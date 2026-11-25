O PSG sentiu a pressão alta e agressiva da Roma desde o apito inicial. Os visitantes abriram o placar antes dos cinco minutos, quando o zagueiro Mario Hermoso recuperou a bola no campo de ataque e aproveitou o passe para trás de Matias Soule. Embora tenha ficado com 66% da posse de bola, o PSG teve dificuldades para superar a intensidade dos italianos até Illia Zabarnyi desviar de cabeça, aos 31 minutos, um escanteio cobrado por Senny Mayulu no primeiro pau.
A Roma ofereceu mais perigo ao longo dos 90 minutos, com 2,69 de xG contra 1,78 do PSG, e Matvey Safonov precisou estar atento para manter o empate no início do segundo tempo. Menos de um minuto após a dupla substituição feita por Enrique aos 59 minutos, Achraf Hakimi passou por Wesley e sofreu um pênalti, convertido com tranquilidade por Ousmane Dembele. Mas o VAR identificou um toque de mão de Vitinha dentro da área, e o reserva Donyell Malen empatou na cobrança aos 78 minutos. Na reta final, Hakimi, Dembele e Fabian Ruiz chegaram perto de marcar o gol da vitória.
A seguir, a GOAL avalia os jogadores do PSG no Parc des Princes...
Goleiro e defesa
Matvey Safonov (7/10): Nada pôde fazer na finalização de Hermoso para o gol vazio nem no pênalti de Malen, e manteve o PSG no jogo com boas defesas. Lidou bem com um chute de Hermoso que quicou à sua frente aos 19 minutos, espalmou um perigoso cruzamento finalizado por Wesley aos 48 e fez uma excelente defesa rasteira para negar o gol a Niccolo Pisilli três minutos depois.
Achraf Hakimi (7/10): Com a braçadeira de capitão, liderou a reação do PSG no segundo tempo com sua velocidade pela direita. Passou por Wesley e sofreu o pênalti que colocou os donos da casa à frente aos 60 minutos. Também deixou Nuno Mendes em condição de finalizar no primeiro tempo, mas lamentará o chute de fora da área que saiu por pouco nos acréscimos, após um contra-ataque rápido.
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Illia Zabarnyi (7/10): Foi surpreendido no gol da Roma aos cinco minutos, mas reagiu com personalidade. Livrou-se da marcação no primeiro pau para desviar de cabeça o escanteio de Mayulu, aos 31 minutos, no ângulo. Também acertou o tempo de um carrinho importante aos 54 minutos.
Willian Pacho (7/10): Mostrou tranquilidade com a bola enquanto o PSG tentava superar a pressão da Roma e foi seguro pelo alto, vencendo todas as disputas aéreas de que participou. Também fez vários cortes importantes diante das chegadas dos visitantes à área.
Nuno Mendes (7/10): Foi a opção ofensiva mais incisiva do PSG na primeira hora. Testou Mile Svilar de longe aos sete minutos, chutou para fora por pouco aos 35 e fez um excelente cruzamento aos 55 que Joao Neves quase aproveitou, antes de ser substituído aos 59 minutos.
Meio-campo
Joao Neves (6/10): Criou a primeira oportunidade do PSG aos três minutos, ao encontrar Mayulu livre, e quase marcou com uma cabeçada de peixinho aos 55. Fora isso, teve dificuldade para ditar o ritmo diante do meio-campo físico da Roma antes de sair aos 79 minutos.
Vitinha (6/10): Foi o meio-campista mais ativo do PSG durante boa parte do jogo, circulando bem a bola e criando chances de finalização para Mendes, Mayulu e Dembele. Seu próprio chute bloqueado aos 31 minutos rendeu o escanteio do empate. No entanto, o toque de mão aos 74 minutos, ao bloquear o chute de Soule, custou caro depois da intervenção do VAR.
Fabian Ruiz (6/10): Ajudou o PSG a manter a bola em movimento com boas tabelas e preparou a finalização de Mendes aos 58 minutos, mas faltou efetividade no terço final. Teve duas chances em rápida sequência aos 87 minutos para recolocar o time à frente: mandou uma para fora e viu a outra ser bloqueada.
Ataque
Maghnes Akliouche (6/10): Foi preciso com a bola, mas ofereceu pouco perigo nos 79 minutos em que atuou pela ponta direita. Foi flagrado em impedimento pouco antes da marca de uma hora e só conseguiu um chute de fora da área, bloqueado aos 74 minutos, antes de ser substituído.
Ferran Torres (5/10): Teve dificuldades para se impor diante da linha de três defensores agressiva da Roma, tanto pelo centro quanto após trocar de posição com Mayulu e ir para a esquerda aos 13 minutos. Por pouco não alcançou a bola cruzada por Mayulu aos três minutos e provocou um cartão amarelo para Gianluca Mancini aos 41, mas não finalizou antes de ser substituído aos 59 minutos.
Senny Mayulu (7/10): Foi o destaque do trio de ataque titular do PSG. Quase preparou o gol de Torres aos três minutos, conseguiu um escanteio com uma boa jogada individual aos 20 e cobrou com precisão o escanteio do empate de Zabarnyi, antes de sair aos 67 minutos.
Reservas e técnico
Ousmane Dembele (8/10): Deu outra dinâmica ao ataque do PSG assim que entrou, aos 59 minutos. Converteu com tranquilidade o pênalti aos 62 minutos, marcando seu quarto gol na Champions League nesta temporada, preparou uma chance para Ruiz aos 87 e obrigou Svilar a defender com o pé nos acréscimos, antes de mandar outra oportunidade tardia por cima e para fora.
Warren Zaire-Emery (6/10): Substituiu Mendes aos 59 minutos para dar fôlego e tranquilidade ao time. Preparou o chute bloqueado de Ruiz aos 87, mas não conseguiu conter completamente os contra-ataques da Roma na reta final.
Mika Godts (6/10): Entrou no lugar de Mayulu aos 67 minutos e mostrou disposição. Ganhou uma disputa de cabeça aos 80 minutos, em lance defendido por Svilar, e teve boa visão de jogo ao encontrar Hakimi no contra-ataque que gerou a melhor chance do PSG nos acréscimos.
Lucas Hernandez (6/10): Entrou no lugar de Neves aos 79 minutos para dar mais segurança ao time na reta final e fez bem o básico.
Quentin Ndjantou (6/10): Substituiu Akliouche aos 79 minutos e deu ao time mais uma opção no ataque, embora tenha participado pouco dos minutos finais agitados.
Luis Enrique (6/10): Com Desire Doue fora de combate, sua decisão de começar sem Dembele deu errado no início, já que a pressão intensa da Roma atrapalhou o ritmo do PSG. A dupla substituição aos 59 minutos mudou o momento da partida, mas sofrer 2,69 de xG e não conseguir preservar uma vantagem de 2 a 1 em casa deixará o espanhol frustrado.