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O Real Madrid superou uma desvantagem inesperada no início e um pênalti perdido por Kylian Mbappe para vencer o Celta de Vigo por 2 a 1 no Bernabéu. Gols de Jude Bellingham e do reserva Carlos Espi no segundo tempo garantiram os três pontos aos donos da casa.

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O Real Madrid de Jose Mourinho mostrou muita força mental para vencer o Celta de Vigo por 2 a 1, apesar de ter passado boa parte da partida atrás no placar. Os donos da casa sofreram um golpe logo no início: Pablo Duran aproveitou uma assistência de Williot Swedberg e colocou os visitantes em vantagem aos seis minutos. A frustração do Real aumentou no primeiro tempo, quando Mbappe teve um pênalti defendido aos 39 minutos. O Bernabéu foi para o intervalo apreensivo, com o time perdendo por 0 a 1.

O cenário tático mudou no segundo tempo, quando o Real aumentou a pressão e terminou a partida com 61% de posse de bola e 12 finalizações. Bellingham empatou aos 66 minutos, com uma conclusão precisa que puniu a defesa do Celta, já dando sinais de cansaço. A virada veio no fim, com o reserva Espi marcando o gol da vitória aos 85 minutos, antes de receber um cartão amarelo nos acréscimos. Embora a atuação não tenha sido totalmente fluida, o principal destaque foi a capacidade do Real de criar chances de alto valor sob pressão, mesmo com seu principal goleador falhando na cobrança de pênalti.

Goleiro e defesa

Thibaut Courtois - 6/10

O goleiro belga teve pouco trabalho durante longos períodos, já que o Celta acertou apenas três finalizações no gol. Pouco pôde fazer no gol de abertura de Duran, que finalizou com precisão, mas manteve a calma na distribuição da bola para iniciar as jogadas desde a defesa.

Ibrahima Konate - 7/10

Konate ofereceu a força física necessária para lidar com os contra-ataques do Celta. Dominou as disputas pelo alto e mostrou boa velocidade na recuperação, ajudando a limitar os visitantes a apenas uma oportunidade clara em contra-ataque ao longo dos 90 minutos.

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Dean Huijsen - 6/10

O jovem pareceu um pouco inseguro no início e perdeu Duran de vista no primeiro gol. No entanto, ganhou confiança ao longo da partida e mostrou segurança com a bola quando o Real adiantou a linha defensiva durante a pressão do segundo tempo.

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Trent Alexander-Arnold - 5/10

Uma atuação decepcionante para seus altos padrões. Embora tenha tentado atuar por dentro e criar jogadas em áreas centrais, seus cruzamentos pelas laterais saíram com uma imprecisão incomum. Foi substituído aos 57 minutos, quando Mourinho buscou mais equilíbrio defensivo.

Alvaro Carreras - 6/10

Carreras foi uma opção constante pelo lado esquerdo, mas teve dificuldade para dar o último passe capaz de superar a defesa recuada do Celta. Assim como Alexander-Arnold, saiu antes dos 60 minutos em uma substituição tripla para mudar a dinâmica da partida.

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Meio-campo

Eduardo Camavinga - 7/10

Camavinga foi o motor dos donos da casa, interrompendo as jogadas adversárias e fazendo a bola circular com eficiência. Sua capacidade de levar o time da defesa ao ataque foi fundamental no período em que o Real teve dificuldade para encontrar ritmo. Saiu aos 79 minutos.

Arda Guler - 6/10

O jovem turco mostrou lampejos de talento técnico e visão de jogo, embora tenha tido dificuldade para encontrar espaços entre as linhas do Celta com regularidade. Permaneceu em campo até o fim, garantindo qualidade técnica às jogadas ofensivas do time na reta final.

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Bernardo Silva - 5/10

Uma noite discreta para o jogador da seleção portuguesa, que teve dificuldade para exercer sua influência habitual nos espaços entre o centro e as laterais do campo. Foi um dos três jogadores substituídos aos 57 minutos, quando o Real passou a adotar uma abordagem mais direta.

Jude Bellingham - 8/10

Mais uma vez, Bellingham apareceu em um momento decisivo. Seu gol de empate aos 66 minutos foi uma demonstração de tempo de chegada e frieza. Além do gol, sua intensidade de uma área à outra foi essencial para superar o meio-campo do Celta na meia hora final.

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Ataque

Yan Diomande - 6/10

Diomande se movimentou bastante pelos corredores para abrir a linha de três defensores do Celta, mas faltou precisão no terço final. Foi substituído por Endrick aos 71 minutos, depois de não conseguir exigir grandes defesas do goleiro.

Kylian Mbappe - 5/10

Uma noite para o francês esquecer. O pênalti que perdeu aos 39 minutos foi um momento decisivo que quase custou caro ao seu time. Embora tenha participado da construção da jogada do empate, suas finalizações, no geral, ficaram abaixo de seu alto padrão habitual.

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Reservas e treinador

Vinicius Junior - 7/10

Entrou aos 57 minutos e, com suas jogadas diretas, colocou o Celta imediatamente sob pressão. Seus dribles e sua velocidade obrigaram os visitantes a recuar, criando os espaços necessários para a virada.

Marc Cucurella - 6/10

Entrou aos 57 minutos para dar mais solidez e combatividade ao lado esquerdo. Cumpriu bem sua função tática, permitindo que os jogadores à sua frente se concentrassem na busca pela virada.

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Federico Valverde - 7/10

Sua entrada aos 57 minutos deu ao meio-campo a energia e a capacidade de avançar de que precisava. A pressão que exerceu no campo de ataque ajudou a manter a intensidade ofensiva que levou aos dois gols.

Endrick - 6/10

Substituiu Diomande nos 20 minutos finais. Embora não tenha marcado, sua presença na área ocupou os defensores e ajudou a sustentar a pressão no fim.

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Carlos Espi - 8/10

O reserva decisivo. Entrou aos 79 minutos e mostrou um impressionante faro de gol para marcar o gol da vitória aos 85. Um cartão amarelo no fim pouco diminuiu o brilho de sua participação decisiva.

Jose Mourinho - 7/10

Mourinho merece crédito pela substituição tripla feita aos 57 minutos. Ao perceber a falta de intensidade, mudou a equipe, alterou o rumo da partida e permitiu que o Real revertesse a desvantagem de 0 a 1 do intervalo.