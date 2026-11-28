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O Bayern de Munique perdeu a chance de assumir a liderança da Bundesliga após um jogo disputado no Volksparkstadion, que terminou em 0 a 0. A partida foi marcada pela expulsão direta de Joshua Kimmich pouco antes do intervalo, que deixou os visitantes com dez jogadores na luta por um ponto.

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O Bayern de Munique teve uma tarde difícil em Hamburgo. O time de Vincent Kompany ficou no 0 a 0 em uma partida marcada pela falta de precisão nas finalizações e por muita disputa tática. Apesar de ter 73% da posse de bola, o gigante bávaro teve dificuldades para transformar seu domínio territorial em chances claras. A organização da equipe foi seriamente comprometida aos 44 minutos, quando Kimmich recebeu cartão vermelho direto por conduta violenta, obrigando Kompany a repensar a estratégia para todo o segundo tempo.

Na etapa final, o Bayern se concentrou em reforçar a defesa e conseguiu neutralizar a vantagem numérica do Hamburgo para terminar sem sofrer gols. Embora o setor defensivo tenha resistido à pressão, a falta de poder ofensivo, evidenciada pela ausência de finalizações no alvo durante os 90 minutos, será uma grande preocupação para Kompany. O resultado também impediu os bávaros de tirar a liderança da Bundesliga do Borussia Dortmund. Além disso, a suspensão de seu armador no meio-campo aumentou a decepção em um período de atuações apagadas da equipe.

Goleiro e defesa

Jonas Urbig - 7,7/10: Escalado para substituir o lesionado Manuel Neuer, o jovem goleiro mostrou maturidade impressionante. Fez três defesas para garantir que o Bayern não sofresse gols e manteve a calma durante o período de domínio do HSV após a expulsão.

Sacha Boey - 7,3/10: Boey deu energia ao time pela lateral e ofereceu uma opção de passe no primeiro tempo. Depois da expulsão de Kimmich, mostrou disciplina ao conter seu ímpeto ofensivo para manter a linha de quatro compacta.

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Kim Min-jae - 7,3/10: Kim se antecipou ao sair da linha defensiva para cortar contra-ataques. Sua velocidade de recuperação foi fundamental no segundo tempo e ajudou o Bayern a manter a linha alta mesmo em desvantagem numérica.

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Jonathan Tah - 7,2/10: Impôs sua força física quando o jogo se tornou uma batalha defensiva. Tah foi decisivo pelo alto e ajudou o Bayern a não sofrer gols, apesar de os donos da casa registrarem 0,86 gol esperado (xG).

Josip Stanisic - 7,2/10: Utilizado em uma função defensiva híbrida, Stanisic mostrou segurança no posicionamento. Contribuiu para as 12 interceptações da equipe e deu estabilidade à saída de bola antes de o time precisar recuar suas linhas.

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Meio-campo

Joshua Kimmich - 3/10: Uma atuação desastrosa do capitão. Embora tenha controlado o ritmo no início, sua expulsão direta aos 44 minutos por conduta violenta foi um momento de descontrole que prejudicou as chances de vitória da equipe.

Aleksandar Pavlovic - 7,0/10: Pavlovic atuou mais recuado e fez a bola circular com eficiência. Após o intervalo, precisou assumir uma função mais combativa e cobrir muito terreno para compensar a ausência de Kimmich.

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Tom Bischof - 7,1/10: Bischof tentou levar criatividade a um meio-campo pouco dinâmico e mostrou lampejos de qualidade técnica. Teve papel importante na troca de passes que levou o Bayern a completar 796 passes, mas faltou o passe decisivo para tirar o zero do placar.

Ataque

Lennart Karl - 6,0/10: O jovem teve dificuldades para se impor e saiu por uma escolha tática pouco depois do intervalo, quando Kompany buscou jogadores mais experientes para administrar a situação com dez em campo.

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Bara Sapoko Ndiaye - 6,5/10: Mostrou arrancadas no início, mas ficou isolado com frequência. Sua influência diminuiu quando o Bayern precisou passar longos períodos do segundo tempo se defendendo, e os laterais do HSV acabaram por contê-lo.

Noah Codjo-Evora - 6,8/10: Groenbaek se esforçou entre as linhas, mas encontrou pouco espaço diante da defesa de cinco jogadores do HSV. Assim como o restante do ataque, sofreu com a falta de bolas recebidas e não conseguiu finalizar no alvo.

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Reservas e técnico

Konrad Laimer - 6,1/10: Entrou aos 52 minutos no lugar de Lennart Karl. Deu a energia e a disciplina tática necessárias para estabilizar o meio-campo após a expulsão, embora tenha contribuído pouco para fazer a equipe avançar.

Luis Diaz - 6,2/10: Entrou no intervalo no lugar de Ndiaye. Tentou usar seus dribles para aliviar a pressão, mas frequentemente se viu cercado por defensores no terço final.

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Nathaniel Brown - 6,0/10: Entrou aos 87 minutos no lugar de Laimer, que havia sofrido uma pancada. Teve pouco tempo para influenciar a partida, que terminou em empate sem grandes acontecimentos nos minutos finais.

Vincent Kompany - 6,0/10: Kompany merece crédito pelos ajustes defensivos feitos no intervalo para garantir um ponto. Porém, a incapacidade da equipe titular de registrar uma única finalização no alvo contra um adversário abaixo na tabela é uma falha tática que precisa ser corrigida.