Compartilhar Siga GOAL no Google

O Real Madrid sofreu uma dura derrota por 2 a 1 no Bernabéu, onde o Deportivo Alaves aproveitou falhas defensivas. Apesar do gol de Kylian Mbappe no segundo tempo, o time de Jose Mourinho foi superado com gols de Toni Martinez e Angel Perez. Para piorar, Jude Bellingham foi expulso no fim.

Publicidade

A rigidez tática do Real Madrid sob o comando de Jose Mourinho passou por um duro teste no Bernabéu, onde o time teve dificuldades para superar um Deportivo Alaves resistente. Apesar de ter 75% da posse de bola e registrar 2,7 gols esperados (xG), o Madrid não teve a eficiência necessária para reverter a desvantagem sofrida logo no início. Martinez abriu o placar para os visitantes aos 22 minutos ao aproveitar um erro de Dean Huijsen, que entregou a bola ao Alaves em uma área perigosa. Perez ampliou pouco depois da marca de uma hora de jogo.

Os donos da casa ensaiaram uma reação quando Mbappe marcou aos 69 minutos, após assistência de Bellingham. A tentativa de virada, porém, esbarrou não apenas na defesa recuada do Alaves, mas também na frustração dentro do próprio time. Bellingham, principal responsável pela criação de jogadas, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 88 minutos. O Madrid terminou a partida com um jogador a menos e sem pontos.

Goleiro & defesa

Thibaut Courtois - 5/10

Uma noite frustrante para o belga, que enfrentou apenas três finalizações no alvo, mas sofreu dois gols. Pouco podia fazer diante da precisão de Martinez no primeiro gol, mas a desorganização defensiva à sua frente o deixou exposto com frequência. Fez apenas uma defesa em toda a partida.

Marc Cucurella - 5/10

Escalado na linha de quatro defensores, teve dificuldades nas transições ofensivas priorizadas pelo Alaves. Embora tenha dado amplitude ao time quando tinha a posse de bola, não mostrou velocidade para se recuperar e conter os contra-ataques liderados por Abde Rebbach e Perez, contribuindo para uma defesa que pareceu surpreendentemente frágil.

Publicidade Publicidade

Dean Huijsen - 6/10

O jovem zagueiro mostrou lampejos da qualidade com a bola nos pés elogiada por Mourinho, mas seu erro custou caro no primeiro gol: um péssimo recuo para Courtois deu ao Alaves a chance de sair na frente. Também foi exigido fisicamente pelo jogo direto de Mariano Diaz e teve dificuldades para manter a linha defensiva adiantada na jogada do segundo gol, embora tenha se mantido ativo nas disputas pelo alto.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Ibrahima Konate - 5/10

Atuação desarticulada do francês, que teve dificuldades para organizar a linha defensiva nos momentos de maior perigo do Alaves. Embora não tenha sido diretamente responsável pelo gol de Martinez aos 22 minutos, os espaços entre os zagueiros do Madrid expuseram as fragilidades defensivas do time.

Federico Valverde - 6/10

Em uma função híbrida na lateral direita, Valverde foi o jogador mais incansável do Madrid. Finalizou três vezes, inclusive nos acréscimos, e continuou a contribuir ofensivamente a partir de posições recuadas, embora seus esforços no ataque não tenham sido suficientes para mudar o resultado.

Publicidade

Meio-campo

Aurélien Tchouameni - 5/10

Teve uma atuação decepcionante e foi substituído no intervalo. Não deu a proteção necessária à linha de quatro defensores, permitindo que o Alaves avançasse com facilidade pelo corredor central. Seus passes foram seguros, mas faltou a intenção de progredir com a bola necessária para superar a defesa recuada.

Jude Bellingham - 4/10

Uma noite para o inglês esquecer. Embora tenha dado a assistência para o gol de Mbappe aos 69 minutos, essa contribuição foi ofuscada pela falta de disciplina. O segundo cartão amarelo, recebido aos 88 minutos, praticamente acabou com as esperanças do Madrid de empatar no fim.

Publicidade

Brahim Diaz - 5/10

Não conseguiu influenciar o jogo entre as linhas e foi substituído no intervalo. Teve dificuldades para encontrar espaços diante do disciplinado trio de meio-campo do Alaves, em um primeiro tempo no qual o Madrid teve muita posse de bola, mas pouca penetração.

Arda Guler - 6/10

Mostrou qualidade técnica e disposição para arriscar, mas teve participação pouco expressiva. Foi substituído por volta da marca de uma hora de jogo, enquanto Mourinho buscava opções mais diretas para o ataque. Ainda precisa evoluir para manter a intensidade durante 90 minutos.

Publicidade

Ataque

Vinicius Junior - 6/10

O brasileiro foi a ameaça mais constante, mas frequentemente falhou no último passe diante de uma área congestionada. Bem marcado por Nahuel Tenaglia, ficou isolado pela ponta durante longos períodos e não conseguiu repetir suas habituais atuações como goleador.

Kylian Mbappe - 7/10

O único destaque positivo do ataque do Madrid. Seu gol aos 69 minutos foi uma demonstração de movimentação e finalização, dando esperança ao Bernabéu por um momento. Muitas vezes foi o único atacante a ameaçar romper a linha defensiva do Alaves, mas não recebeu passes com regularidade.

Publicidade

Reservas & técnico

Bernardo Silva - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Tchouameni e ofereceu um pouco mais de capacidade para manter a posse de bola e disciplina tática no terço central, ajudando o Madrid a sustentar a pressão, embora não tenha encontrado o passe decisivo.

Yan Diomande - 6/10

Substituiu Diaz no intervalo e deu mais força física ao meio-campo. Foi útil na disputa pelas segundas bolas, mas faltou criatividade para abrir a defesa do Alaves.

Publicidade

Carlos Espi - 5/10

Entrou no lugar de Guler aos 60 minutos. Teve dificuldades para participar do jogo quando o Alaves recuou ainda mais após o segundo gol.

J. Mourinho - 4/10

Um fracasso tático em casa. Apesar do domínio da posse de bola, seu time não teve um plano coeso para superar o esquema 5-3-2. As falhas defensivas não são características de uma equipe de Mourinho, e as duas substituições no intervalo pareceram um reconhecimento dos problemas na escalação inicial.