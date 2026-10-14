O Feyenoord conquistou uma bela vitória por 3 a 2 sobre o Como 1907 nesta quarta-feira, na fase de liga da Champions League. Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa e Luciano Valente foram os principais destaques da equipe de Roterdã. Voetbalzone atribui notas, à moda antiga, aos titulares do Feyenoord e aos jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos.
Tjark Ernst 6,5
Givairo Read 7
Jeremiah St. Juste 8
Mika Mármol 7
Javi López 6
Charles Vanhoutte 7
Oussama Targhalline 8
Gjivai Zechiël 8
O novo integrante da seleção da Holanda mostrou sua qualidade sobretudo no primeiro tempo e marcou um belo gol. Seu chute da entrada da área foi indefensável para Robert Sánchez, goleiro do Como. Zechiël se firma cada vez mais como o motor do meio-campo do Feyenoord e será observado de perto por Xavi nas próximas semanas.
Anis Hadj Moussa 8,5
O ponta argelino do Feyenoord mostrou sua qualidade após o intervalo. Com um movimento rápido e clássico da direita para o meio, Hadj Moussa colocou a bola no canto inferior direito. O jogador levou perigo praticamente a noite toda em De Kuip e teve participação importante no terceiro gol do Feyenoord e na primeira vitória da equipe na Champions League.
Nacho Ferri 7
Luciano Valente 7,5
Valente voltou a atuar pela ponta esquerda no trio de ataque do Feyenoord e parece cada vez mais à vontade na posição. Meio-campista de origem, ele encontrou Zechiël com inteligência no gol de empate dos donos da casa. Já há pedidos para que Valente, e não Kenneth Taylor, seja convocado para o próximo período de jogos da seleção da Holanda. Valente, aliás, ficou no vestiário após o intervalo e foi substituído por Gaoussou Diarra.
Gaoussou Diarra 7