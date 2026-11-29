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James Maddison deu um show no Stadium of Light e marcou duas vezes para garantir que o Tottenham aproveitasse a vantagem numérica. O time de Roberto De Zerbi dominou a posse de bola e ocupou o campo adversário após a expulsão de Thomas Meunier, do Sunderland, no início do jogo.

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O Tottenham teve uma atuação segura e disciplinada taticamente no Stadium of Light e venceu o Sunderland por 2 a 0. O adversário jogou a maior parte da partida com dez homens. O lance decisivo veio logo aos 12 minutos, quando Meunier recebeu cartão vermelho direto, obrigando os donos da casa a recuar para tentar resistir. Sob o comando de De Zerbi, o Tottenham mostrou paciência e usou toda a largura do campo para abrir espaços na defesa desfalcada do Sunderland.

O primeiro gol saiu aos 35 minutos, quando Maddison balançou a rede após ótima jogada de Andy Robertson. Com impressionantes 76% de posse de bola, o Tottenham sufocou o adversário e impediu contra-ataques de maior perigo. Maddison ampliou aos 70 minutos e acabou com qualquer dúvida sobre o resultado. Embora o placar tenha sido modesto, os números, incluindo 10 finalizações e 1,66 de xG, mostraram um time no controle total da partida do início ao fim.

GOAL dá notas aos jogadores do Tottenham pela atuação no Stadium of Light:

Goleiro e defesa

A. Kinsky: 7/10

O goleiro teve uma tarde bastante tranquila, já que o Sunderland conseguiu apenas uma finalização no alvo durante os 90 minutos. Ainda assim, sua distribuição de bola foi fundamental na construção das jogadas do time de De Zerbi. Ele ajudou a fazer a bola circular rapidamente e a manter a pressão sobre a área do Sunderland.

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A. Gray: 7/10

Com uma maturidade acima da esperada para sua idade, Gray foi uma opção constante pela direita. Raramente precisou ser testado na defesa graças à vantagem numérica, mas manteve a atenção no posicionamento e ajudou nas trocas de posição no terço final.

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M. van de Ven: 6,7/10

O holandês teve uma atuação segura na linha defensiva alta. Sua velocidade para se recuperar nas jogadas funcionou como uma proteção, permitindo que Robertson avançasse bastante. Lidou sem dificuldades com W. Isidor antes de o atacante do Sunderland ser substituído.

J. van Hecke: 7,3/10

O defensor foi possivelmente o mais ativo da dupla de zaga na progressão da bola. Teve alta precisão nos passes e levou a melhor nos poucos duelos defensivos que disputou, ajudando a garantir que o time não sofresse gols sem grandes sustos.

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A. Robertson: 7,3/10

O escocês foi uma peça fundamental na criação e deu a assistência para o primeiro gol de Maddison, aos 35 minutos. Suas ultrapassagens e seus cruzamentos para a área foram um problema constante para a defesa compacta do Sunderland.

Meio-campo

S. Tonali: 6,7/10

Tonali ditou o ritmo no centro do campo. Fez a bola circular com passes curtos e rápidos e garantiu que o Tottenham mantivesse sua organização durante longos períodos de posse sem criar chances.

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R. Bentancur: 6,5/10

O uruguaio deu ao time a presença física necessária para ganhar as segundas bolas. Sem o mesmo destaque dos companheiros mais avançados, sua disciplina tática deu a Maddison liberdade para se movimentar pelos espaços entre a faixa central e as laterais, onde fez a diferença.

J. Maddison: 8,6/10

O melhor em campo, sem discussão. Maddison mostrou oportunismo de alto nível ao marcar nos dois tempos, aos 35 e aos 70 minutos. Sua capacidade de encontrar espaços contra uma defesa recuada fez a diferença entre um empate frustrante e três pontos conquistados com tranquilidade.

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Ataque

O. Marmoush: 7,1/10

Marmoush jogou com energia e objetividade, frequentemente tirando os defensores do Sunderland de posição. Embora não tenha marcado, sua movimentação foi essencial para criar a desorganização que abriu oportunidades para Maddison.

M. Kudus: 6,8/10

Kudus mostrou habilidade e capacidade de drible pela ponta, forçando o Sunderland a afastar a bola às pressas em várias ocasiões. Foi substituído aos 76 minutos após uma atuação que ajudou a desgastar os laterais adversários.

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D. Solanke: 6,8/10

Embora não tenha marcado, Solanke fez um excelente trabalho ao receber e segurar a bola no ataque. Manteve os zagueiros do Sunderland ocupados e permitiu que o trio ofensivo atrás dele explorasse os espaços criados por suas movimentações em benefício do time.

Reservas e técnico

C. Gallagher: 6,0/10

Entrou no lugar de Maddison aos 71 minutos para dar fôlego e energia ao time na reta final. Manteve a pressão alta e ajudou a evitar qualquer susto nos minutos finais no Stadium of Light.

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L. Williams-Barnett: 6,0/10

Substituiu Marmoush aos 71 minutos. O jovem mostrou bons toques na bola e seguiu as orientações táticas enquanto o Tottenham caminhava tranquilamente para a vitória.

D. Kulusevski: 6,0/10

Entrou no lugar de Kudus perto do fim. Ofereceu uma alternativa diferente pela ponta, priorizando a manutenção da posse de bola nos minutos finais.

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D. Udogie: 6,0/10

Entrou no lugar de Robertson nos acréscimos, em uma substituição tática já perto do fim, para reforçar o lado esquerdo.

M. Fernandes: 6,0/10

Entrou nos segundos finais no lugar de Tonali e teve pouco tempo para influenciar a partida.

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Roberto De Zerbi: 8/10

O técnico merece crédito pela paciência do Tottenham. Após uma expulsão, muitos times aceleram as jogadas, mas a equipe de De Zerbi manteve a calma, confiou em suas movimentações e acabou encontrando o caminho para superar uma defesa resistente com dez homens. A escolha de Robertson se mostrou inspirada, dado seu papel no primeiro gol.