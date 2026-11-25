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O Barcelona venceu o Sabah FK por 4 a 1 na Champions League, com dois gols de Anthony Gordon. Karim Adeyemi e Gabriel Jesus também marcaram na atuação dominante em Baku, apesar do gol dos anfitriões no segundo tempo.

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O Barcelona de Hansi Flick manteve a boa fase na Champions League com uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o Sabah FK no Estádio Olímpico de Baku. O time dominou desde o início e mostrou sua superioridade técnica com 72% de posse de bola e nada menos que 24 finalizações. Gordon abriu o placar aos 31 minutos, dando ao trabalho de construção de jogadas do Barcelona a conclusão que merecia e garantindo a vantagem de 1 a 0 no intervalo.

No segundo tempo, uma sequência implacável de dez minutos praticamente decidiu a partida: Gordon marcou seu segundo gol, seguido por Adeyemi e Jesus. Embora Joy-Lance Mickels tenha descontado para os anfitriões do Azerbaijão aos 63 minutos, a vitória nunca esteve em dúvida. A fluidez do Barcelona no último terço e sua organização na pressão alta permitiram ao time alcançar 4,17 gols esperados (xG), evidenciando a diferença de qualidade entre as equipes neste confronto da quinta rodada.

Goleiro e defesa

Joan Garcia - 6/10

O goleiro teve uma noite relativamente tranquila, já que o Sabah pouco o exigiu e acertou apenas três finalizações no alvo. Foi praticamente um espectador durante boa parte da partida, mas deve ter ficado frustrado por sofrer o gol de Mickels aos 63 minutos. Sua distribuição de bola foi segura sob pouca pressão.

Jules Kounde - 8/10

Atuação de alto nível do francês, que participou do gol de Jesus aos 60 minutos. Kounde mostrou disciplina tática, fechando por dentro para ajudar na construção das jogadas sem deixar de oferecer perigo ao avançar pela lateral. Também lidou bem com as transições defensivas ao longo da partida.

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Gerard Martin - 7/10

Uma atuação segura do jovem defensor. Manteve a linha defensiva adiantada com eficiência, ajudando o time a reduzir os espaços. Martin mostrou maturidade no posicionamento e contribuiu para limitar o Sabah a apenas oito finalizações na partida.

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Alejandro Balde - 8/10

Balde foi uma fonte constante de jogadas em direção ao ataque pela esquerda. Sua disposição ofensiva foi recompensada aos 55 minutos, quando deu a assistência para Adeyemi fazer 3 a 0. Sua velocidade na recomposição foi fundamental para impedir possíveis contra-ataques antes de ser poupado aos 65 minutos.

Meio-campo

Frenkie de Jong - 7/10

Como referência na dupla de volantes, o holandês ditou o ritmo com sua característica capacidade de conduzir a bola. Foi peça central nos 380 passes do Barcelona e garantiu o controle dos visitantes nas zonas centrais antes de ser substituído aos 64 minutos.

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Fermin Lopez - 7/10

Fermin deu muita energia ao time entre as linhas, procurando constantemente espaços para receber a bola. Foi preciso ao escolher os momentos de pressionar, forçando o Sabah a perder a posse perto da própria área. Embora não tenha marcado, sua movimentação atraiu a marcação e abriu espaço para os atacantes pelos lados.

Gavi - 7/10

O meio-campista levou sua habitual combatividade ao setor e jogou até os 86 minutos, quando foi substituído. Foi eficiente com a bola e firme nas disputas, impedindo que o Sabah ganhasse espaço no meio-campo.

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Pedri - 7/10

Capitão da equipe na partida, Pedri comandou o jogo do Barcelona no primeiro tempo com naturalidade. Sua visão foi importante para desmontar a defesa fechada do Sabah nos 45 minutos iniciais. Saiu no intervalo, provavelmente por uma decisão de Flick para controlar seu tempo em campo.

Ataque

Anthony Gordon - 9/10

Uma atuação de eficiência exemplar do ponta. Gordon fez a diferença ao abrir o placar aos 31 minutos e marcar novamente aos 51. Suas arrancadas diretas e o tempo de suas infiltrações foram demais para a defesa do Sabah. Deixou o campo aos 76 minutos como o melhor jogador da partida, sem contestação.

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Karim Adeyemi - 8/10

A velocidade explosiva de Adeyemi foi um pesadelo para o adversário. Ele coroou uma boa atuação individual com um gol bem executado aos 55 minutos. Sua capacidade de abrir a defesa adversária na largura do campo permitiu ao Barcelona explorar os espaços pelo centro durante todo o segundo tempo.

Gabriel Jesus - 9/10

Uma atuação marcada pelo jogo coletivo do brasileiro. Jesus participou do segundo gol de Gordon antes de balançar a rede aos 60 minutos. Sua participação na troca de passes foi exemplar, e ele serviu como referência fundamental para todo o ataque.

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Reservas e técnico

Dani Olmo - 7/10

Entrou no intervalo no lugar de Pedri e manteve o alto nível técnico do time com a bola. Sua presença ajudou a sustentar o ímpeto ofensivo na sequência de gols do segundo tempo.

Alex Campos - 6/10

Entrou aos 64 minutos no lugar de De Jong. Jogou de forma simples e ajudou a garantir a vitória em um período no qual a intensidade da partida naturalmente caiu.

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Joao Cancelo - 6/10

Substituiu Balde aos 65 minutos. Ofereceu uma alternativa diferente pela lateral, deslocando-se com frequência para o meio a fim de criar superioridade numérica, embora a partida já estivesse decidida quando entrou.

Raphinha - 6/10

Teve 14 minutos em campo no lugar de Gordon. Mostrou disposição e tentou contribuir para o alto número de finalizações, mas não conseguiu ampliar os quatro gols já marcados.

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Brian Farinas - N/A

Entrou no lugar de Gavi aos 86 minutos, sem tempo suficiente para ter impacto significativo na partida.

Hansi Flick - 8/10

A estratégia de Flick funcionou perfeitamente. Mesmo sem Lamine Yamal, seu time não mostrou falta de criatividade. As substituições no intervalo e no início do segundo tempo mostraram boa gestão do elenco, enquanto a pressão alta limitou as chances dos anfitriões a quase nada durante uma hora.