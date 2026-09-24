Notas dos jogadores da Alemanha contra a Holanda: Felix Nmecha brilha enquanto Nadiem Amiri vive noite frustrante

A montagem tática da Alemanha sob o comando de Jurgen Klopp mostrou lampejos de brilhantismo em alta intensidade na Johan Cruijff ArenA, mas os visitantes acabaram não resistindo à pressão final da Holanda. A partida foi marcada por duelos físicos e um contraste claro de eficiência: enquanto a Holanda dominou as finalizações por 22 a 11 e registrou um índice superior de gols esperados (xG) de 2,78, a Alemanha foi clínica durante boa parte do confronto. O gol de Felix Nmecha aos 32 minutos parecia destinado a ser o da vitória, enquanto a defesa alemã, liderada por um Marc-Andre ter Stegen muito exigido, rechaçava uma onda após a outra de ataques holandeses.
No entanto, a falta de um segundo gol custou caro em uma sequência final frenética. Apesar de somar 13 interceptações e 12 cortes, a linha defensiva alemã enfim cedeu no segundo minuto dos acréscimos, quando Cody Gakpo balançou as redes. O resultado deixa as duas seleções empatadas no Grupo 2 da Liga das Nações A, embora Klopp fique preocupado com uma lesão precoce de Kai Havertz, que atrapalhou o ritmo ofensivo de sua equipe após apenas meia hora de jogo.
Goleiro e defesa
Marc-Andre ter Stegen - 7/10
O goleiro do Barcelona foi, possivelmente, um dos jogadores mais importantes da Alemanha, com oito defesas para segurar a Holanda por 91 minutos. Ele se destacou especialmente pelo posicionamento, ainda que tenha contado com a sorte ao ver o gol inicial de Virgil van Dijk ser anulado, lidando com uma enxurrada de 12 escanteios e nove finalizações no alvo, embora pouco pudesse fazer no chute de Cody Gakpo à queima-roupa no fim.
Jonathan Tah - 6/10
Presença física no coração da defesa, Tah contribuiu para os 12 cortes feitos pela equipe alemã. Embora tenha tido dificuldades em alguns momentos com a movimentação de Brian Brobbey, seu domínio pelo alto foi vital na parte intermediária do segundo tempo.
Nico Schlotterbeck - 7/10
Schlotterbeck foi hiperativo em suas funções defensivas, contribuindo de forma significativa para as 13 interceptações da Alemanha. Leu bem o jogo e teve papel importante na saída de bola, embora a pressão final tenha acabado cobrando seu preço de toda a linha defensiva.
Philipp Treu - 6/10
Teve uma noite difícil lidando com as ultrapassagens e a habilidade dos jogadores abertos da Holanda. Embora tenha se mantido firme em sua tarefa, o enorme volume de cruzamentos, 24, vindo da Holanda sugeriu que ele foi ocasionalmente sobrecarregado pelo lado do campo.
Nathaniel Brown - 6/10
Assim como Treu, Brown se viu preso atrás por longos períodos, enquanto a Holanda teve 55% da posse de bola. Mostrou boa velocidade de recuperação, mas fez parte de uma linha que acabou sucumbindo à pressão incessante holandesa nos acréscimos.
Meio-campo
Joshua Kimmich - 7/10
O capitão funcionou como a âncora tática do time, tentando controlar o ritmo em meio a um jogo caótico de pressão. Foi vital para garantir que a Alemanha se mantivesse compacta, embora sua influência tenha diminuído um pouco quando a Holanda foi em busca do empate no fim da partida.
Felix Nmecha - 8/10
O grande destaque no setor central. Nmecha abriu o placar aos 32 minutos com uma finalização certeira e ofereceu uma plataforma física para as transições alemãs. Foi substituído aos 64 minutos, e sua saída coincidiu com a perda de certo controle da Alemanha no meio-campo.
Nadiem Amiri - 5/10
Uma noite frustrante para o meio-campista. Amiri teve dificuldades para impactar o jogo criativamente e recebeu cartão amarelo aos 68 minutos por uma entrada mal calculada. Acabou substituído aos 80 minutos, quando Klopp buscou mais solidez defensiva.
Ataque
Karim Adeyemi - 6/10
Usou sua velocidade para esticar a linha defensiva holandesa nos contra-ataques, contribuindo para as cinco tentativas de escapada registradas pela Alemanha. No entanto, faltou precisão no último passe para ampliar a vantagem dos visitantes quando viviam seu melhor momento.
Kevin Schade - 5/10
Atuando em uma linha de quatro no ataque que careceu de sintonia após a saída precoce de Havertz, Schade foi pouco participativo. Teve dificuldades para entrar no jogo no terço final, com pouquíssimos toques na área antes de ser sacado após uma hora.
Kai Havertz - 6/10
Começou a partida com intenção, recuando para participar da construção, mas sua noite foi interrompida por lesão aos 30 minutos. Sua ausência foi sentida imediatamente, já que a Alemanha perdeu sua referência mais natural no ataque.
Reservas e técnico
Youssef Ebnoutalib - 6/10
Entrou muito antes do esperado no lugar do lesionado Havertz. Trabalhou duro para liderar a pressão, mas faltou o instinto matador do jogador que substituiu.
Chris Fuehrich - 5/10
Entrou aos 64 minutos no lugar de Schade, mas não conseguiu oferecer uma melhora significativa em termos de criatividade ou retenção de bola.
Anton Stach - 6/10
Substituiu o autor do gol, Nmecha, e deu alguma energia defensiva muito necessária, embora tenha passado a maior parte do tempo correndo atrás da bola enquanto a Holanda dominava os minutos finais.
Serge Gnabry - N/A
Uma entrada tardia aos 80 minutos, teve pouco tempo para impactar o placar.
Yannik Engelhardt - N/A
Entrou como substituto aos 80 minutos para ajudar a segurar o resultado.
Jurgen Klopp - 6/10
O plano tático de Klopp ficou claro no primeiro tempo, mas a perda precoce de Havertz forçou uma reformulação. Embora sua equipe tenha sido eficiente, suas substituições no segundo tempo não conseguiram conter a maré de ataques holandeses, levando ao desgosto no fim.