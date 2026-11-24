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O Manchester City empatou por 2 a 2 com o SSC Napoli em um jogo emocionante no Etihad Stadium. O gol de Rayan Cherki no fim salvou um ponto para os donos da casa. Apesar de dominar a posse de bola, o City ficou atrás no placar duas vezes em um segundo tempo movimentado antes de garantir o empate neste duelo da Champions League.

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Manchester City e SSC Napoli protagonizaram um segundo tempo eletrizante no Etihad Stadium e empataram por 2 a 2 após uma etapa inicial sem gols. O City teve 63% da posse de bola e completou 610 passes, mas encontrou dificuldades para conter os contra-ataques precisos do Napoli. Os visitantes abriram o placar com Rasmus Hoejlund aos 55 minutos, obrigando o time de Enzo Maresca a buscar o resultado sob forte pressão.

A partida ganhou intensidade no último quarto de jogo. Ayyoub Bouaddi empatou para o City aos 67 minutos, mas Noa Lang recolocou o Napoli à frente dez minutos depois. Com o tempo se esgotando, Rayan Cherki marcou aos 86 minutos e garantiu que o City mantivesse sua invencibilidade em casa na competição. Embora tenha levado vantagem de 18 a 9 nas finalizações, o City mostrou fragilidade defensiva diante das transições rápidas durante toda a noite.

Goleiro e defesa

Gianluigi Donnarumma - 6/10

O goleiro italiano fez apenas uma defesa e não conseguiu evitar nenhum dos dois gols do Napoli, ambos marcados com finalizações de alta qualidade. Foi pouco exigido durante os longos períodos de posse de bola do City, embora sua distribuição tenha ajudado a iniciar as jogadas desde a defesa diante de um Napoli bem organizado.

Marc Guehi - 5/10

Uma noite difícil para o zagueiro, que recebeu cartão amarelo aos 81 minutos por uma falta deliberada. Teve dificuldades para lidar com a presença física de Hoejlund e fez parte de uma defesa que ficou exposta nos quatro contra-ataques registrados pelo Napoli. Contribuiu para os dez cortes feitos pelo time, mas não mostrou a serenidade de costume.

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Matheus Nunes - 6/10

Escalado em uma função defensiva, Nunes participou ativamente da construção das jogadas, ajudando o City a manter seu alto índice de posse de bola. No entanto, teve dificuldades em alguns momentos com a velocidade de Noa Lang nos contra-ataques e não conseguiu oferecer a cobertura defensiva necessária quando o Napoli avançou rapidamente pelo meio-campo.

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Nico O'Reilly - 6/10

O jovem deu mostras de sua qualidade técnica e recebeu a tarefa de ajudar a circular a bola em um jogo no qual o City completou quase 610 passes. Embora tenha mostrado disciplina tática, foi superado em algumas das jogadas rápidas que resultaram nos gols do Napoli no segundo tempo.

Josko Gvardiol - 6/10

Gvardiol participou bastante das ações ofensivas do City na busca por espaços, mas estava fora de posição no gol de Lang. Seus números defensivos foram medianos em uma noite na qual a defesa do City precisou atuar com frequência em espaços amplos.

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Meio-campo

Enzo Fernandez - 6/10

Fernandez ditou o ritmo por 63 minutos antes de ser substituído por Iliman Ndiaye. Teve papel central na criação dos 1,41 xG do City, fazendo a bola circular com eficiência, mas não encontrou o passe decisivo para superar a resistente defesa do Napoli, que registrou 42 cortes.

Allan - 5/10

O meio-campista ficou em campo por apenas 55 minutos antes de ser substituído por Jeremy Doku. Enquanto jogou, teve dificuldades para se impor fisicamente diante do meio-campo do Napoli e levou a pior em disputas importantes, que permitiram aos visitantes lançar seus ataques mais perigosos.

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Ayyoub Bouaddi - 8/10

O destaque do meio-campo do City, Bouaddi marcou o gol de empate aos 67 minutos. Mostrou excelente senso de tempo ao chegar à área e finalizar, recompensando o domínio territorial do City. Foi uma ameaça constante entre as linhas até ser substituído no fim.

Eliesse Anderson - 6/10

Anderson trabalhou duro no meio-campo e participou da construção de várias das 18 finalizações do City. Deu energia e cobertura ao time, embora sua influência no terço final tenha sido limitada pela defesa recuada do Napoli.

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Ataque

Rayan Cherki - 8/10

O herói da noite para o Manchester City. Cherki mostrou grande qualidade individual ao marcar o gol de empate aos 86 minutos, salvando um ponto. Além do gol, foi a principal fonte de criatividade do City, pedindo a bola com frequência e tentando desmontar a defesa do Napoli.

Erling Haaland - 6/10

Uma noite frustrante para o capitão, que teve poucas chances claras apesar dos 34 cruzamentos do City. Foi marcado de perto por Rrahmani e Beukema durante toda a partida e não ampliou sua contagem de gols na Champions League, embora sua movimentação tenha aberto espaço para o gol de Cherki no fim.

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Reservas e técnico

Jeremy Doku - 7/10

Entrou aos 55 minutos e imediatamente acrescentou velocidade ao ataque. Deu a assistência para o gol de Bouaddi apenas 12 minutos depois de entrar em campo, justificando a decisão do técnico de mudar o sistema no início do segundo tempo.

Iliman Ndiaye - 7/10

Acionado aos 63 minutos, Ndiaye foi fundamental para a reação no fim. Deu a assistência decisiva para o gol de empate de Rayan Cherki aos 86 minutos, mostrando grande visão de jogo sob pressão.

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Enzo Maresca - 6/10

As substituições de Maresca foram eficazes, com Doku e Ndiaye dando assistências. No entanto, sua formação tática inicial teve dificuldades para conter as transições do Napoli, e o empate por 2 a 2 em casa contra um time que teve menos posse de bola será visto como uma oportunidade perdida de conquistar os três pontos.