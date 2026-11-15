Notas dos jogadores da Espanha contra a Inglaterra: Lamine Yamal inspira reação, mas a Inglaterra arranca a liderança em Madri

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A Espanha perdeu a liderança do Grupo A3 da Liga das Nações no saldo de gols e viu sua sequência de 43 jogos sem perder chegar ao fim após a derrota por 3 a 2 para a Inglaterra no Riyadh Air Metropolitano.

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Um empate teria sido suficiente para os atuais campeões mundiais e europeus terminarem em primeiro lugar. A equipe de Thomas Tuchel foi superior antes do intervalo, pressionou no campo de ataque e não permitiu que a Espanha acertasse uma finalização no gol no primeiro tempo. Pau Cubarsi derrubou Harry Kane na área, e o capitão da Inglaterra converteu o pênalti nos acréscimos da primeira etapa.

A situação piorou logo após o intervalo. Ezri Konsa cabeceou para o gol após escanteio cobrado por Declan Rice aos 53 minutos, e Ben White marcou o terceiro quatro minutos depois. A Espanha ficou três gols atrás no placar, apesar de terminar a partida com 64% de posse de bola e 23 finalizações.

Lamine Yamal deu início à reação. Ele foi puxado por Elliot Anderson aos 63 minutos, o meio-campista da Inglaterra foi expulso, e Mikel Oyarzabal converteu o pênalti dois minutos depois. Yamal então deu a assistência para o reserva Nico Williams marcar o segundo gol aos 75 minutos. A Espanha pressionou intensamente o gol de James Trafford nos minutos finais, mas o goleiro inglês resistiu.

Confira as notas dos jogadores da Espanha no Riyadh Air Metropolitano...

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Goleiro e defesa

Unai Simon (6/10): Defendeu uma finalização de Jude Bellingham à queima-roupa no primeiro minuto e, mais tarde na etapa inicial, uma cabeçada do inglês. Não teve chance em nenhum dos três gols.

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Marc Pubill (6/10): Começou na lateral direita, mas precisou sair por lesão aos 21 minutos, sem ter tido muito tempo para influenciar a partida.

Pau Cubarsi (5/10): Cometeu o pênalti que abriu o placar ao derrubar Kane aos 41 minutos. Foi substituído por Dean Huijsen no intervalo.

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Aymeric Laporte (6/10): Não conseguiu evitar a sequência em que a Espanha sofreu três gols em 12 minutos, antes e depois do intervalo. Quase marcou após um escanteio aos 72 minutos e teve o empate negado aos 90, quando Trafford fez uma excelente defesa com a ponta dos dedos em sua tentativa no rebote.

Marc Cucurella (6/10): Recebeu cartão amarelo aos 50 minutos por interromper uma arrancada de Morgan Rogers em direção à área. Continuou avançando e quase marcou no primeiro pau, quando seu cruzamento desviado obrigou Trafford a fazer uma defesa aos 80 minutos.

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Meio-campo

Martin Zubimendi (6/10): Deu fluidez à circulação da bola na base do meio-campo enquanto a Espanha controlava a posse, mas não conseguiu impedir que a pressão inglesa no primeiro tempo desestabilizasse os donos da casa. Precisou sair por lesão aos 72 minutos.

Fabian Ruiz (7/10): Ajudou a Espanha a manter a bola em movimento, embora tenha tido dificuldade para encontrar espaços diante da pressão alta da Inglaterra. Envolveu-se em um desentendimento com White ao apito do intervalo e foi um dos três jogadores substituídos antes do segundo tempo.

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Mikel Merino (6/10): Teve uma atuação discreta. Preparou uma finalização para Yamal aos 35 minutos e teve um chute bloqueado quatro minutos depois, mas foi substituído por Fermin Lopez no intervalo.

Alex Baena (7/10): Disputou os 90 minutos e tentou encontrar maneiras de superar a defesa inglesa. Seus passes criaram chances para Pedro Porro, Williams e Yamal, embora tenha recebido cartão amarelo por simulação aos 68 minutos.

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Ataque

Lamine Yamal (8/10): Foi, de longe, a principal ameaça ofensiva da Espanha e deu trabalho constante a Lewis Hall. Sofreu o pênalti no lance que resultou na expulsão de Anderson, deu a assistência para o gol de Williams e continuou exigindo defesas de Trafford até o fim. Recebeu cartão amarelo por reclamação aos 57 minutos.

Mikel Oyarzabal (7/10): Ficou frequentemente isolado no primeiro tempo, quando também foi flagrado em impedimento, mas mostrou frieza ao deslocar Trafford na cobrança de pênalti. Também criou a chance de Laporte em um escanteio aos 72 minutos.

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Reservas e treinador

Pedro Porro (6/10): Entrou cedo no lugar do lesionado Pubill e avançou com frequência, mas desperdiçou duas chances de cabeça e chutou por cima de longe, além de cometer quatro faltas.

Dean Huijsen (6/10): Substituiu Cubarsi no intervalo e estava em campo quando a Inglaterra marcou duas vezes em quatro minutos, mas se firmou à medida que o jogo passou a favorecer a Espanha.

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Fermin Lopez (6/10): Substituiu Merino no intervalo e apareceu com frequência na área. Finalizou quatro vezes e obrigou Trafford a fazer defesas aos 72 e aos 90 minutos.

Pedri (7/10): Mudou o ritmo do jogo após entrar no lugar de Ruiz no intervalo. Sua capacidade de girar em espaços curtos e tabelar com Yamal ajudou a Espanha a dominar o segundo tempo, e ele ainda obrigou Trafford a fazer uma última defesa nos acréscimos.

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Nico Williams (7/10): Entrou aos 72 minutos e marcou três minutos depois, completando um cruzamento de Yamal no contra-ataque. A bola bateu na parte interna da trave antes de entrar. Um bloqueio de White no último instante impediu que fizesse o segundo aos 84 minutos.

Luis de la Fuente (5/10): Seus titulares foram dominados no primeiro tempo e não exigiram nenhuma defesa de Trafford antes do intervalo. As três mudanças no intervalo e a entrada de Williams impulsionaram a reação, mas o prejuízo sofrido na primeira hora foi grande demais para ser revertido.