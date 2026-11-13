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A Alemanha conquistou uma vitória convincente por 3 a 1 sobre a Sérvia na Liga das Nações da Uefa, com 80% de posse de bola. Florian Wirtz e Brajan Gruda deram ao time a precisão necessária no ataque e garantiram uma noite tranquila para a equipe de Jurgen Klopp.

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A Alemanha deu uma aula de tática em Belgrado e controlou o jogo com impressionantes 80% de posse de bola. O tom da partida foi definido logo aos três minutos, quando Srdjan Babic mandou a bola contra a própria rede sem querer. O jogo posicional incessante da Alemanha obrigou a Sérvia a se fechar na defesa, e a pressão voltou a dar resultado aos 14 minutos, quando Wirtz ampliou a vantagem. Apesar das tentativas dos donos da casa de quebrar o ritmo, a Alemanha manteve a paciência e trocou 502 passes ao todo para desgastar as linhas defensivas sérvias.

No segundo tempo, Gruda ampliou a vantagem apenas cinco minutos após o reinício, praticamente encerrando a disputa. Embora Babic tenha conseguido se redimir do erro anterior ao marcar a favor da Sérvia aos 56 minutos, a vitória alemã nunca esteve seriamente ameaçada. A expulsão de Andrija Zivkovic, da Sérvia, aos 89 minutos agravou uma noite frustrante para os donos da casa, enquanto a Alemanha comemorou uma vitória que evidenciou sua superioridade técnica e a influência crescente de seus jovens talentos criativos.

Goleiro e defesa

Marc-Andre ter Stegen - 6/10

Uma noite tranquila em grande parte para o jogador do Ajax, que foi mero espectador durante longos períodos de domínio alemão da posse de bola. Fez duas defesas, mas não conseguiu evitar o gol de Babic aos 56 minutos. Foi seguro na saída de bola e serviu como ponto de partida para os 502 passes da Alemanha.

Maximilian Mittelstaedt - 7/10

Manteve-se avançado pela esquerda, dando amplitude à equipe e prendendo os alas sérvios no campo de defesa. Contribuiu para a solidez defensiva da equipe: a Alemanha sofreu apenas cinco finalizações ao longo dos 90 minutos.

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Malick Thiaw - 7/10

Calmo e seguro no centro da defesa. A capacidade de Thiaw de defender grandes espaços permitiu à Alemanha adiantar sua linha defensiva. Fez vários cortes importantes nas raras tentativas de contra-ataque da Sérvia.

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Philipp Treu - 6/10

Teve uma atuação funcional pela direita antes de ser substituído aos 73 minutos. Soube administrar o jogo e garantiu que a Alemanha mantivesse sua organização defensiva nas transições.

Jonathan Tah - 7/10

A presença experiente na linha defensiva. Tah impôs sua força física nos poucos duelos que precisou disputar. Sua presença pelo alto ajudou a conter a ameaça da Sérvia nas bolas paradas, embora a equipe tenha sofrido um gol em um lance desse tipo no segundo tempo.

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Meio-campo

Joshua Kimmich - 8/10

O maestro da equipe alemã. Capitão do time, Kimmich foi o principal responsável pelos 80% de posse de bola, fazendo a bola circular constantemente e escolhendo os momentos certos para romper as linhas sérvias. Sua liderança no meio-campo foi impecável.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

Com uma maturidade acima da idade, Pavlovic formou uma excelente dupla com Kimmich, criando uma parceria de volantes que a Sérvia não conseguia superar. Foi eficiente nos desarmes e levou a bola rapidamente aos jogadores de criação à sua frente.

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Florian Wirtz - 9/10

O grande destaque criativo da partida. Wirtz escapou da marcação entre as linhas e foi preciso na oportunidade que teve aos 14 minutos para fazer 2 a 0. Foi o principal responsável por a Alemanha alcançar 2,51 em gols esperados (xG) antes de ser substituído perto do fim.

Ataque

Brajan Gruda - 8/10

Uma ameaça constante à defesa sérvia. Gruda recebeu um cartão amarelo aos 41 minutos, mas respondeu da melhor maneira ao marcar o terceiro gol da Alemanha aos 50. Suas arrancadas e sua habilidade foram fundamentais para a eficiência ofensiva alemã.

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Derry Scherhant - 6/10

Trabalhou muito para desorganizar a linha de cinco defensores da Sérvia. Embora não tenha marcado, sua movimentação abriu os espaços que Wirtz e Gruda aproveitaram ao longo da partida.

Kai Havertz - 7/10

Usado como referência no ataque, Havertz participou da construção das jogadas com inteligência. Sua capacidade de recuar e tirar os defensores de posição foi decisiva na construção dos primeiros gols. Foi substituído aos 73 minutos após uma atuação desgastante.

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Reservas e treinador

Niclas Fuellkrug - 6/10

Entrou no lugar de Havertz aos 73 minutos. Ofereceu uma presença mais tradicional como referência no ataque na reta final, mas recebeu poucas bolas, já que a Alemanha buscava administrar o resultado.

Tom Bischof - 6/10

Entrou no lugar de Pavlovic aos 73 minutos. Manteve a bola em circulação e ajudou a preservar o alto índice de posse nos minutos finais.

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Ridle Baku - 6/10

Substituiu Treu nos últimos 17 minutos. Trouxe fôlego novo ao lado direito e evitou sustos no fim da partida por aquele setor.

Felix Nmecha - sem nota

Entrou no lugar de Wirtz aos 81 minutos. Não teve tempo suficiente para causar impacto significativo na partida.

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Said El Mala - sem nota

Entrou no lugar de Gruda aos 86 minutos para ajudar a garantir a vitória.

Jurgen Klopp - 8/10

A organização tática de Klopp foi uma aula de controle. Ao exigir 80% de posse de bola, neutralizou a vantagem de a Sérvia jogar em casa e deu a talentos criativos como Wirtz e Gruda as condições para decidir a partida cedo.