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Mauricio Pochettino conquistou seu primeiro ponto como técnico do Manchester United, mas o caótico empate por 2 a 2 fora de casa com o Sporting CP teve gosto de dois pontos perdidos. O capitão Bruno Fernandes marcou duas vezes em dois minutos contra seu ex-clube e virou o jogo da Champions League, mas o United deixou a vantagem escapar a dez minutos do fim.

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Após a dura derrota por 4 a 0 em Anfield na estreia de Pochettino no comando, o United chegou ao Estadio Jose Alvalade em busca de organização e sinais de reação. Durante quase meia hora, mostrou muito mais segurança com a bola e completou 162 passes nos primeiros 25 minutos, antes de criar os próprios problemas. Lisandro Martinez cometeu um pênalti evitável aos 29 minutos, defendido sem dificuldade por Senne Lammens na cobrança de Luis Suarez. Apenas 75 segundos depois, porém, o goleiro belga saiu de forma imprudente e derrubou Maxi Araujo, permitindo que Suarez convertesse sua segunda cobrança, aos 33 minutos.

A frustração do United aumentou aos 40 minutos, quando Amad Diallo cabeceou para empatar, mas o gol foi inexplicavelmente anulado após Youri Tielemans ser punido com rigor, inclusive com cartão amarelo, por um desarme limpo na origem da jogada. O cenário mudou logo após o intervalo. Martinez sofreu um pênalti que Fernandes converteu aos 48 minutos. Dois minutos depois, uma irregularidade no gramado desviou um chute comum de longa distância do capitão e enganou Kaique. Ainda assim, a espera de cinco anos do United por uma vitória fora de casa na Champions League continua: Lammens deixou escapar um cruzamento simples e Suarez empatou aos 80 minutos, o VAR anulou um gol contra de Kaique por uma falta mínima de Patrick Dorgu, e Tielemans foi expulso nos acréscimos. Com dez jogadores, o United segurou um ponto que deveria ter sido três.

A seguir, a GOAL avalia os jogadores do Manchester United no Estadio Jose Alvalade...

Goleiro e defesa

Senne Lammens (4/10): Uma noite para esquecer para o goleiro belga. Quase se complicou nos primeiros cinco minutos com uma saída de bola displicente e chegou a parecer o herói ao defender a péssima cobrança de pênalti de Suarez aos 30 minutos. Mas, 75 segundos depois, saiu de forma descontrolada e atingiu Araujo, cometendo outro pênalti. O pior veio aos 80 minutos, quando inexplicavelmente deixou cair um cruzamento alto e simples de Ivan Fresneda nos pés de Suarez e deu o empate ao Sporting.

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Noussair Mazraoui (7/10): Superou uma pancada no ombro aos dez minutos, após ser driblado com facilidade por Araujo. Deu amplitude ao avançar pelo lado direito quando o United passou a formar uma linha de três na defesa com a bola. Não errou um passe antes de dar lugar a Diogo Dalot aos 64 minutos.

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Leny Yoro (7/10): Respondeu com autoridade após ter dificuldades contra o Liverpool. Fez um belo passe aos 16 minutos para deixar Joshua Zirkzee em condição de atacar, afastou de cabeça uma bola decisiva para impedir Araujo aos 27 e fez uma interceptação de carrinho fundamental aos 38, evitando que Suarez completasse para o gol.

Harry Maguire (7/10): Voltou ao time no lugar de Matthijs de Ligt e justificou a confiança de Pochettino com uma atuação segura. Fez um bloqueio importante aos 35 minutos para negar o gol a Issa Doumbia, afastou um cruzamento perigoso de Geny Catamo aos 60 e resistiu à pressão no fim.

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Lisandro Martinez (7/10): Escalado de forma improvisada na lateral esquerda, fechando por dentro na construção das jogadas, teve uma noite de altos e baixos. Falhou na marcação e cometeu o primeiro pênalti, em Catamo, embora Lammens tenha defendido a cobrança de Suarez. Compensou o erro aos 47 minutos, quando invadiu a área do Sporting e sofreu a falta de Eduardo Quaresma que deu início à virada.

Meio-campo

Youri Tielemans (5/10): Tem motivos para se sentir injustiçado pelo cartão amarelo aos 40 minutos, já que roubou a bola de forma limpa na origem do gol de Amad, anulado indevidamente. No entanto, já havia demonstrado nervosismo ao cabecear mal uma bola para Araujo aos 12 minutos. Não pôde reclamar do segundo amarelo, recebido por uma entrada de fato atrasada em Sergi Altimira no terceiro minuto dos acréscimos.

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Kobbie Mainoo (7/10): Calmo, dedicado e seguro no meio-campo. Pressionou de forma inteligente ao lado de Tielemans, ajudou o United a controlar a posse de bola por longos períodos no início e tabelou bem com Bryan Mbeumo aos 79 minutos, quando o time buscava o terceiro gol.

Bruno Fernandes (8/10): Discreto antes do intervalo, assumiu o controle diante do ex-clube no segundo tempo. Converteu com frieza um pênalti aos 48 minutos, na primeira finalização do United no alvo. Dois minutos depois, contou com uma enorme dose de sorte quando uma irregularidade no gramado desviou seu chute e fez o placar ficar em 2 a 1. Aos 54, cobrou uma falta com curva que passou a centímetros da trave, em busca de um rápido hat-trick. Também cobrou o escanteio aos 82 minutos que Kaique desviou para o próprio gol, antes de sair sob muitos aplausos nos acréscimos.

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Ataque

Amad Diallo (7/10): Foi a principal ameaça do United com a bola rolando até sair por causa de uma pancada aos 77 minutos. Teve um gol anulado de forma cruel aos 40, depois de cabecear para a rede o rebote de uma bola que ele mesmo havia mandado no travessão. Três minutos depois, finalizou outra jogada por pouco para fora e ainda recebeu uma assistência fortuita pelo segundo gol de Fernandes.

Bryan Mbeumo (6/10): Manteve-se aberto pela esquerda antes de passar a atuar pelo centro após a saída de Zirkzee. Mostrou determinação ao invadir a área aos 23 minutos e combinou bem com Mainoo na reta final, mas faltou efetividade: não exigiu nenhuma defesa de Kaique antes de sair nos acréscimos.

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Joshua Zirkzee (6/10): Titular com Matheus Cunha suspenso, movimentou-se bem no início. Aproveitou o passe de Yoro para finalizar de primeira por cima do gol aos 16 minutos. Pediu um pênalti sem sucesso aos 49 e acertou um chute forte de cerca de 20 metros que passou perto da trave antes de sair aos 64.

Reservas e técnico

Patrick Dorgu (6/10): Entrou no lugar de Zirkzee aos 64 minutos e fez um cruzamento sensacional aos 71, que Araujo precisou afastar antes da chegada de Amad. Teve o azar de ser punido, após revisão do VAR aos 82, por um contato mínimo no braço de Kaique, o que anulou um gol dramático da vitória do United no fim.

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Diogo Dalot (6/10): Substituiu Mazraoui aos 64 minutos, atuou com segurança na defesa e quase marcou cinco minutos depois, com uma finalização forte em diagonal bloqueada por Goncalo Inacio.

Shea Lacey (5/10): Entrou em um jogo intenso aos 77 minutos, após Amad sofrer uma pancada. Teve dificuldade para acompanhar o ritmo quando o Sporting reagiu e chegou ao empate, sem conseguir se destacar.

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Andrey Santos (N/A): Entrou no lugar de Fernandes no segundo minuto dos acréscimos, tarde demais para influenciar a partida.

Mason Mount (N/A): Substituiu Mbeumo no segundo minuto dos acréscimos, pouco antes de a expulsão de Tielemans obrigar o United a se concentrar em segurar o resultado.

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Mauricio Pochettino (6/10): Ainda busca a primeira vitória, mas a atuação representou um claro avanço em relação ao jogo em Anfield. A decisão de tirar Matthijs de Ligt do time e escalar novamente Maguire, Mazraoui e Amad deu resultado. A construção fluida das jogadas do United limitou o Sporting a apenas 0,64 de gols esperados com a bola rolando. O United criou quase nada antes do intervalo e deixou o jogo perder intensidade quando vencia por 2 a 1, mas acabou prejudicado por erros graves da arbitragem e duas falhas clamorosas do goleiro.