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O Japão perdeu por 2 a 1 para o Paraguai em um amistoso internacional que expôs suas fragilidades defensivas logo no início. Apesar da reação tardia liderada por Shio Fukuda, a seleção japonesa não conseguiu reverter a desvantagem de dois gols construída no primeiro tempo.

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O planejamento tático do Japão foi por água abaixo em menos de dois minutos no Estádio Nacional, quando o Paraguai aproveitou o início lento dos anfitriões. Apesar de a equipe de Hajime Moriyasu ter ficado com 66% da posse de bola e finalizado 17 vezes, faltou precisão nas conclusões para superar a defesa sul-americana bem organizada. Os visitantes foram implacáveis nas transições: Diego Gomez deu as assistências para Juan Caceres e Gustavo Gomez abrirem uma vantagem de dois gols antes do intervalo.

O segundo tempo foi marcado pela insistência japonesa diante de uma defesa paraguaia resistente. Moriyasu recorreu bastante ao banco, colocando em campo jogadores como Takefusa Kubo e Ritsu Doan para tentar encontrar espaços. Shio Fukuda diminuiu a diferença aos 85 minutos, mas já era tarde. A incapacidade do Japão de transformar sua superioridade estatística em gols evidenciou um problema recorrente de eficiência no terço final contra adversários que defendem em bloco baixo.

A GOAL avalia os jogadores do Japão no Estádio Nacional...

Goleiro e defesa

Zion Suzuki - 5/10: Noite frustrante para o goleiro, que sofreu dois gols nas quatro finalizações paraguaias no alvo. Embora pouco pudesse fazer diante das conclusões de perto, sua distribuição de bola sob pressão foi apressada em alguns momentos.

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Yukinari Sugawara - 6/10: Sugawara foi uma opção constante pela direita e contribuiu para os 33 cruzamentos do Japão, mas teve dificuldades para conter as arrancadas iniciais do Paraguai pela esquerda.

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Ko Itakura - 5/10: O capitão teve um primeiro tempo difícil e não conseguiu organizar a linha defensiva diante da presença física de Wlk e Enciso.

Tsuyoshi Watanabe - 5/10: Fez parte de uma defesa central que pareceu vulnerável nos primeiros 45 minutos. Watanabe não acompanhou Gomez no segundo gol e foi substituído por Ayumu Seko após uma hora de jogo.

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Junnosuke Suzuki - 4/10: Uma noite para esquecer para o defensor. Recebeu cartão amarelo aos 42 minutos por uma entrada desajeitada e foi substituído por Moriyasu no intervalo após não oferecer segurança defensiva pelo seu lado.

Meio-campo

Kaishu Sano - 6/10: Sano trabalhou bastante na dupla de volantes e ajudou o Japão a manter um alto índice de acerto nos passes, de 87,2%. Faltaram-lhe, porém, os passes verticais necessários para romper as linhas paraguaias.

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Kodai Sano - 6/10: Assim como seu xará, deu à equipe uma base razoável para manter a posse de bola, mas acabou sobrecarregado nos rápidos contra-ataques do Paraguai.

Yuito Suzuki - 5/10: Escalado como camisa 10, Suzuki não conseguiu encontrar os espaços necessários para criar chances claras. Teve pouco impacto antes de ser substituído por Kubo após uma hora de jogo.

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Ataque

Tatsuhiro Sakamoto - 5/10: Mostrou lampejos de qualidade técnica, mas teve pouca participação, já que os ataques do Japão frequentemente paravam no terço final. Também foi substituído por decisão tática no intervalo.

Keisuke Goto - 5/10: O jovem atacante passou uma noite isolado diante do experiente Gomez. Com apenas 19 toques na área adversária somados por toda a equipe, Goto recebeu poucas bolas antes de ser substituído por Ogawa.

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Yuki Soma - 5/10: Soma teve dificuldades para influenciar o jogo pelos lados e ficou isolado diante da compacta defesa paraguaia. Foi substituído por Junya Ito no intervalo.

Reservas e técnico

Ritsu Doan - 7/10: Deu mais intensidade à equipe assim que entrou e sofreu várias faltas em posições perigosas. Teve uma finalização bloqueada nos minutos finais, quando o Japão aumentou a pressão.

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Hiroki Ito - 5/10: Teve atuação irregular após sair do banco. Embora tenha acrescentado altura à equipe, recebeu cartão amarelo já nos acréscimos por uma falta imprudente.

Junya Ito - 7/10: Trouxe a velocidade e a qualidade nos cruzamentos de que o Japão precisava. Quase deu uma assistência para Fukuda em uma cobrança de bola parada bem colocada aos 87 minutos.

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Ao Tanaka - 6/10: Melhorou o ritmo dos passes do Japão na meia hora final.

Takefusa Kubo - 7/10: Foi claramente o principal responsável pela criação de jogadas do Japão, pedindo a bola e forçando o Paraguai a recuar ainda mais.

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Koki Ogawa - 6/10: Segurou bem a bola e deu a assistência para o gol de Fukuda nos minutos finais.

Shio Fukuda - 8/10: Foi o destaque apesar do pouco tempo em campo. Mostrou ótimo oportunismo para marcar aos 85 minutos e, pouco depois, exigiu outra defesa do goleiro. Foi a maior ameaça do Japão.

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Takumi Minamino - 6/10: Acrescentou experiência e ajudou na construção das jogadas, mas não conseguiu marcar o gol de empate nos minutos finais.

Ayumu Seko - 6/10: Deu mais solidez à defesa na reta final.

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Shuto Nakano - 5/10: Recebeu cartão amarelo quase imediatamente após entrar em campo por uma falta dura.

Hajime Moriyasu - 5/10: Embora suas substituições tenham mudado o ritmo da partida, o time titular foi surpreendido pelo jogo direto do Paraguai. A incapacidade da equipe de defender bolas paradas e transições no início do jogo continua sendo uma