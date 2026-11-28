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O Manchester United chegou a um novo fundo do poço em Old Trafford, onde o Brentford venceu por 4 a 0 com facilidade. Os dois gols de Callum Wilson no primeiro tempo deram o tom de um desastre tático que deixa Mauricio Pochettino com perguntas difíceis a responder.

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A organização defensiva do Manchester United desapareceu na dura derrota por 4 a 0 para o Brentford em Old Trafford. O esquema tático de Mauricio Pochettino não conseguiu conter as investidas verticais dos visitantes, sobretudo a parceria devastadora entre Dango Ouattara e Callum Wilson. O United teve 59% de posse de bola e finalizou 25 vezes, mas sua falta de eficiência no ataque, evidenciada pelo desempenho abaixo dos 2,55 gols esperados (xG), contrastou com a precisão do Brentford nos contra-ataques.

O segundo tempo não trouxe alívio, e o ânimo dos donos da casa caiu visivelmente. Apesar das várias substituições feitas para dar mais intensidade ao time, a defesa do Manchester United continuou vulnerável nas transições. O Brentford aproveitou os espaços às costas dos laterais, e Kristoffer Ajer e Kevin Schade marcaram os gols que selaram a goleada histórica. Para um time que amarga a zona de rebaixamento, foi uma atuação sem a segurança técnica nem a força emocional necessárias para competir no mais alto nível da Premier League.

A GOAL dá as notas dos jogadores do Manchester United em Old Trafford...

Goleiro e defesa

Senne Lammens - 3/10: Tarde difícil para o jovem belga, exposto pela linha defensiva desorganizada à sua frente. Embora tenha tido certo azar nos desvios, sua falta de comando da área nas bolas paradas chamou a atenção. Fez apenas uma defesa durante a partida e sofreu quatro gols.

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Diogo Dalot - 3/10: Foi um problema tático pelo lado direito. Sua tendência de se deslocar para o meio-campo deixou enormes espaços para Ouattara explorar, o que resultou em várias assistências pelo seu setor. Contribuiu pouco no ataque, apesar do domínio do United na posse de bola.

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Leny Yoro - 4/10: O adolescente recebeu uma dura lição sobre a exigência física da Premier League. Embora tenha mostrado velocidade em alguns lances de recuperação, muitas vezes ficou em situações de dois contra um por falta de cobertura dos volantes. Acertou muitos passes, mas não teve a decisão necessária para afastar o perigo antes dos gols no fim.

Harry Maguire - 2/10: Não conseguiu lidar com a velocidade e a movimentação do Brentford. O jogador da seleção inglesa teve dificuldades para acompanhar os deslocamentos laterais da linha de ataque visitante e frequentemente foi pego fora de posição nas transições que levaram aos dois gols de Callum Wilson. Venceu suas disputas pelo alto, mas não conseguiu liderar uma defesa que sofreu quatro gols.

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Lisandro Martinez - 2/10: Atuação de pesadelo para o argentino, que pareceu estar um passo atrás desde o apito inicial. Não acompanhou as infiltrações de Wilson na área e foi substituído por Luke Shaw no intervalo, depois de um primeiro tempo em que foi superado com facilidade.

Meio-campo

Youri Tielemans - 4/10: Teve dificuldades para oferecer a proteção defensiva necessária. Embora tenha sido seguro com a bola, sua falta de mobilidade nas transições permitiu que o Brentford avançasse pelo centro do campo sem ser contestado no lance do terceiro gol.

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Kobbie Mainoo - 5/10: Foi um dos poucos jogadores a mostrar tranquilidade técnica sob pressão, mas acabou sobrecarregado pelo grande número de contra-ataques do Brentford. Não conseguiu ditar o ritmo quando o jogo ficou cada vez mais aberto e caótico.

Bruno Fernandes - 5/10: O capitão tentou fazer o time reagir, mas sua frustração ficou evidente. Criou várias chances que seus atacantes não converteram, porém sua tendência de deixar a região central contribuiu para a falta de controle no meio-campo.

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Ataque

Amad Diallo - 4/10: Quase não participou do primeiro tempo e teve dificuldades para superar seu marcador pelo lado do campo. Sua falta de impacto levou à substituição no intervalo, quando o United buscou uma opção mais direta com Mbeumo.

Patrick Dorgu - 4/10: Começou com energia, mas perdeu influência à medida que o Brentford passou a atacar pelo seu lado. Ofereceu pouco perigo no ataque, mais ocupado em tentar aliviar a pressão sofrida por Martinez atrás dele.

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Joshua Zirkzee - 3/10: Atuação estática do holandês. Apesar das 25 finalizações do United, Zirkzee não conseguiu ocupar posições perigosas na área e foi controlado com facilidade por Sepp van den Berg antes de dar lugar a Matheus Cunha.

Reservas e técnico

Luke Shaw - 5/10: Entrou no intervalo no lugar de Martinez. Deu um pouco mais de estabilidade ao lado esquerdo, mas pouco pôde fazer para conter o Brentford quando a estrutura defensiva do time desmoronou no fim.

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Bryan Mbeumo - 5/10: Entrou no intervalo no lugar de Diallo. Trouxe mais energia e objetividade, mas faltou precisão a seus passes decisivos para superar a sólida defesa do Brentford.

Matheus Cunha - 4/10: Substituiu Zirkzee depois dos 60 minutos. Circulou pelos lados do campo, mas não conseguiu acertar nenhuma finalização relevante no gol enquanto esteve em campo.

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Shea Lacey - 5/10: O jovem entrou em uma situação difícil. Mostrou alguma coragem com a bola, mas teve pouca participação enquanto o Brentford marcou mais dois gols.

Mason Mount - 4/10: Entrou no fim no lugar de Tielemans, mas o jogo já estava perdido. Tocou muito pouco na bola e não teve impacto no ataque.

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Mauricio Pochettino - 2/10: Um desastre tático. Pochettino não ajustou sua linha defensiva adiantada, apesar de Wilson e Ouattara terem conseguido superá-la repetidamente no primeiro tempo. A decisão de escalar uma defesa sem velocidade para se deslocar lateralmente contra um time especialista em contra-ataques foi fatal, e suas substituições não conseguiram mudar o rumo de uma derrota humilhante.