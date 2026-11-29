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O Borussia Dortmund sofreu uma frustrante derrota em casa para o Bayer Leverkusen, apesar de ter saído na frente com Felix Nmecha. O time de Carles Martinez cresceu no segundo tempo, e o BVB perdeu o controle da partida. As falhas defensivas custaram caro no Signal Iduna Park.

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Foi um jogo de dois tempos distintos no Signal Iduna Park, onde o Borussia Dortmund parecia, de início, pronto para consolidar sua posição no topo da tabela da Bundesliga. Com um esquema ofensivo 3-1-4-2, o BVB abriu o placar antes dos oito minutos, quando Nmecha balançou a rede com uma finalização precisa de pé direito.

O time da casa controlou o ritmo no início, limitando o Bayer Leverkusen a chutes de longe, enquanto Joey Veerman comandava um meio-campo de alto nível técnico. O cenário mudou radicalmente no segundo tempo: o Leverkusen insistiu nas finalizações, que chegaram a 30 até o apito final, e acabou rompendo a resistência do Dortmund. Patrik Schick empatou aos 69 minutos, e o momento da partida passou definitivamente para os visitantes.

O golpe decisivo veio aos 80 minutos, quando Ezequiel Fernández marcou o gol da virada por 2 a 1. Apesar das chances criadas pelo reserva Carney Chukwuemeka nos minutos finais, faltou precisão ao Dortmund para arrancar um empate. O time criou duas grandes chances, mas não conseguiu manter a solidez defensiva.

Goleiro e defesa

Gregor Kobel: 7/10

Kobel foi, possivelmente, o jogador mais importante do Dortmund durante boa parte da partida. Fez cinco defesas para segurar o Leverkusen à medida que a pressão aumentava. Diante de um xG contra de 2,69, acabou sofrendo dois gols, mas fez uma defesa de alto nível em uma escapada rápida de Jarell Quansah no primeiro tempo. Enfrentou sete finalizações no gol e resistiu até a desorganização do time à sua frente.

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Nico Schlotterbeck: 6/10

Schlotterbeck liderou o time com 11 ações defensivas, incluindo cinco duelos vencidos e um desarme. Participou ativamente da saída de bola e quase empatou de forma dramática aos 90 minutos, com uma cabeçada que passou por pouco. No entanto, como zagueiro pela esquerda no trio defensivo, teve dificuldades para conter a superioridade numérica criada pelos reservas do Leverkusen no fim.

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Kouakou Gadou: 5/10

Escalado no centro do trio defensivo, o jovem mostrou momentos de tranquilidade, mas foi tirado de posição com frequência quando o Leverkusen intensificou o ataque. Faltou-lhe a comunicação de um veterano para reorganizar a linha defensiva nos dez minutos em que o Dortmund sofreu dois gols.

Waldemar Anton: 5/10

Anton teve uma tarde difícil diante da movimentação de Schick e Maza. Foi substituído por Ramy Bensebaini aos 70 minutos, pouco depois do empate, quando o treinador buscava recuperar a estabilidade defensiva. Sua contribuição na construção das jogadas ficou abaixo do habitual.

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Meio-campo

Joey Veerman: 8/10

Responsável por ditar o ritmo do time, Veerman acertou 68 de 73 passes. Foi o jogador mais criativo na primeira hora, criou uma grande chance e ajudou a manter a posse de bola que deu ao BVB o controle da partida no início. Sua influência diminuiu quando o jogo passou a ser marcado por transições nos 20 minutos finais.

Felix Nmecha: 9/10

Nmecha foi o destaque do Dortmund. Abriu o placar aos oito minutos com uma finalização precisa de cerca de 14 metros. Impôs sua força física no meio-campo, finalizou três vezes ao todo e contribuiu com 0,45 xG. Sua capacidade de avançar com a bola impulsionou a maioria das melhores jogadas ofensivas do Dortmund.

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Daniel Svensson: 6/10

Atuando pela direita do meio-campo, Svensson se dedicou bastante e obrigou Flekken a fazer uma defesa aos 29 minutos. Finalizou duas vezes e se esforçou para recompor a marcação, mas teve dificuldades para dar bons passes finais aos atacantes com regularidade.

Jobe Bellingham: 5/10

Uma tarde discreta para o adolescente, que teve dificuldades para se impor diante do meio-campo muito técnico do Leverkusen. Foi substituído por Ethan Nwaneri aos 70 minutos sem ter finalizado ou registrado uma ação defensiva significativa enquanto esteve em campo.

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Maximilian Beier: 5/10

Beier passou despercebido durante boa parte da partida. Embora sua movimentação tenha criado espaços na linha defensiva do Leverkusen em alguns momentos, ele não acertou nenhuma finalização no gol e acabou substituído aos 70 minutos, em uma troca tripla.

Ataque

Serhou Guirassy: 5/10

Uma partida frustrante para o artilheiro. Guirassy teve duas oportunidades de finalizar: mandou por cima uma chance aos 40 minutos e teve outro chute bloqueado no segundo tempo. Foi substituído aos 62 minutos, quando o BVB buscava mais mobilidade no ataque.

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Konstantinos Karetsas: 6/10

O jovem mostrou iniciativa desde cedo e testou o goleiro de longe aos seis minutos. Foi o primeiro a sair por uma mudança tática, substituído por Fabio Silva aos 39 minutos, quando a comissão técnica tentou alterar a estrutura da pressão.

Reservas e treinador

Fabio Silva (39'): 5/10

Acionado cedo para dar mais presença ao time, Silva teve dificuldades para entrar no jogo. Quase não recebeu a bola em áreas perigosas, enquanto o Leverkusen dominava o campo de ataque.

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Julian Ryerson (62'): 6/10

Levou sua energia e combatividade habituais à lateral, mas não conseguiu conter a reação do Leverkusen.

Ramy Bensebaini (70'): 5/10

Entrou para reforçar a defesa, mas fazia parte do setor que permitiu a Ezequiel Fernández marcar o gol da vitória dez minutos depois de sua entrada.

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Carney Chukwuemeka (70'): 6/10

Foi o reserva de maior impacto, com três finalizações no pouco tempo em que esteve em campo. Obrigou o goleiro a fazer uma defesa aos 84 minutos e teve outros dois chutes bloqueados enquanto tentava encontrar o empate.

Ethan Nwaneri (70'): 5/10

O jovem talento teve uma finalização bloqueada, mas encontrou dificuldades para achar espaços contra a defesa bem organizada e recuada do Leverkusen no fim do jogo.

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Treinador: Niko Kovac: 5/10

O 3-1-4-2 de Kovac funcionou perfeitamente por 20 minutos, mas Carles Martinez levou a melhor no duelo tático à medida que a partida avançou. Sua troca tripla aos 70 minutos, logo após o empate, pareceu uma reação, e não uma medida preventiva. Seu time nunca recuperou o controle que teve no primeiro tempo.