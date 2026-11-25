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Alexander Isak marcou duas vezes na vitória segura do Liverpool por 3 a 0 sobre o Club Brugge na Champions League. Um golaço de Florian Wirtz no fim ajudou o time a superar a pressão dos belgas no segundo tempo.

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O Liverpool superou com maturidade tática uma partida fora de casa potencialmente complicada pela Champions League e venceu por 3 a 0 no estádio Jan Breydel. O tom da partida foi definido cedo, quando Isak aproveitou uma desatenção de Yann Sommer para abrir o placar aos 13 minutos. Embora o Liverpool tenha registrado mais gols esperados (1,97 a 1,15), o jogo permaneceu indefinido por longos períodos, enquanto os mandantes buscavam o empate com finalizações esporádicas.

A definição tática veio no último quarto da partida. Wirtz mostrou seu alto nível técnico com um chute espetacular de longe para ampliar a vantagem, antes de Isak completar seus dois gols com uma cavadinha. Apesar de ter menos posse de bola do que o habitual (46%), o Liverpool manteve uma estrutura defensiva sólida na maior parte do tempo e limitou o Brugge a chances com baixa probabilidade de gol. O resultado mantém o Liverpool firme na disputa por uma vaga entre os oito primeiros da fase de liga, enquanto se prepara para o clássico de Merseyside.

Goleiro e defesa

Alisson Becker: 8/10

Peça fundamental para os visitantes. Alisson fez cinco defesas e enfrentou 1,15 xGC, impedindo que a pressão do Brugge no segundo tempo se transformasse em gol. Seu posicionamento para defender a finalização de Cheveyo Tsawa no fim exemplificou sua leitura de jogo.

Jeremie Frimpong: 6/10

Manteve uma posição média adiantada para empurrar o lado esquerdo do Brugge para trás, embora seus últimos passes tenham ficado aquém da precisão habitual. Foi substituído aos 73 minutos, quando o treinador buscou reforçar a estrutura defensiva com Virgil van Dijk.

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Ronald Araujo: 7/10

Teve uma atuação fisicamente dominante no centro da defesa. Araujo foi fundamental para o Liverpool se defender em oito escanteios, usando sua força no jogo aéreo para afastar os cruzamentos frequentes na área.

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Jeremy Jacquet: 7/10

O jovem mostrou tranquilidade ao lado de Araujo. Exibiu boa velocidade de recuperação e contribuiu para o time não sofrer gols antes de a partida ficar mais aberta nos dez minutos finais.

Milos Kerkez: 7/10

Muito ativo pelo lado esquerdo, Kerkez liderou o Liverpool com 19 ações defensivas, incluindo nove duelos vencidos. Foi uma opção constante nas transições e quase abriu o placar logo aos quatro minutos.

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Meio-campo

Dominik Szoboszlai: 7/10

Incansável no meio-campo. Szoboszlai quase marcou aos 59 minutos com uma finalização rasteira que exigiu uma defesa. Sua capacidade de fazer a ligação entre a dupla de volantes e o ataque foi crucial.

Trey Nyoni: 7/10

Uma atuação muito segura do adolescente, que registrou o maior número de passes certos do Liverpool (54 de 59). Mostrou maturidade acima da idade ao manter a posse sob pressão antes de dar lugar a Alexis Mac Allister.

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Victor Muñoz: 5/10

Uma noite frustrante para Muñoz, que teve dificuldade para influenciar o jogo pelo lado direito. Perdeu duas oportunidades em rápida sequência aos 18 minutos e foi substituído antes do intervalo por razões táticas.

Florian Wirtz: 8/10

O jogador que mudou a partida taticamente. Wirtz atuou muito bem nos espaços entre as linhas e acabou com qualquer dúvida sobre o resultado aos 79 minutos, com uma belíssima finalização colocada de longe. Também criou chances para Kerkez no fim graças à sua visão de jogo.

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Bradley Barcola: 6/10

Mostrou em alguns momentos sua capacidade de partir para cima com a bola e exigiu uma defesa de Sommer aos 76 minutos. Embora não tenha registrado gol nem assistência, sua ameaça nos contra-ataques manteve os laterais do Brugge atentos.

Ataque

Alexander Isak: 9/10

O melhor jogador da partida, sem discussão. Isak mostrou oportunismo para abrir o placar cedo e fechou a noite com uma cavadinha sublime aos 82 minutos, chegando ao segundo gol. Com um xG individual de 1,05, deu ao Liverpool a eficiência nas finalizações de que o time precisava.

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Reservas e treinador

Rio Ngumoha: 7/10

Entrou cedo no lugar de Muñoz (42 minutos) e mostrou disposição. Exigiu uma boa defesa de Sommer aos 49 minutos e deu ao lado direito a energia de que precisava.

Alexis Mac Allister: 6/10

Entrou aos 73 minutos para dar mais controle ao time. Sua experiência ajudou o Liverpool a administrar a reta final e a circular a bola com eficiência.

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Virgil van Dijk: 6/10

Entrou para acrescentar altura e liderança nos 20 minutos finais. Ajudou o time a não sofrer gols diante da pressão desesperada do Brugge no fim.

Luke Chambers: sem nota

Entrou no fim no lugar de Barcola.

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Lewis Koumas: sem nota

Entrou no fim no lugar de Isak.

Andoni Iraola: 8/10

A decisão do treinador de escalar Nyoni como titular foi respaldada pelos números de passes do jovem, e a substituição antecipada de Muñoz mostrou que ele não teve receio de corrigir desequilíbrios táticos. A volta a uma formação mais sólida, com cinco defensores após a entrada de van Dijk no fim, garantiu um encerramento tranquilo.