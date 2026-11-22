O plano estratégico de Mauricio Pochettino foi por água abaixo nos primeiros dez minutos em Anfield. A decisão de escalar uma linha de três defensores foi comprometida pela falta deliberada de Leny Yoro, que recebeu cartão vermelho direto aos oito minutos. A partir daí, a estrutura defensiva do Manchester United ficou comprometida. Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz aproveitaram a vantagem numérica para marcar duas vezes em rápida sequência.

O segundo tempo não trouxe alívio. O domínio territorial do Liverpool resultou em 4,38 de xG, contra apenas 0,63 do United. Rio Ngumoha e Victor Munoz ampliaram o placar, enquanto o desgaste de jogar com dez homens por mais de 80 minutos cobrava seu preço.

O United conseguiu apenas três finalizações no alvo durante a partida. Não ofereceu perigo constante nos contra-ataques e teve dificuldade para proteger os espaços entre o centro e as laterais deixados pelo defensor expulso. Foi uma tarde dura, que deixa o United na 19ª posição da tabela da Premier League.

Goleiro e defesa

Senne Lammens: 5/10

Apesar de sofrer quatro gols, Lammens foi, possivelmente, o jogador mais exigido do United: fez sete defesas e evitou um placar ainda mais histórico. Ficou completamente desprotegido no primeiro gol, marcado por Szoboszlai, e nos seguintes, embora deva lamentar a falta de controle da área diante do grande volume de cruzamentos do Liverpool.

Lisandro Martinez: 4/10

O argentino passou a tarde apagando incêndios. Seu posicionamento agressivo frequentemente deixava espaços às suas costas, explorados pelos jogadores do Liverpool que avançavam depois que a linha defensiva perdeu seu terceiro homem. Ele teve dificuldade para organizar a linha de quatro improvisada após a expulsão logo no início.

Leny Yoro: 1/10

Uma atuação desastrosa do jovem defensor. Sua expulsão com cartão vermelho direto aos oito minutos determinou o rumo da partida e deixou os companheiros em desvantagem pelo restante do confronto. Foi um erro de julgamento imperdoável em um clássico desse nível.

Matthijs de Ligt: 3/10

De Ligt pareceu lento diante da movimentação lateral de Wirtz e Barcola. Foi frequentemente pego fora de posição e não manteve a disciplina defensiva necessária após a saída de Yoro. Sua parceria com Martinez pareceu frágil sob a pressão constante das 28 finalizações do Liverpool.

Diogo Dalot: 4/10

Dalot passou quase todo o jogo recuado, sem conseguir oferecer seus habituais passes para fazer a equipe avançar. Fez parte de uma defesa que não conseguiu impedir a chegada de 26 cruzamentos à área e frequentemente teve de enfrentar dois adversários, com o apoio dos laterais do Liverpool no ataque.

Meio-campo

Kobbie Mainoo: 5/10

Mainoo mostrou lampejos de sua qualidade técnica ao tentar manter a posse sob intensa pressão, mas foi superado fisicamente pelo trio de meio-campo do Liverpool. Permaneceu em campo até os 88 minutos, embora tenha passado boa parte do tempo correndo atrás dos adversários enquanto os donos da casa trocavam passes com facilidade.

Bruno Fernandes: 4/10

O capitão demonstrou frustração durante toda a partida. Em uma função mais recuada que a habitual para compensar a desvantagem numérica, teve pouca influência no terço final do campo. Passou mais tempo discutindo com o árbitro do que criando chances para os atacantes isolados.

Patrick Dorgu: 4/10

Dorgu teve dificuldade para se adaptar à intensidade do clássico do noroeste da Inglaterra. Foi superado com facilidade na transição do Liverpool que levou ao segundo gol e acabou substituído aos 65 minutos, depois de não oferecer cobertura defensiva suficiente pelo lado do campo.

Youri Tielemans: 4/10

O belga não conseguiu ditar o ritmo porque o United quase não teve a bola. Sua falta de mobilidade ficou evidente quando o Liverpool mudava rapidamente o lado das jogadas. Foi substituído aos 65 minutos, quando Pochettino buscou mais energia.

Ataque

Bryan Mbeumo: 3/10

A contribuição tática de Mbeumo foi sacrificada cedo. Ele foi substituído aos 22 minutos para a entrada de Harry Maguire e a reorganização da defesa após a expulsão de Yoro. Vítima das circunstâncias, não teve tempo de influenciar o jogo.

Matheus Cunha: 4/10

Cunha ficou isolado e foi pouco efetivo. Tocou poucas vezes na bola antes de ser substituído no intervalo. Teve dificuldade para segurar a posse sob a pressão de Van Dijk e não ofereceu uma opção de passe a uma equipe desesperada por um momento de respiro.

Reservas e técnico

Harry Maguire: 5/10

Entrou aos 22 minutos para restabelecer alguma ordem. Embora o United ainda tenha sofrido mais dois gols, sua presença na área ajudou a lidar com parte das bolas aéreas, mas faltou velocidade para conter os avanços do Liverpool no fim.

Joshua Zirkzee: 4/10

Entrou no intervalo no lugar de Cunha e não se saiu muito melhor. Precisou recuar bastante apenas para tocar na bola, deixando o United sem presença na área adversária.

Mason Mount: 4/10

Entrou aos 65 minutos, mas não conseguiu conter o domínio adversário. A partida já estava praticamente decidida quando ele chegou, e Mount teve dificuldade para se aproximar dos meio-campistas do Liverpool, que dominavam o setor.

Noussair Mazraoui: 5/10

Substituiu Dorgu aos 65 minutos. Foi um pouco mais disciplinado defensivamente que o jogador substituído, mas não ofereceu nenhuma ameaça no ataque.

Andrey Santos: sem nota

Entrou aos 88 minutos, quando o resultado já estava definido.

Mauricio Pochettino: 3/10

Embora a expulsão estivesse fora de seu controle, a completa ausência de um plano alternativo para a equipe foi alarmante. A troca de Mbeumo por Maguire foi uma reação que não conseguiu conter os gols, e o time pareceu sem orientação tática depois de ficar com dez homens.