Compartilhar Siga GOAL no Google

O Marseille venceu o Levski Sofia por 1 a 0 no Stade Vélodrome, graças a um pênalti de Amine Gouiri no primeiro tempo. Apesar da pressão dos visitantes no fim, a atuação dominante de Pierre-Emile Højbjerg garantiu os três pontos ao time francês.

Publicidade

O Marseille superou um confronto potencialmente complicado pela Liga Europa no Stade Vélodrome e venceu por 1 a 0, resultado construído em boa parte pelo controle do meio-campo. O lance decisivo veio aos 28 minutos, quando Gouiri converteu um pênalti e deu ao Marseille a vantagem necessária para ditar o ritmo. Embora os donos da casa não tenham transformado o domínio territorial em um placar mais amplo, desperdiçando várias chances de ampliar no segundo tempo, a solidez defensiva limitou o Levski Sofia a apenas uma finalização no alvo durante os 90 minutos.

Taticamente, o time de Bruno Genesio atuou em um 4-2-3-1 voltado à manutenção da posse de bola e terminou a partida com 524 passes certos, com 89% de aproveitamento. O Levski Sofia manteve a disciplina e a compactação, especialmente ao defender mais recuado, mas teve dificuldades para sair em transição depois que Højbjerg assumiu o controle do meio-campo. Os 47 duelos vencidos pelo Marseille, contra 38 do Levski, evidenciaram a diferença física entre os times e permitiram ao representante da Ligue 1 administrar uma vitória segura, ainda que sem brilho.

Goleiro e defesa

Jeffrey de Lange - 7/10

Uma noite relativamente tranquila para o holandês, pouco exigido por um ataque do Levski que não mostrou precisão nas conclusões. Fez uma defesa importante para garantir que o time não sofresse gols e mostrou tranquilidade nas saídas de bola, contribuindo para o alto índice de passes certos do Marseille. Os 0,24 gols esperados sofridos (xGC) refletem a proteção que recebeu de sua linha de quatro defensores.

CJ Egan-Riley - 8/10

O destaque da defesa. Egan-Riley liderou o time com oito ações defensivas, incluindo dois desarmes, e venceu sete duelos. Seu posicionamento interrompeu vários contra-ataques do Levski antes que se tornassem chances perigosas, e seus passes seguiram precisos mesmo sob pressão.

Publicidade Publicidade

Nayef Aguerd - 7/10

Dominante pelo alto, Aguerd acertou uma cabeçada no gol aos 23 minutos, em uma jogada de bola parada. Organizou bem a linha defensiva e a manteve adiantada para reduzir o espaço entre o meio-campo e o ataque, deixando Reinaldo, do Levski, isolado.

Tópicos relacionados

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Kelyann Bezahaf - 6/10

O jovem mostrou lampejos de seu potencial, mas por vezes pareceu hesitante com a bola em comparação aos companheiros de defesa. Cumpriu suas funções sem cometer erros graves, embora tenha participado menos da construção ofensiva do que Aguerd.

Ulisses Garcia - 7/10

Garcia deu amplitude constante pelo lado esquerdo, avançando com frequência para apoiar Igor Paixão. Foi sólido na defesa e teve papel importante nos 89% de passes certos do Marseille, oferecendo repetidamente uma opção segura quando o setor central estava congestionado.

Publicidade

Meio-campo

Pierre-Emile Højbjerg - 9/10

O jogador que ditou o ritmo do time. Højbjerg liderou a partida em passes certos: encontrou um companheiro em 94 de suas 100 tentativas. Sua capacidade de inverter o lado das jogadas e encontrar passes entre as linhas foi essencial para os 52% de posse de bola do Marseille. Quase marcou com uma finalização de longe nos acréscimos do primeiro tempo.

Himad Abdelli - 7/10

Ao lado de Højbjerg, Abdelli acrescentou combatividade à dupla de volantes. Foi eficiente na disputa pelas segundas bolas e na rápida circulação da posse. Sua disciplina tática deu mais liberdade ao quarteto ofensivo para trocar de posição no último terço do campo.

Publicidade

Angel Gomes - 6/10

Atuando como camisa 10, Gomes teve dificuldade para encontrar espaços diante dos meio-campistas recuados do Levski. Embora sua qualidade técnica tenha ficado evidente, não conseguiu dar o passe decisivo antes de ser substituído por Tochukwu Nnadi aos 77 minutos.

Keyliane Abdallah - 7/10

Ameaça constante pela direita, Abdallah finalizou três vezes, incluindo um chute de esquerda aos 73 minutos que exigiu uma defesa de Svetoslav Vutsov. Seus 0,09 xG indicam que chegou a boas posições, mesmo sem acertar o toque final.

Publicidade

Igor Paixão - 7/10

Ativo pela ponta esquerda, Paixão participou bastante do jogo no segundo tempo e obrigou o goleiro a fazer defesas aos 54 e 56 minutos. Suas investidas levaram os laterais do Levski a recuar, embora deva lamentar não ter convertido nenhuma de suas duas finalizações no alvo.

Ataque

Amine Gouiri - 8/10

Decidiu a partida. Gouiri cobrou o pênalti com precisão aos 28 minutos, colocando a bola no canto inferior esquerdo. Deu trabalho aos defensores búlgaros durante toda a noite, registrou 0,79 xG e foi uma referência eficiente no ataque antes de dar lugar a Neal Maupay.

Publicidade

Reservas e técnico

Neal Maupay (63') - 6/10

Entrou no lugar de Gouiri e trouxe sua energia habitual à pressão sobre o adversário. Teve uma chance de finalizar aos 76 minutos, mas seu chute de esquerda de dentro da área não acertou o alvo.

Amine Harit (70') - 6/10

Entrou para acrescentar criatividade, conservou bem a posse de bola e ajudou o Marseille a passar pelos 20 minutos finais sem perder o controle do ritmo.

Publicidade

Tochukwu Nnadi (77') - sem nota

Entrou no fim para reforçar o meio-campo, mas não teve tempo suficiente para causar impacto significativo nas estatísticas da partida.

Bruno Genesio - 7/10

Genesio ficará satisfeito com o controle exercido por seu time, especialmente com o domínio de Højbjerg dentro de seu esquema tático. Embora pudesse querer um segundo gol para definir a partida mais cedo, sua organização defensiva garantiu que o Levski Sofia nunca ameaçasse de fato empatar.