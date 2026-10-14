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Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Rian Rosendaal
Traduzido por

Notas do Feyenoord: Anis Hadj Moussa é o destaque absoluto, mas outros três jogadores recebem nota 8

Player ratings
Feyenoord x Como
Feyenoord
Como
Liga dos Campeões
T. Ernst
G. Read
J. St. Juste
M. Marmol
J. Lopez
G. Zechiel
C. Vanhoutte
O. Targhalline
L. Valente
N. Ferri
A. Hadj Moussa
G. Diarra

O Feyenoord conquistou uma bela vitória por 3 a 2 sobre o Como 1907 nesta quarta-feira, na fase de liga da Champions League. Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa e Luciano Valente foram os principais destaques da equipe de Roterdã. Voetbalzone atribui notas, à moda antiga, aos titulares do Feyenoord e aos jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos.

Tjark Ernst 6,5

Givairo Read 7

Jeremiah St. Juste 8

Mika Mármol 7

Próximas partidas
TEL

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Eredivisie

17 de out. de 2026

FEY

FEY

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FIO

Campeonato Italiano

18 de out. de 2026

COM

COM

Javi López 6

Charles Vanhoutte 7

Oussama Targhalline 8

Gjivai Zechiël 8

O novo integrante da seleção da Holanda mostrou sua qualidade sobretudo no primeiro tempo e marcou um belo gol. Seu chute da entrada da área foi indefensável para Robert Sánchez, goleiro do Como. Zechiël se firma cada vez mais como o motor do meio-campo do Feyenoord e será observado de perto por Xavi nas próximas semanas.

Anis Hadj Moussa 8,5

O ponta argelino do Feyenoord mostrou sua qualidade após o intervalo. Com um movimento rápido e clássico da direita para o meio, Hadj Moussa colocou a bola no canto inferior direito. O jogador levou perigo praticamente a noite toda em De Kuip e teve participação importante no terceiro gol do Feyenoord e na primeira vitória da equipe na Champions League.

Nacho Ferri 7

Luciano Valente 7,5

Valente voltou a atuar pela ponta esquerda no trio de ataque do Feyenoord e parece cada vez mais à vontade na posição. Meio-campista de origem, ele encontrou Zechiël com inteligência no gol de empate dos donos da casa. Já há pedidos para que Valente, e não Kenneth Taylor, seja convocado para o próximo período de jogos da seleção da Holanda. Valente, aliás, ficou no vestiário após o intervalo e foi substituído por Gaoussou Diarra.

Gaoussou Diarra 7

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