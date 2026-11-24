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O Borussia Dortmund saiu atrás, mas buscou um valioso empate por 1 a 1 com o Arsenal na Champions League, nesta terça-feira. Foi a primeira vez que o time inglês não venceu em casa desde a adoção do formato de fase de liga.

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O time de Niko Kovac passou boa parte do primeiro tempo acuado, e Viktor Gyokeres colocou o Arsenal na frente aos 10 minutos com um chute de cerca de 23 metros que caiu em direção ao gol. Mas o líder da Bundesliga voltou diferente após o intervalo. Maximilian Beier furou a bola a cerca de 5,5 metros do gol aos 48 minutos, e um pedido de pênalti por toque de mão de Gyokeres foi rejeitado após revisão do VAR. Aos 55, Beier se redimiu: depois de uma arrancada do zagueiro Joane Gadou, finalizou rasteiro no canto.

Em seguida, Jobe Bellingham teve um gol anulado por impedimento, e o Dortmund contou com a sorte nos minutos finais: a bola bateu duas vezes na trave após desviar em Serhou Guirassy, enquanto Declan Rice também acertou a trave. O Arsenal terminou com 30 finalizações, mas o trio de zaga do Dortmund fez 53 cortes e permitiu apenas uma finalização no alvo após o intervalo. Com o ponto, o Dortmund chega a dez e entra no grupo dos oito primeiros.

A seguir, a GOAL avalia os jogadores do Borussia Dortmund no Emirates Stadium...

Goleiro e defesa

Gregor Kobel (7/10): Não conseguiu defender o excelente chute de longe que abriu o placar, mas fez três defesas. As melhores foram em uma finalização colocada de Christos Tzolis, aos 15 minutos, e em uma cabeçada de Piero Hincapie, aos 58. Continuou em campo após levar uma pancada no rosto em meio à confusão na pequena área, já no fim, e contou com a ajuda dos defensores quando saiu do gol e não alcançou um cruzamento de Noni Madueke nos segundos finais.

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Joane Gadou (8/10): Atuação imponente do jovem zagueiro pelo lado direito do trio de defesa do Dortmund. Aos 44 minutos, obrigou Kepa Arrizabalaga a fazer sua única defesa diante de uma finalização do Dortmund no primeiro tempo, em um chute cruzado. Depois do intervalo, protagonizou o lance decisivo: carregou a bola desde a defesa, deixou Tzolis para trás e deu a assistência para o empate de Beier. Foi substituído por Filippo Mane aos 89 minutos.

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Waldemar Anton (7/10): Manteve a calma no centro do trio de zaga durante a pressão final do Arsenal. Na metade do segundo tempo, um carrinho no momento exato impediu Madueke de avançar dentro da área.

Nico Schlotterbeck (7/10): Foi agressivo e participou muito do jogo. Aos 35 minutos, uma excelente recuperação seguida de desarme impediu Rice de finalizar quando estava livre rumo ao gol. Quatro minutos depois, cabeceou para fora após um escanteio, embora tenha perdido a bola para Madueke na jogada que levou a uma chance de Gyokeres anulada no primeiro tempo.

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Meio-campo

Julian Ryerson (7/10): O Dortmund atacou mais pelo seu lado direito do que por qualquer outro setor. No primeiro tempo, chegou à linha de fundo e rolou para Felix Nmecha. Aos 68 minutos, seu chute rasteiro foi espalmado para Bellingham, que estava impedido.

Joey Veerman (8/10): Foi o destaque do meio-campo do Dortmund. Manteve a posse com tranquilidade sob a pressão de Rice e Martin Odegaard, estava bem posicionado para afastar um cruzamento rasteiro perigoso de Madueke por volta dos 60 minutos e arriscou de longe no início do segundo tempo, quando o Dortmund assumiu o controle do jogo.

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Felix Nmecha (6/10): Chutou por cima de uma boa posição aos 24 minutos e também cabeceou por cima de perto, nos instantes finais do primeiro tempo. Deveria ter aproveitado melhor as duas chances. Preparou uma finalização de Konstantinos Karetsas no fim da partida.

Daniel Svensson (7/10): Teve a difícil tarefa de marcar Madueke pelo lado esquerdo e não desistiu. Deu o cruzamento rasteiro que Beier inexplicavelmente não conseguiu aproveitar aos 48 minutos, o passe para a finalização de Bellingham quatro minutos depois e cobrou o escanteio que resultou na cabeçada de Nmecha no primeiro tempo.

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Ataque

Jobe Bellingham (7/10): Conectou bem as jogadas sempre que o Dortmund escapou da pressão do Arsenal. Roubou a bola de Myles Lewis-Skelly em uma área perigosa, preparou o chute cruzado de Gadou antes do intervalo e exigiu uma defesa de Kepa em uma finalização de longe aos 52 minutos. Pensou ter colocado o Dortmund na frente aos 68, antes de ser assinalado o impedimento, e saiu para a entrada de Marcel Sabitzer cinco minutos depois.

Maximilian Beier (7/10): Furou a bola a cerca de 5,5 metros do gol aos 48 minutos, mas se redimiu sete minutos depois. Após a arrancada de Gadou, cortou para dentro, passou por Gabriel e finalizou rasteiro no canto. Foi substituído por Karetsas aos 64 minutos.

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Fabio Silva (6/10): Participou bastante do início do jogo como referência do ataque e finalizou três vezes nos primeiros 20 minutos, mas não deu trabalho a Kepa. Foi substituído por Guirassy aos 64 minutos.

Reservas e técnico

Serhou Guirassy (6/10): Entrou no lugar de Silva aos 64 minutos e disputou espaço com os zagueiros do Arsenal, mas quase acabou como vilão sem querer: em uma confusão frenética na área aos 79 minutos, a bola desviou nele e bateu duas vezes na trave.

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Konstantinos Karetsas (6/10): Substituiu Beier aos 64 minutos e mostrou lampejos de qualidade. Aos 82, conduziu a bola pela entrada da área do Arsenal, mas teve um chute bloqueado aos 90 depois de demorar demais para finalizar.

Marcel Sabitzer (6/10): Entrou no lugar de Bellingham aos 73 minutos para acrescentar experiência, mas cometeu um toque de mão em disputa com Eberechi Eze e cedeu a falta que levou à confusão em que a bola bateu duas vezes na trave.

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Filippo Mane (sem nota): Substituiu Gadou aos 89 minutos para ajudar o time a segurar o resultado durante os quatro minutos de acréscimos.

Niko Kovac (7/10): Merece crédito pela forma como seu time voltou do intervalo, fazendo jus à reputação de crescer no segundo tempo. As arrancadas de Gadou a partir do trio de zaga abriram espaços na defesa do Arsenal, e o Dortmund resistiu, com alguma sorte, para conquistar um ponto precioso.