O Feyenoord conquistou uma bela vitória por 3 a 2 sobre o Como 1907 nesta quarta-feira, na fase de liga da Champions League. Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa e Luciano Valente foram os principais destaques da equipe de Roterdã. Voetbalzone atribui notas, à moda antiga, aos titulares do Feyenoord e aos jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos.

Tjark Ernst 6,5

Givairo Read 7

Jeremiah St. Juste 8

Mika Mármol 7

Javi López 6

Charles Vanhoutte 7

Oussama Targhalline 8

Gjivai Zechiël 8

O novo integrante da seleção da Holanda mostrou sua qualidade sobretudo no primeiro tempo e marcou um belo gol. Seu chute da entrada da área foi indefensável para Robert Sánchez, goleiro do Como. Zechiël se firma cada vez mais como o motor do meio-campo do Feyenoord e será observado de perto por Xavi nas próximas semanas.

Anis Hadj Moussa 8,5

O ponta argelino do Feyenoord mostrou sua qualidade após o intervalo. Com um movimento rápido e clássico da direita para o meio, Hadj Moussa colocou a bola no canto inferior direito. O jogador levou perigo praticamente a noite toda em De Kuip e teve participação importante no terceiro gol do Feyenoord e na primeira vitória da equipe na Champions League.

Nacho Ferri 7

Luciano Valente 7,5

Valente voltou a atuar pela ponta esquerda no trio de ataque do Feyenoord e parece cada vez mais à vontade na posição. Meio-campista de origem, ele encontrou Zechiël com inteligência no gol de empate dos donos da casa. Já há pedidos para que Valente, e não Kenneth Taylor, seja convocado para o próximo período de jogos da seleção da Holanda. Valente, aliás, ficou no vestiário após o intervalo e foi substituído por Gaoussou Diarra.

Gaoussou Diarra 7