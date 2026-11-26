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O Sunderland empatou com o Jagiellonia Bialystok em um jogo truncado da Europa League no Stadium of Light. Timur Tuterov abriu o placar, mas Kamil Jozwiak respondeu rapidamente e deixou tudo igual.

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A campanha do Sunderland na Europa League prosseguiu com um frustrante empate por 1 a 1 com o Jagiellonia Bialystok, em uma partida que passou longos períodos sem ritmo. Após um primeiro tempo sem gols, marcado pela cautela tática e pela falta de qualidade no terço final, o jogo ganhou vida logo depois do intervalo. Tuterov colocou o Sunderland à frente aos 47 minutos, mostrando oportunismo para abrir o placar e animar por alguns instantes a torcida no Stadium of Light.

A vantagem, porém, durou pouco: os visitantes reagiram com a resiliência típica das competições europeias. Jozwiak empatou apenas cinco minutos depois, aproveitando uma falha momentânea na organização defensiva do Sunderland. Embora o time de Regis Le Bris tenha ficado com 53% da posse de bola e registrado 13 finalizações, não conseguiu marcar o segundo gol decisivo contra a bem organizada equipe polonesa. O resultado deixa o Sunderland na 13ª posição da fase de liga, mantendo um início respeitável, mas desperdiçando a chance de subir na tabela.

Goleiro e defesa

Robin Roefs - 6/10

Teve uma noite relativamente tranquila na maior parte do tempo e fez quatro defesas para manter o Sunderland no jogo. Pouco podia fazer no empate de Jozwiak, que finalizou com precisão, mas sua distribuição de bola ajudou o time a alcançar 53% de posse.

Reinildo Mandava- 7/10

Foi uma presença segura pela esquerda e deu a solidez estrutural exigida por Le Bris. Lidou bem com as transições defensivas e raramente foi superado nos duelos individuais, contribuindo para limitar os visitantes a apenas cinco finalizações no alvo.

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Kevin Danso - 7/10

O pilar da linha defensiva. Danso se posicionou muito bem e foi fundamental nos momentos de domínio pelo alto. Sua capacidade de avançar com a bola ajudou o Sunderland a iniciar ataques desde a defesa, embora deva estar decepcionado por ter perdido a chance de sair sem sofrer gols tão pouco tempo após o reinício.

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Omar Alderete - 5/10

Noite difícil para o defensor, que precisou sair de campo antes da hora, aos 39 minutos. Enquanto jogou, mostrou tranquilidade, mas a mudança tática provocada por sua saída precoce obrigou o time a se reorganizar e talvez tenha contribuído para a instabilidade defensiva no segundo tempo.



Trai Hume - 6/10

Foi disciplinado no posicionamento durante o primeiro tempo e ajudou o Sunderland a manter as linhas compactas. Deu lugar a Thomas Meunier no intervalo, quando Le Bris buscou acrescentar experiência e mais opções de ultrapassagem pela direita.

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Meio-campo

Chris Rigg - 6/10

O jovem deu mostras de seu grande potencial, mas não conseguiu ditar o ritmo por completo. Recebeu cartão amarelo aos 37 minutos por uma entrada atrasada, o que talvez tenha limitado seu habitual estilo agressivo de pressão pelo restante do tempo em campo.

Enzo Le Fee - 7/10

Como sempre, mostrou qualidade técnica e foi o principal armador na faixa central do campo. Acumulou um grande número de passes certos antes de ser substituído por Chemsdine Talbi aos 65 minutos, quando o jogo passou a ter mais transições e disputas físicas.

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Malick Fofana - 6/10

Deu energia e verticalidade ao time, tentando romper as linhas do 4-3-3 do Jagiellonia. Embora tenha se dedicado sem deixar nada a desejar, faltou o passe decisivo para superar uma defesa adversária que recuou por longos períodos.

Noah Sadiki - 6/10

Sua escalação, por razões táticas, deu equilíbrio ao time no primeiro tempo. Trabalhou duro para fechar espaços, mas saiu no intervalo para a entrada de Jules Ahoka, quando o Sunderland buscou uma formação mais ofensiva para começar a segunda etapa.

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Nilson Angulo - 6/10

Atuou entre as linhas e mostrou bom domínio de bola em espaços curtos. Combinou bem com os pontas, mas, assim como muitos companheiros, teve dificuldade para criar chances claras diante da área congestionada do Jagiellonia.

Ataque

Timur Tuterov - 8/10

Foi o destaque do Sunderland. Seu gol aos 47 minutos foi um exemplo de movimentação e finalização precisas. Foi a maior ameaça no terço final e mostrou por que recebeu a confiança para comandar o ataque antes de ser poupado no fim.

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Reservas e técnico

Luke O'Nien - 6/10

Entrou aos 39 minutos no lugar de Alderete, que estava lesionado. Levou sua conhecida garra ao centro da defesa, embora o time tenha sofrido o gol pouco depois do intervalo, após sua entrada.

Thomas Meunier - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Hume. Deu mais presença física ao lado direito e usou sua experiência para administrar os momentos finais da partida, embora seus cruzamentos não tenham encontrado os alvos pretendidos.

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Jules Ahoka - 6/10

Entrou no intervalo para dar mais força ao ataque. Participou da construção das jogadas durante o melhor momento do Sunderland, no início do segundo tempo.

Chemsdine Talbi - 5/10

Entrou aos 65 minutos para reforçar a estrutura defensiva, mas teve dificuldade para influenciar o jogo à medida que o Jagiellonia ganhava confiança após o empate.

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Wilson Isidor - 6/10

Substituiu Tuterov, autor do gol, aos 77 minutos. Deu trabalho aos defensores nos dez minutos finais, mas recebeu poucas bolas para aproveitar.

Regis Le Bris - 6/10

A organização tática do treinador era sólida, mas a lesão precoce de Alderete atrapalhou seus planos. As mudanças feitas no intervalo renderam um gol imediatamente, mas a incapacidade de manter a vantagem indica a necessidade de administrar melhor a defesa nos jogos europeus.