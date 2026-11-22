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O Liverpool deu uma aula de tática em Anfield e aproveitou sem piedade a expulsão de Leny Yoro no início da partida para vencer por 4 a 0. Gols de Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha e Víctor Muñoz marcaram um começo difícil para Mauricio Pochettino como técnico do Manchester United.

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O Liverpool reafirmou seu domínio em Anfield ao golear por 4 a 0 um Manchester United em dificuldades. A partida mudou já aos 8 minutos, quando Yoro recebeu cartão vermelho direto por cometer uma falta para interromper a jogada de Alexander Isak. A falha estrutural na linha defensiva do United permitiu a Szoboszlai abrir o placar na cobrança de falta resultante do lance. Pouco depois, Wirtz ampliou com uma finalização inteligente. Obrigados a se fechar na defesa, os visitantes pouco ofereceram nos contra-ataques, e os 64% de posse de bola do Liverpool fizeram a diferença com o passar do tempo.

No segundo tempo, os donos da casa mantiveram a linha defensiva adiantada e sufocaram as possíveis tentativas de contra-ataque lideradas por Bruno Fernandes. Ngumoha coroou uma ótima atuação individual com um chute forte aos 66 minutos, antes de o reserva Muñoz ampliar o placar no fim. Taticamente, o time de Andoni Iraola demonstrou melhor percepção dos espaços e registrou 4,38 em gols esperados (xG), contra 0,63 do United. O resultado mantém o Liverpool firme na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros, enquanto o rival segue envolvido na luta contra o rebaixamento, na 19ª posição da Premier League.

Goleiro e defesa

Alisson Becker - 7/10

Alisson teve uma de suas tardes mais tranquilas, mas se manteve atento para não sofrer gols. Fez 4 defesas ao todo, incluindo uma intervenção decisiva em uma finalização de Fernandes no fim da partida, impedindo os visitantes de marcar até mesmo o gol de honra. Sua distribuição de bola foi eficiente como de costume e ajudou o Liverpool a construir jogadas em ritmo acelerado.

Ronald Araujo - 8/10

Imponente na defesa pelo lado direito da dupla de zaga, Araujo registrou 11 intervenções defensivas. Foi fundamental para neutralizar Matheus Cunha e, mais tarde, Joshua Zirkzee. Venceu 3 disputas e manteve um posicionamento impecável, permitindo que o Liverpool levasse mais jogadores ao ataque.

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Virgil van Dijk - 7/10

O capitão transmitiu segurança à defesa e, como de costume, dominou pelo alto. Quase marcou em duas cabeçadas após cobranças de escanteio, uma delas em uma boa chance no início do primeiro tempo. Organizou a linha defensiva com tranquilidade diante da inferioridade numérica do United.

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Jeremy Jacquet - 7/10

Em uma partida de grande importância, Jacquet mostrou serenidade ao lado de Van Dijk. Foi rápido para interceptar lançamentos longos destinados a Bryan Mbeumo e demonstrou maturidade nos passes, perdendo a posse de bola raramente nas poucas vezes em que o United tentou pressionar.

Milos Kerkez - 7/10

Kerkez deu amplitude ao Liverpool pela esquerda e passou constantemente à frente para criar superioridade numérica contra Diogo Dalot. Sua energia foi importante para a arrancada do primeiro tempo. Embora não tenha participado diretamente dos gols, sua movimentação esticou a defesa do United até o limite.

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Meio-campo

Alexis Mac Allister - 7/10

O argentino ditou o ritmo na dupla de meio-campo, acertando a grande maioria dos passes antes de ser substituído aos 72 minutos. Ajudou o Liverpool a manter 88% de precisão nos passes, fazendo a bola circular com eficiência e protegendo a linha de quatro defensores nas escapadas esporádicas do United.

Dominik Szoboszlai - 9/10

Uma atuação incansável do húngaro. Abriu o placar aos 10 minutos com uma cobrança de falta precisa no canto inferior e se destacou nas estatísticas, com 81 passes e 7 finalizações ao todo. Sua capacidade de encontrar espaços entre as linhas fez dele uma ameaça constante para os 10 jogadores do United.

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Florian Wirtz - 9/10

Wirtz foi o motor criativo do time e mostrou toda a sua classe ao completar para o gol e marcar o segundo do Liverpool, aos 13 minutos. Mais tarde, deu uma assistência primorosa para o gol de Muñoz no fim da partida. Encerrou o jogo com enorme influência sobre o desenrolar tático do confronto.

Ataque

Bradley Barcola - 8/10

Atuando pela direita, Barcola atormentou Lisandro Martínez com sua velocidade. Deu a assistência para o gol de Ngumoha após uma arrancada característica pela lateral e um cruzamento. Teve azar por não marcar: obrigou Senne Lammens a fazer várias defesas difíceis.

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Rio Ngumoha - 9/10

Uma atuação de afirmação do jovem talento. Ngumoha deu a assistência por cobertura para o gol de Wirtz no início da partida e, depois, mostrou enorme tranquilidade para acertar uma finalização potente e marcar o terceiro aos 66 minutos. Sua objetividade e qualidade técnica foram demais para a defesa do United.

Alexander Isak - 7/10

Embora não tenha marcado, Isak teve uma participação decisiva. Foi sua movimentação inteligente que levou Leny Yoro a cometer a falta que resultou na expulsão aos 8 minutos, praticamente definindo a partida para seu time naquele momento. Continuou como referência no ataque até ser substituído aos 85 minutos.

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Reservas e técnico

Víctor Muñoz - 8/10

Muñoz entrou aos 72 minutos e marcou um belo gol aos 82, tabelando com Wirtz antes de finalizar. Uma participação decisiva que evidenciou a profundidade do elenco do Liverpool.

Trey Nyoni - 7/10

Substituiu Mac Allister nos 20 minutos finais e mostrou muita segurança no meio-campo. Viu uma finalização no fim da partida passar rente à trave e mostrou potencial ao manter a posse de bola.

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Jeremie Frimpong - 6/10

Entrou no lugar de Ngumoha no fim da partida para dar novo fôlego e ajudar na marcação enquanto o Liverpool administrava o resultado.

Joe Gomez - 6/10

Entrou no lugar de Araujo aos 85 minutos para evitar qualquer desatenção nos minutos finais.

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Lewis Koumas - 6/10

Entrou no lugar de Isak no fim da partida e deu energia ao time nos minutos finais, enquanto Anfield festejava.

Andoni Iraola - 9/10

A estratégia tática de Iraola foi perfeita. Ele orientou o time a explorar as laterais após o United ficar com 10 jogadores, e sua decisão de escalar Ngumoha como titular se mostrou acertada. Sua equipe parece cada vez mais entrosada e capaz de desmontar qualquer defesa fechada.