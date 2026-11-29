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O Newcastle United venceu o Brighton & Hove Albion por 1 a 0 com uma atuação disciplinada, graças a um pênalti convertido por Harvey Barnes no início da partida. Apesar da pressão constante dos donos da casa, a defesa do Newcastle resistiu e garantiu os três pontos.

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O Newcastle deu uma aula de resistência defensiva no American Express Community Stadium. O time suportou forte pressão para vencer o Brighton por 1 a 0. O lance decisivo veio aos oito minutos, quando Barnes converteu um pênalti e aproveitou a oportunidade para colocar os visitantes à frente. A partir daí, a partida passou a girar em torno da capacidade do Newcastle de manter a defesa compacta diante de um Brighton que teve 64% da posse de bola.

Embora os donos da casa tenham somado 25 finalizações, oito delas no alvo, o bloco defensivo recuado do Newcastle e as atuações individuais excepcionais na defesa limitaram a qualidade dessas chances. O Newcastle registrou impressionantes 55 cortes e 17 interceptações, fruto de uma atuação defensiva de muita concentração que neutralizou as jogadas de ataque do Brighton. Foi uma exibição baseada mais na determinação do que no brilho: o Newcastle finalizou apenas seis vezes, mas contou com a precisão no início da partida e uma atuação extraordinária do goleiro Lucas Hornicek para garantir o resultado.

A GOAL avalia os jogadores do Newcastle no Amex…

Goleiro e defesa

Lucas Hornicek - 9/10

Uma atuação excepcional do goleiro, que provavelmente foi o melhor em campo. Hornicek fez oito defesas para não sofrer gols, várias delas em chutes de dentro da área que exigiram reflexos rápidos. Seu domínio da área diante dos 28 cruzamentos do Brighton foi fundamental para aliviar a pressão sobre os zagueiros.

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Lewis Hall - 8/10

Uma atuação muito disciplinada do lateral-esquerdo diante dos ataques constantes do Brighton. Hall mostrou inteligência tática, registrou um número elevado de cortes e venceu vários duelos importantes pelo chão. Cumpriu bem suas funções defensivas e raramente foi pego fora de posição, apesar da superioridade numérica do Brighton pelos lados.

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Dan Burn - 8/10

O experiente defensor se destacou nas disputas aéreas e deu solidez ao centro da defesa. Foi peça fundamental para o Newcastle chegar a 55 cortes, muitas vezes sendo o primeiro a alcançar as bolas lançadas pelo Brighton na área. Sua liderança ficou evidente ao organizar uma defesa submetida a forte pressão durante os 90 minutos.

Malick Thiaw - 8/10

Thiaw complementou perfeitamente Burn com uma postura defensiva ativa. Foi responsável por várias das 17 interceptações do Newcastle, lendo o jogo com precisão para cortar passes em profundidade. Sua velocidade na recuperação foi testada diversas vezes, mas ele manteve a calma para limitar a eficiência de Georginio Rutter.

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Valentino Livramento - 7/10

Livramento teve uma tarde movimentada acompanhando os laterais do Brighton em suas subidas ao ataque. Foi seguro nos duelos individuais e ajudou o Newcastle a iniciar alguns contra-ataques antes de ser substituído por Amar Dedic aos 84 minutos. Uma atuação sólida e trabalhadora em um cenário defensivo difícil.

Meio-campo

Lewis Miley - 7/10

Atuando mais recuado, Miley demonstrou maturidade acima da idade. Recebeu a tarefa de proteger a linha de quatro defensores e a cumpriu bem, obrigando o Brighton a jogar pelos lados, em vez de avançar pelo meio. Seus passes foram seguros e eficientes, com prioridade para a manutenção da posse quando o Newcastle estava sob pressão.

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Anthony Elanga - 7/10

Elanga ofereceu a velocidade necessária nas transições. Embora tenha passado boa parte do jogo voltando para ajudar seu lateral, a ameaça que representava nos contra-ataques impediu o Brighton de mandar todos os jogadores à frente. Sua dedicação foi essencial para o esforço defensivo coletivo.

Jacob Ramsey - 7/10

Ramsey fez a ligação entre o meio-campo e o ataque. Recebeu um cartão amarelo por uma falta tática para interromper um contra-ataque do Brighton, mostrando seu lado mais combativo. Sua energia na marcação ajudou a atrapalhar o ritmo dos donos da casa no terço final do campo.

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Joe Willock - 7/10

Willock trouxe vigor físico ao meio-campo e, muitas vezes, carregou a bola para sair da pressão e dar um respiro à defesa. Foi substituído aos 71 minutos depois de uma atuação incansável que ajudou o Newcastle a manter a vantagem nos momentos mais intensos do segundo tempo.

Ataque

Harvey Barnes - 8/10

O autor do gol da vitória. Barnes mostrou sangue-frio para converter, aos oito minutos, o pênalti que decidiu a partida. Além do gol, foi a principal opção ofensiva do Newcastle, usando sua inteligência para encontrar espaços nas poucas ocasiões em que o time avançou.

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William Osula - 6/10

Uma tarde difícil para o atacante, que muitas vezes ficou isolado enquanto o time se defendia mais recuado. Trabalhou duro para segurar a bola e oferecer presença física diante dos zagueiros do Brighton, mas não recebeu passes suficientes para ameaçar diretamente o gol antes de ser substituído.

Reservas e técnico

Jacob Murphy - 6/10

Entrou no lugar de Willock aos 71 minutos para dar novo fôlego ao time. Contribuiu para a organização defensiva e ajudou a segurar o resultado nos minutos finais com um posicionamento disciplinado.

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Yoane Wissa - 6/10

Entrou no lugar de Osula aos 67 minutos. Wissa teve dificuldades para participar das jogadas ofensivas, mas trabalhou sem a bola para pressionar os defensores do Brighton durante a saída de jogo. Recebeu um cartão amarelo por uma falta nos acréscimos.

Amar Dedic - sem nota

Entrou no lugar de Livramento aos 84 minutos para reforçar o lado direito. Cumpriu sua função sem grandes dificuldades.

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Aladji Bamba - sem nota

Entrou no lugar de Ramsey aos 84 minutos para dar mais presença física ao meio-campo enquanto o Brighton lançava todos os jogadores ao ataque.

Matthias Jaissle - 8/10

O técnico organizou o time perfeitamente para frustrar um adversário que valoriza a posse de bola. Ciente da ameaça do Brighton, priorizou um 4-2-3-1 compacto que se transformava em um 4-5-1 sem a bola. O momento escolhido para as substituições ajudou a manter o nível de energia necessário para proteger a vantagem conquistada no início.