de Frattesi na boca na metade do segundo tempo e continuou em campo até ser substituído por Senny Mayulu aos 77 minutos.
Bradley Barcola (7/10): Teve azar ao acertar a trave com um chute colocado após um contra-ataque rápido aos 35 minutos. Criou a primeira chance de Doue e exigiu uma defesa de Donnarumma, mas ficou impedido duas vezes e deu lugar a Junior Kroupi aos 77 minutos.
Reservas e técnico
Sael Kumbedi (6/10): Estreou pela França no lugar de Gusto, quando a Itália já vencia por 3 a 1.
Senny Mayulu (6/10): Estreou no lugar de Doue, seu companheiro de PSG, e sofreu a falta em cuja cobrança Olise quase marcou nos minutos finais.
Andy Diouf (5/10): Substituiu Truffert aos 77 minutos, mas teve dificuldade para influenciar o jogo quando faltavam ideias à França.
Junior Kroupi (5/10): Estreou no lugar de Barcola, mas recebeu cartão amarelo nos acréscimos por uma falta cometida por frustração em Samuele Ricci.
Eduardo Camavinga (6/10): Entrou no lugar de Cherki aos 82 minutos e serviu Olise para uma finalização de longe.
Zinedine Zidane (5/10): Seu time dominou o início da partida, mas perdeu a organização após o empate da Itália e passou mais de 25 minutos sem finalizar depois da tentativa de Rabiot aos 58 minutos. Suas quatro substituições só vieram após o terceiro gol.