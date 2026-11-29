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O Manchester City subiu para a segunda posição da Premier League, mas segue seis pontos atrás do líder Arsenal e chegou a quatro jogos sem vitória no campeonato após ceder o empate duas vezes no Emirates.

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O time de Enzo Maresca teve mais posse de bola no primeiro tempo e abriu o placar aos 34 minutos, quando Erling Haaland concluiu o passe de Josko Gvardiol. A vantagem durou apenas seis minutos: Kai Havertz marcou de cabeça após a bola ajeitada por Mikel Merino.

O City voltou a marcar três minutos após o intervalo. Ayyoub Bouaddi lançou Enzo Fernandez em um contra-ataque, e ele fez 2 a 1. A partir daí, o Arsenal assumiu o controle e terminou o segundo tempo com 63% de posse de bola. Viktor Gyokeres cabeceou na trave e desperdiçou outra grande chance antes de Jurrien Timber empatar após um escanteio aos 83 minutos. O gol foi confirmado depois de uma revisão do VAR. A melhor chance do City de vencer veio nos acréscimos, quando uma cabeçada de Gvardiol à queima-roupa foi bloqueada.

A seguir, a GOAL dá notas aos jogadores do Man City pela atuação no Emirates...

Goleiro e defesa

Gianluigi Donnarumma (6/10): Fez quatro defesas, incluindo intervenções em finalizações de Timber e Noni Madueke no primeiro tempo e em um chute de longa distância de Bruno Guimaraes após o intervalo. Poderia ter feito mais no empate de Timber após um escanteio. Depois, precisou de atendimento e recebeu cartão amarelo por reclamação no fim.

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Matheus Nunes (6/10): Começou como lateral-direito e foi seguro com a bola, acertando 30 de seus 35 passes. Seu cruzamento criou uma chance de cabeça para Haaland no início do jogo. Cedeu o escanteio que resultou no empate de Timber.

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Abdukodir Khusanov (7/10): O defensor mais confiável do City. Fez 10 ações defensivas, incluindo um desarme como último homem, além de cinco cortes e um bloqueio.

Marc Guehi (6/10): Teve bastante trabalho ao lado de Khusanov, com 10 ações defensivas e quatro cortes. Seu passe também criou uma chance de finalização para Jeremy Doku no primeiro tempo. Recebeu cartão amarelo nos acréscimos.

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Josko Gvardiol (7/10): Atuando como lateral-esquerdo, deu a assistência para o primeiro gol de Haaland e levou perigo nas bolas paradas, com três cabeçadas. A última, à queima-roupa, foi bloqueada nos acréscimos.

Meio-campo

Ayyoub Bouaddi (7/10): Mostrou maturidade além da idade. Seu passe em profundidade deixou Fernandez em condições de marcar o segundo gol do City, e ele acertou 37 de seus 39 passes.

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Elliot Anderson (7/10): Trabalhou muito ao lado de Bouaddi e raramente perdeu a bola, acertando 39 de seus 43 passes. Arriscou duas vezes de longe e quase garantiu a vitória com uma cobrança de falta que passou rente à trave nos acréscimos.

Enzo Fernandez (8/10): Recolocou o City na frente ao concluir um contra-ataque rápido. Sofreu cinco faltas, mas também recebeu cartão amarelo no primeiro tempo por cometer faltas seguidas antes de ser substituído aos 67 minutos.

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Ataque

Iliman Ndiaye (7/10): Foi o jogador mais perigoso do City com a bola nos pés, completando nove de suas 14 tentativas de drible. Teve um chute defendido por David Raya e recebeu cartão amarelo por fazer cera no primeiro tempo, antes de sair aos 77 minutos.

Jeremy Doku (7/10): Sofreu uma pancada no início, mas continuou partindo para cima do Arsenal. Obrigou Raya a fazer uma defesa e criou uma chance para Ndiaye. Sofreu um puxão de cabelo de Timber que não foi punido, antes de ser substituído por Phil Foden aos 67 minutos.

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Erling Haaland (8/10): Abriu o placar com uma finalização precisa, também obrigou Raya a defender um chute de longe e venceu quatro de suas cinco disputas pelo alto. Ainda fez oito ações defensivas.

Reservas e técnico

Phil Foden (6/10): Entrou no lugar de Doku e criou duas chances, incluindo o cruzamento para a cabeçada de Gvardiol no fim.

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Nico O'Reilly (6/10): Entrou no lugar de Fernandez e acertou todos os seus nove passes. Sofreu a falta pela qual Timber recebeu cartão amarelo.

Mateo Kovacic (6/10): Substituiu Ndiaye aos 77 minutos e tocou na bola apenas quatro vezes, mas uma delas criou uma chance para Haaland, cujo chute foi bloqueado no fim.

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Enzo Maresca (6/10): Seu time esteve à frente duas vezes, mas recuou após fazer 2 a 1, e o Arsenal foi melhor no segundo tempo. Subir para a segunda posição traz algum consolo, mas a sequência sem vitórias no campeonato continua.