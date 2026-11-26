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O Milan venceu um jogo caótico de seis gols no Estádio Georgios Karaiskakis. Depois de sair atrás, o time reagiu e bateu o Olympiacos por 4 a 2, com destaque para os jovens do elenco e uma atuação dominante de Alphadjo Cisse.

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O Milan passou por uma montanha-russa tática em Pireu, mas fez valer sua maior eficiência no ataque para vencer o Olympiacos por 4 a 2. O jogo começou mal para o time italiano quando Mike Maignan mandou a bola contra a própria meta aos 31 minutos. O gol deu aos anfitriões uma vantagem que, pela pressão inicial, talvez merecessem. No segundo tempo, porém, o cenário mudou completamente: os contra-ataques do Milan se tornaram cada vez mais perigosos diante da linha defensiva adiantada da equipe grega.

A partida ganhou intensidade após o intervalo, com quatro gols em um período frenético de 25 minutos. Omari Hutchinson iniciou a reação antes de Alphadjo Cissè dominar a área e colocar o Milan em vantagem.

Apesar dos gols de Jota Silva e Marcus Holmgren Pedersen pelo Olympiacos, a capacidade do Milan de criar chances de qualidade foi decisiva: o time registrou 2,29 gols esperados (xG), contra 1,56 dos anfitriões. Já nos acréscimos, Diego Moreira marcou e calou de vez o estádio na Grécia, garantindo três pontos importantes aos visitantes.

Goleiro e defesa

Mike Maignan: 4/10

Uma noite difícil para o francês, marcada por um gol contra desastroso aos 31 minutos. Fez quatro defesas e enfrentou cinco finalizações no alvo, mas o impacto psicológico do erro pareceu afetar a organização da defesa em alguns momentos. Teve dificuldades para controlar sua área na confusão após uma bola parada que resultou no gol contra.

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Mario Gila: 7/10

O mais seguro dos três zagueiros. Gila foi fundamental na saída de bola do Milan, acertando 64 passes em 70 tentativas, o maior número do time. Sua capacidade de avançar a partir da linha defensiva ajudou a superar a pressão do Olympiacos durante a reação no segundo tempo.

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Koni De Winter: 5/10

Mostrou desconforto diante das movimentações laterais de Jota Silva. Foi substituído aos 53 minutos após algumas falhas de posicionamento. Seu porte físico ajudou nos duelos, mas lhe faltou a agilidade exigida por esse confronto tático.

Sankhoun Diawara: 6/10

Teve muito trabalho pelo lado direito da linha de três zagueiros. Diawara liderou o time com dez intervenções defensivas e venceu três duelos. Embora integrasse uma defesa que sofreu dois gols, sua dedicação sem a bola foi essencial nos períodos de pressão contínua do Olympiacos, antes de ser substituído aos 67 minutos.

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Meio-campo

Adrien Rabiot: 6/10

Deu estabilidade ao meio-campo. Rabiot se concentrou em manter e circular a posse de bola, permitindo que os atacantes mais explosivos se destacassem. Não participou diretamente de nenhum gol, mas ofereceu a estrutura de que o Milan precisava quando o jogo passou a ser disputado em transições rápidas.

Ardon Jashari: 6/10

Jashari deu combatividade ao meio-campo. Participou cedo do jogo, com uma finalização bloqueada aos seis minutos, e trabalhou duro para atrapalhar Remo Freuler. Distribuiu a bola com segurança e contribuiu para os 59% de posse do Milan.

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Diego Moreira: 8/10

Trabalhou muito pela ponta e foi recompensado com um gol bem marcado aos 95 minutos. Moreira ofereceu perigo constante nos contra-ataques, finalizou várias vezes e deu amplitude ao Milan, abrindo a linha de quatro defensores do Olympiacos. Seu gol no fim, em uma chance de 0,55 xG, mostrou grande frieza em um contra-ataque rápido.

Pervis Estupinan: 5/10

Foi substituído no intervalo após 45 minutos em que pouco apareceu. Teve dificuldade para influenciar o ataque e frequentemente ficou preso à defesa pelas ultrapassagens de Marcus Holmgren Pedersen. Sua saída deu início a uma mudança tática que acabou levando o Milan à vitória.

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Ataque

Alphadjo Cisse: 8/10

Cisse impôs sua força física e acumulou 1,12 xG em quatro finalizações. Marcou um gol importante aos 63 minutos, de cabeça e à queima-roupa, e deu trabalho constante a Retsos e Pirola. Sua movimentação na área foi de alto nível durante os 85 minutos em que esteve em campo.

Omari Hutchinson: 9/10

O melhor jogador da partida, sem discussão. Hutchinson deu ao Milan o impulso de que precisava no início do segundo tempo. Aos 56 minutos, empatou com uma finalização precisa após um contra-ataque rápido e ainda deu duas assistências, para os gols de Cisse e Pulisic. Sua velocidade, criatividade e qualidade nas transições foram demais para o Olympiacos, tornando-o o principal responsável pela virada do Milan após o intervalo.

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Gonçalo Ramos: 5/10

Noite frustrante para o atacante, que teve dificuldade para participar do jogo. Foi substituído no intervalo quando o técnico buscou mais mobilidade e ataques mais verticais. Durante o tempo em campo, não conseguiu registrar nenhuma finalização significativa no alvo.

Reservas e técnico

Yunus Musah: 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Estupiñán e trouxe a energia de que o time precisava. Sua capacidade de conduzir a bola ajudou o Milan a passar da defesa ao ataque com mais eficiência no segundo tempo.

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Christian Pulisic: 8/10

Entrou aos 45 minutos e elevou imediatamente o nível do time. Teve um gol creditado a ele aos 71 minutos e desperdiçou uma grande chance no fim, mas sua presença obrigou a defesa do Olympiacos a recuar e adotar uma postura mais cautelosa.

Fikayo Tomori: 6/10

Substituiu De Winter aos 53 minutos. Pareceu mais adaptado ao ritmo da partida e ajudou a dar estabilidade ao centro da defesa durante a meia hora final, marcada pela confusão.

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Filippo Terracciano: 6/10

Entrou no lugar de Diawara aos 67 minutos e cumpriu suas tarefas defensivas sem maiores problemas, ajudando o Milan a garantir o resultado.

Christian Comotto: sem nota

Entrou aos 85 minutos no lugar de Cissè e não teve tempo suficiente para influenciar significativamente a partida.

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Ruben Amorim (técnico): 8/10

Amorim mostrou grande flexibilidade tática. Ao perceber que sua escalação inicial estava sendo superada, fez duas substituições no intervalo, com as entradas de Musah e Pulisic, que mudaram completamente o jogo. Explorou com sucesso os espaços nas costas dos laterais do Olympiacos para transformar uma desvantagem de 2 a 0 em vitória por 4 a 2.