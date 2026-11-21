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As dificuldades do Manchester City na Premier League continuaram com um frustrante empate por 1 a 1 com o Fulham no Etihad Stadium. Apesar de dominar a posse de bola, a equipe de Enzo Maresca precisou do gol de Elliot Anderson no segundo tempo para igualar o placar após Rodrigo Muniz abrir o marcador logo no início.

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O Manchester City pareceu fora de sintonia taticamente em um primeiro tempo pouco fluido, no qual a defesa recuada do Fulham neutralizou os espaços entre as linhas. Os visitantes surpreenderam ao abrir o placar aos 16 minutos, quando Muniz aproveitou uma hesitação defensiva e marcou após boa jogada de Oscar Bobb. O City teve 59% de posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio territorial em chances claras. Foi para o intervalo em desvantagem e vulnerável aos contra-ataques.

No segundo tempo, Enzo Maresca fez um pequeno ajuste tático, e os passes do City passaram a buscar o ataque de forma mais direta. A mudança deu resultado aos 58 minutos, quando Anderson marcou e empatou a partida. Apesar de somar 15 finalizações e 1,88 de gols esperados (xG), os campeões não conseguiram chegar à vitória contra um Fulham resistente. O empate deixa o City para trás na disputa pelo título e evidencia a dificuldade persistente da equipe para superar defesas organizadas.

Goleiro e defesa

Gianluigi Donnarumma: 5/10

O goleiro italiano teve uma tarde relativamente tranquila em volume de trabalho, mas não conseguiu defender a finalização de Muniz no início da partida. Recebeu um cartão amarelo aos 76 minutos por um breve descuido disciplinar. Embora sua distribuição de bola tenha ajudado o City a manter a linha defensiva adiantada, faltaram defesas decisivas para salvar seus companheiros de defesa.

Marc Guehi: 6/10

Guehi foi, em geral, sólido nos duelos individuais, mas deve ter ficado insatisfeito com a falta de entrosamento na jogada que levou ao gol do Fulham. Contribuiu para as seis interceptações do City, mas teve dificuldades em alguns momentos para lidar com a força física de Muniz nas transições.

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Abdukodir Khusanov: 6/10

Atuação segura do jovem defensor, que mostrou tranquilidade com a bola. Ainda assim, integrou uma defesa que se mostrou surpreendentemente vulnerável nas poucas oportunidades de contra-ataque do Fulham, que terminou com cinco finalizações no alvo.

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Ruben Dias: 6/10

Getty Images

O capitão comandou a defesa com sua habitual liderança vocal e ajudou o City a manter 59% de posse de bola ao circular a bola com segurança. Ganhou sua parte dos duelos aéreos, mas não conseguiu evitar o erro defensivo inicial que deu o tom de uma tarde difícil.

Nico O'Reilly: 5/10

Em uma função exigente, O'Reilly teve dificuldades para dar ao time o impulso ofensivo necessário pela lateral antes de ser substituído aos 78 minutos. Seu posicionamento foi explorado em alguns momentos pela velocidade de Oscar Bobb nas transições do Fulham.

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Meio-campo

Jeremy Doku: 6/10

Doku foi a principal opção do City para jogadas diretas, buscando frequentemente o mano a mano com o lateral adversário. Embora tenha completado vários dribles, faltou precisão às suas jogadas finais para abrir espaços na área congestionada do Fulham. A equipe fez 17 cruzamentos ao todo, muitos deles sem encontrar um companheiro.

Ayyoub Bouaddi: 5/10

O jovem trabalhou bastante no meio-campo, mas teve dificuldade para ditar o ritmo diante de um setor compacto do Fulham. Foi substituído aos 85 minutos após uma atuação sem a criatividade de que o City precisava para desfazer o empate.

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Iliman Ndiaye: 6/10

Ndiaye mostrou lampejos de qualidade técnica nos espaços entre o centro e as laterais, mas perdeu influência à medida que o Fulham recuou ainda mais. Saiu aos 78 minutos, quando Maresca buscou mais amplitude para abrir espaços.

Phil Foden: 6/10

Getty Images

Uma partida frustrante para Foden, que foi marcado de perto o tempo todo. Conseguiu participar de algumas boas tabelas no último terço, mas não teve sua precisão habitual antes de dar lugar a Cherki aos 70 minutos.

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Elliot Anderson: 8/10

O destaque dos donos da casa. Anderson mostrou grande oportunismo ao marcar o gol de empate aos 58 minutos, no único momento em que o City foi preciso na finalização durante toda a partida. Sua energia no último terço impulsionou a melhora da equipe no segundo tempo.

Ataque

Erling Haaland: 5/10

Uma rara tarde ruim para o artilheiro norueguês. Haaland passou longos períodos sem receber passes e teve dificuldade para se impor diante dos zagueiros do Fulham. Não conseguiu ampliar sua marca de gols, enquanto os 1,88 xG do City resultaram em apenas um gol.

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Reservas e técnico

Rayan Cherki: 6/10

Entrou no lugar de Foden aos 70 minutos. Acrescentou uma opção diferente com seu controle de bola em espaços curtos, mas não encontrou o passe decisivo.

Josko Gvardiol: 6/10

Entrou aos 78 minutos para oferecer mais segurança defensiva e criar perigo com ultrapassagens pela esquerda.

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Allan: 5/10

Entrou no lugar de Ndiaye perto do fim, mas teve pouco tempo para influenciar a dinâmica tática da partida.

Enzo Fernandez: sem nota

Entrou aos 85 minutos e teve poucos contatos com a bola.

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Enzo Maresca: 5/10

Getty Images

O esquema tático do treinador não teve a fluidez normalmente associada ao City. Embora sua equipe tenha dominado a posse de bola, faltou um plano B depois que o Fulham abriu o placar. As substituições no fim pareceram uma reação ao jogo, em vez de uma tentativa de antecipar os problemas, em uma partida que representou mais um golpe nas credenciais do City na disputa pelo título.