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O Liverpool teve de se contentar com um ponto em Goodison Park, apesar do domínio tático e do gol marcado por Dominik Szoboszlai no início da partida. Um gol contra de Jeremie Frimpong empatou o clássico para o Everton, e as chances desperdiçadas custaram caro ao Liverpool.

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O 249º clássico de Merseyside foi uma demonstração de domínio territorial e organização tática que, para o visitante, acabou sem a eficiência necessária para conquistar os três pontos. O Liverpool assumiu o controle desde cedo, movimentando a bola com passes verticais que frequentemente superavam o bloco intermediário do Everton. O gol de Szoboszlai aos cinco minutos foi a recompensa justa pelo início intenso, mas o time não aproveitou os 64% de posse de bola e as 22 finalizações, deixando espaço para a reação de um Everton resistente, embora limitado.

O empate do Everton se deveu mais a uma falha defensiva confusa do que a uma pressão ofensiva constante. Aos 25 minutos, Frimpong mandou a bola para a própria rede sem querer, em um lance que mudou a dinâmica psicológica da partida. O Liverpool continuou a criar boas chances e terminou com 1,95 em gols esperados (xG), contra 0,715 do Everton, mas faltou precisão no momento decisivo. No segundo tempo, enfrentou uma defesa fechada que não conseguiu superar, e o jogo terminou em um empate frustrante.

A GOAL dá as notas dos jogadores do Liverpool no Hill Dickinson Stadium:

Goleiro e defesa

Alisson Becker - 6/10

Uma tarde estranhamente tranquila para o brasileiro, que passou longos períodos como espectador: o Everton acertou apenas uma finalização no gol. Nada pôde fazer no empate, provocado por um desvio à queima-roupa em seu companheiro de defesa. Sua distribuição de bola foi confiável como de costume e ajudou o Liverpool a manter a linha defensiva adiantada, mas ele não precisou fazer uma daquelas defesas decisivas que tantas vezes marcam esses clássicos.

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Jeremie Frimpong - 4/10

Partida difícil para o ala, cuja principal participação foi o infeliz gol contra aos 25 minutos, que deu o empate ao Everton. Embora tenha oferecido o impulso habitual no campo de ataque, seu posicionamento defensivo por vezes deixou a desejar, e o peso do gol contra pareceu afetar sua tranquilidade no terço final. Acabou substituído por Ronald Araujo aos 74 minutos, sem conseguir recuperar o ritmo do início da partida.

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Virgil van Dijk - 7/10

O capitão comandou a linha defensiva com sua habitual calma. Venceu os duelos individuais e foi fundamental para recuperar e fazer a bola circular, permitindo ao Liverpool manter a pressão. Seu posicionamento ajudou a neutralizar os contra-ataques do Everton ainda na origem, embora deva estar decepcionado por a solidez defensiva da equipe não ter resultado em um jogo sem sofrer gols.

Jules Jacquet - 7/10

O jovem mostrou uma tranquilidade notável no ambiente intenso de Goodison Park. Antecipou-se bem para interceptar vários lançamentos longos destinados aos atacantes do Everton e fez a equipe avançar com seus passes desde a defesa. Foi uma atuação madura, que justificou sua escalação em um confronto tão importante.

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Milos Kerkez - 7/10

Atuação cheia de energia pelo lado esquerdo. Kerkez se ofereceu constantemente como opção de passe, deu amplitude ao time e fez vários cruzamentos perigosos para a área. Equilibrou bem as tarefas ofensivas com a atenção defensiva, deixando pouco espaço para o Everton atacar por seu lado.

Meio-campo

Dominik Szoboszlai - 8/10

Foi claramente o destaque do Liverpool. Seu gol aos cinco minutos mostrou a eficiência de quem aparece na área no momento certo, e sua capacidade de fazer a bola avançar deu ritmo ao ataque da equipe. Participou muito do jogo e teve visão para encontrar espaços na defesa do Everton, sendo o principal responsável pelo domínio convincente do visitante no meio-campo.

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Alexis Mac Allister - 7/10

O argentino foi a peça que deu equilíbrio tático ao meio-campo. Sua capacidade de controlar o ritmo da partida garantiu que o Liverpool mantivesse o controle do jogo. Embora tenha chamado menos atenção do que seus companheiros de setor, sua cobertura defensiva e a precisão nos passes curtos foram essenciais para sustentar os 64% de posse de bola.

Florian Wirtz - 7/10

Atuou nos espaços atrás do centroavante e foi uma fonte constante de criatividade. Deu a assistência para o gol de Szoboszlai e frequentemente buscou o passe decisivo. Embora tenha perdido um pouco de influência quando o Everton recuou ainda mais no segundo tempo, sua qualidade técnica permaneceu evidente até a substituição aos 90 minutos.

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Ataque

Rio Ngumoha - 6/10

Mostrou lampejos de talento e objetividade pela ponta, abrindo espaços na defesa do Everton durante o primeiro tempo. No entanto, teve dificuldade para acertar o último passe e foi substituído por Trey Nyoni pouco antes dos 60 minutos, quando o Liverpool buscou uma abordagem tática diferente para sair do empate.

Alexander Isak - 6/10

Um dia frustrante para o jogador da seleção sueca. Ocupou bem os zagueiros do Everton e se movimentou de forma inteligente sem a bola, mas recebeu poucos passes nas áreas decisivas. Não marcou apesar das 22 finalizações do Liverpool e muitas vezes ficou cercado pela defesa adversária, posicionada mais atrás.

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Bradley Barcola - 6/10

Ofereceu velocidade e amplitude, mas faltou eficiência no lance final para realmente ameaçar o Everton. Participou de várias transições promissoras que acabaram sem resultado. Assim como Frimpong, saiu na dupla substituição aos 74 minutos, dando lugar a Victor Munoz.

Reservas e técnico

Trey Nyoni - 6/10

Entrou no lugar de Ngumoha aos 59 minutos e recebeu um cartão amarelo pouco depois. Deu mais energia ao meio-campo, mas não conseguiu oferecer a criatividade necessária para encontrar o gol da vitória.

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Ronald Araujo - 6/10

Entrou aos 74 minutos para reforçar a defesa pelo lado direito. Foi seguro, mas teve pouca influência no ataque enquanto o Liverpool buscava o gol.

Victor Munoz - 6/10

Substituiu Barcola nos 15 minutos finais. Mostrou disposição, mas não conseguiu encontrar espaço na congestionada área do Everton.

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Lewis Koumas - sem nota

Entrou no lugar de Wirtz no fim da partida e não teve tempo suficiente para influenciar o jogo.

Andoni Iraola - 6/10

A organização tática do técnico funcionou, como mostram o domínio da posse de bola e o xG. No entanto, sua equipe não conseguiu defender um cruzamento simples, que resultou no gol contra, e as substituições não foram suficientes para sair do empate. Foi uma partida vencida no plano tático, mas perdida nos momentos de execução individual.