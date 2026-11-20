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O Bayern de Munique ficou no frustrante empate por 1 a 1 com o Colônia na Allianz Arena, em resultado ofuscado por uma lesão significativa de Harry Kane. Apesar de dominar a posse de bola, o time da casa teve dificuldades para transformar sua superioridade numérica em gols após o empate marcado por Nathaniel Brown.

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O plano tático do Bayern de Munique foi desfeito logo no início, na Allianz Arena, quando Kane precisou sair com uma lesão na perna aos 20 minutos de jogo. A saída inesperada obrigou o Bayern a atuar sem sua principal referência diante da defesa compacta do Colônia. Os visitantes haviam surpreendido a torcida da casa aos 12 minutos, quando Mikey Moore finalizou com precisão um contra-ataque rápido, aproveitando uma rara falha do Bayern na recomposição defensiva.

A reação foi liderada por Brown, que empatou aos 37 minutos com uma boa finalização de fora da área. Apesar de ter 71% da posse de bola e completar impressionantes 747 passes certos, o Bayern não teve criatividade no terço final para superar o esquema 3-5-1-1 do Colônia. Os visitantes terminaram a partida com um valor de gols esperados (xG) maior, de 1,98 contra 0,94 do Bayern, o que sugere que, embora os donos da casa tenham ficado com a bola, o Colônia ofereceu o maior perigo.

Goleiro e defesa

Jonas Urbig - 7/10

Urbig foi pouco exigido durante boa parte do jogo devido ao domínio do Bayern na posse de bola, mas correspondeu quando necessário. Fez três defesas importantes. Pouco podia fazer no gol de Moore, marcado em uma jogada de transição bem executada.

Konrad Laimer - 6/10

Na lateral direita, Laimer atuou como um meio-campista de apoio durante boa parte da partida, avançando para ajudar Michael Olise. Finalizou duas vezes, ambas para fora, e, em alguns momentos, teve dificuldades para voltar à defesa nos contra-ataques rápidos do Colônia.

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Jonathan Tah - 6/10

Tah foi o principal responsável pela saída de bola da defesa e ajudou a manter a posse enquanto o Bayern buscava espaços. Em geral, foi seguro, mas integrou uma defesa que pareceu vulnerável sempre que Moore encontrou espaço para correr.

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Dayot Upamecano - 7/10

Estatisticamente o melhor defensor do Bayern, Upamecano registrou 9 ações defensivas, incluindo 2 desarmes e 5 disputas vencidas. Quase colocou o Bayern à frente com uma cabeçada forte nos acréscimos do primeiro tempo, que exigiu uma defesa. Foi substituído por Kim Min-Jae aos 70 minutos.

Josip Stanisic - 6/10

Stanisic deu estabilidade ao lado esquerdo da defesa, mas não ofereceu a dinâmica das ultrapassagens muitas vezes necessária para superar uma defesa recuada. Sua função foi mais conter o adversário e facilitar a construção das jogadas.

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Meio-campo

Joshua Kimmich - 8/10

Responsável por ditar o ritmo da equipe, Kimmich acertou 131 de 136 passes, um impressionante índice de 96%. Comandou o ritmo do jogo e tentou superar a defesa com finalizações de longe, embora seu chute aos 22 minutos não tenha exigido defesa do goleiro.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

Pavlovic trabalhou incansavelmente no meio-campo, dando sustentação aos jogadores mais avançados. Mostrou disposição ofensiva em dois chutes bloqueados, mas sua principal contribuição foi ajudar o Bayern a manter seus 71% de posse de bola antes de ser substituído perto do fim.

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Michael Olise - 5/10

Atuação decepcionante do francês, que não conseguiu exercer sua influência habitual pela ponta direita. Teve um chute bloqueado aos 41 minutos e não criou nenhuma grande chance antes de sair lesionado no intervalo, dando lugar a Tim Binder.

Lennart Karl - 7/10

Atuando como camisa 10, Karl foi quem mais finalizou pelo Bayern, com 3 tentativas. Exigiu uma defesa aos 54 minutos e teve papel central na criação da equipe, embora tenha encontrado dificuldades para superar o trio central do Colônia.

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Nathaniel Brown - 8/10

O destaque do quarteto ofensivo. Brown mostrou excelente técnica ao empatar aos 37 minutos com um chute de 22 metros. Continuou perigoso durante toda a partida, com mais duas finalizações, e colocou os laterais do Colônia à prova constantemente.

Ataque

Harry Kane - 5/10

Uma noite que terminou em decepção para o capitão da Inglaterra. Antes de sair aos 20 minutos por causa de uma lesão na perna, Kane recebeu poucas bolas em condições de aproveitá-las, enquanto o Bayern ainda buscava encontrar seu ritmo. Sua ausência foi muito sentida no restante da partida.

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Reservas e técnico

Tom Bischof - 6/10

Acionado cedo para substituir Kane, que saiu lesionado, Bischof teve dificuldades para exercer a mesma influência do atacante. Teve duas oportunidades de finalizar, uma bloqueada e outra para fora, mas faltou precisão.

Tim Binder - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Olise. Ofereceu características diferentes pela ponta, mas também encontrou dificuldades para penetrar a sólida defesa do Colônia.

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Kim Min-Jae - 6/10

Substituto de Upamecano aos 70 minutos, Kim deu novo fôlego à defesa e ajudou a interromper os contra-ataques do Colônia no fim, quando os visitantes buscavam a vitória.

Jamal Musiala - 6/10

Entrou para os 20 minutos finais na tentativa de desequilibrar o jogo. Musiala teve duas chances no fim, mas não acertou o alvo. Seus dribles criaram alguma confusão, mas faltou o passe decisivo.

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Noah Codjo-Evora - sem nota

Entrou perto do fim no lugar de Pavlovic e não teve tempo suficiente para mudar o placar.

Vincent Kompany - 6/10

O time de Kompany dominou a posse de bola, mas foi superado taticamente nos contra-ataques. O técnico deve se preocupar com a falta de chances claras criadas, apenas 0,94 xG, apesar de tanta posse. A lesão de Kane agora representa um desafio significativo para a estrutura da equipe.