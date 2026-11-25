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Acabou o início perfeito do Paris Saint-Germain na defesa do título da Champions League. A Roma empatou por 2 a 2 com o atual campeão no Parc des Princes, deixando o time de Luis Enrique em segundo lugar na fase de liga, dois pontos atrás do Real Madrid, em uma noite na qual os visitantes de Gian Piero Gasperini criaram as melhores chances.

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O PSG sentiu a pressão alta e agressiva da Roma desde o apito inicial. Os visitantes abriram o placar antes dos cinco minutos, quando o zagueiro Mario Hermoso recuperou a bola no campo de ataque e aproveitou o passe para trás de Matias Soule. Embora tenha ficado com 66% da posse de bola, o PSG teve dificuldades para superar a intensidade dos italianos até Illia Zabarnyi desviar de cabeça, aos 31 minutos, um escanteio cobrado por Senny Mayulu no primeiro pau.

A Roma ofereceu mais perigo ao longo dos 90 minutos, com 2,69 de xG contra 1,78 do PSG, e Matvey Safonov precisou estar atento para manter o empate no início do segundo tempo. Menos de um minuto após a dupla substituição feita por Enrique aos 59 minutos, Achraf Hakimi passou por Wesley e sofreu um pênalti, convertido com tranquilidade por Ousmane Dembele. Mas o VAR identificou um toque de mão de Vitinha dentro da área, e o reserva Donyell Malen empatou na cobrança aos 78 minutos. Na reta final, Hakimi, Dembele e Fabian Ruiz chegaram perto de marcar o gol da vitória.

A seguir, a GOAL avalia os jogadores do PSG no Parc des Princes...

Goleiro e defesa

Matvey Safonov (7/10): Nada pôde fazer na finalização de Hermoso para o gol vazio nem no pênalti de Malen, e manteve o PSG no jogo com boas defesas. Lidou bem com um chute de Hermoso que quicou à sua frente aos 19 minutos, espalmou um perigoso cruzamento finalizado por Wesley aos 48 e fez uma excelente defesa rasteira para negar o gol a Niccolo Pisilli três minutos depois.

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Achraf Hakimi (7/10): Com a braçadeira de capitão, liderou a reação do PSG no segundo tempo com sua velocidade pela direita. Passou por Wesley e sofreu o pênalti que colocou os donos da casa à frente aos 60 minutos. Também deixou Nuno Mendes em condição de finalizar no primeiro tempo, mas lamentará o chute de fora da área que saiu por pouco nos acréscimos, após um contra-ataque rápido.

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Illia Zabarnyi (7/10): Foi surpreendido no gol da Roma aos cinco minutos, mas reagiu com personalidade. Livrou-se da marcação no primeiro pau para desviar de cabeça o escanteio de Mayulu, aos 31 minutos, no ângulo. Também acertou o tempo de um carrinho importante aos 54 minutos.

Willian Pacho (7/10): Mostrou tranquilidade com a bola enquanto o PSG tentava superar a pressão da Roma e foi seguro pelo alto, vencendo todas as disputas aéreas de que participou. Também fez vários cortes importantes diante das chegadas dos visitantes à área.

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Nuno Mendes (7/10): Foi a opção ofensiva mais incisiva do PSG na primeira hora. Testou Mile Svilar de longe aos sete minutos, chutou para fora por pouco aos 35 e fez um excelente cruzamento aos 55 que Joao Neves quase aproveitou, antes de ser substituído aos 59 minutos.

Meio-campo

Joao Neves (6/10): Criou a primeira oportunidade do PSG aos três minutos, ao encontrar Mayulu livre, e quase marcou com uma cabeçada de peixinho aos 55. Fora isso, teve dificuldade para ditar o ritmo diante do meio-campo físico da Roma antes de sair aos 79 minutos.

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Vitinha (6/10): Foi o meio-campista mais ativo do PSG durante boa parte do jogo, circulando bem a bola e criando chances de finalização para Mendes, Mayulu e Dembele. Seu próprio chute bloqueado aos 31 minutos rendeu o escanteio do empate. No entanto, o toque de mão aos 74 minutos, ao bloquear o chute de Soule, custou caro depois da intervenção do VAR.

Fabian Ruiz (6/10): Ajudou o PSG a manter a bola em movimento com boas tabelas e preparou a finalização de Mendes aos 58 minutos, mas faltou efetividade no terço final. Teve duas chances em rápida sequência aos 87 minutos para recolocar o time à frente: mandou uma para fora e viu a outra ser bloqueada.

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Ataque

Maghnes Akliouche (6/10): Foi preciso com a bola, mas ofereceu pouco perigo nos 79 minutos em que atuou pela ponta direita. Foi flagrado em impedimento pouco antes da marca de uma hora e só conseguiu um chute de fora da área, bloqueado aos 74 minutos, antes de ser substituído.

Ferran Torres (5/10): Teve dificuldades para se impor diante da linha de três defensores agressiva da Roma, tanto pelo centro quanto após trocar de posição com Mayulu e ir para a esquerda aos 13 minutos. Por pouco não alcançou a bola cruzada por Mayulu aos três minutos e provocou um cartão amarelo para Gianluca Mancini aos 41, mas não finalizou antes de ser substituído aos 59 minutos.

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Senny Mayulu (7/10): Foi o destaque do trio de ataque titular do PSG. Quase preparou o gol de Torres aos três minutos, conseguiu um escanteio com uma boa jogada individual aos 20 e cobrou com precisão o escanteio do empate de Zabarnyi, antes de sair aos 67 minutos.

Reservas e técnico

Ousmane Dembele (8/10): Deu outra dinâmica ao ataque do PSG assim que entrou, aos 59 minutos. Converteu com tranquilidade o pênalti aos 62 minutos, marcando seu quarto gol na Champions League nesta temporada, preparou uma chance para Ruiz aos 87 e obrigou Svilar a defender com o pé nos acréscimos, antes de mandar outra oportunidade tardia por cima e para fora.

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Warren Zaire-Emery (6/10): Substituiu Mendes aos 59 minutos para dar fôlego e tranquilidade ao time. Preparou o chute bloqueado de Ruiz aos 87, mas não conseguiu conter completamente os contra-ataques da Roma na reta final.

Mika Godts (6/10): Entrou no lugar de Mayulu aos 67 minutos e mostrou disposição. Ganhou uma disputa de cabeça aos 80 minutos, em lance defendido por Svilar, e teve boa visão de jogo ao encontrar Hakimi no contra-ataque que gerou a melhor chance do PSG nos acréscimos.

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Lucas Hernandez (6/10): Entrou no lugar de Neves aos 79 minutos para dar mais segurança ao time na reta final e fez bem o básico.

Quentin Ndjantou (6/10): Substituiu Akliouche aos 79 minutos e deu ao time mais uma opção no ataque, embora tenha participado pouco dos minutos finais agitados.

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Luis Enrique (6/10): Com Desire Doue fora de combate, sua decisão de começar sem Dembele deu errado no início, já que a pressão intensa da Roma atrapalhou o ritmo do PSG. A dupla substituição aos 59 minutos mudou o momento da partida, mas sofrer 2,69 de xG e não conseguir preservar uma vantagem de 2 a 1 em casa deixará o espanhol frustrado.