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O Barcelona ampliou sua vantagem na liderança de La Liga para cinco pontos sobre o Atlético de Madrid e seis sobre o Real Madrid após um segundo tempo implacável no Riazor.

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O time de Hansi Flick precisou de apenas dois minutos para abrir o placar, com Lamine Yamal concluindo um passe de Pedri. O Deportivo reagiu sete minutos depois, quando Pierre-Emerick Aubameyang aproveitou um erro de Pau Cubarsi. O primeiro tempo foi mais equilibrado do que o placar final sugere: Joan Garcia impediu o gol dos donos da casa duas vezes antes de Dani Olmo cabecear um cruzamento de Anthony Gordon para fazer 2 a 1, aos 20 minutos.

Depois do intervalo, o jogo foi de Raphinha. Atuando como referência no ataque, o capitão cabeceou um cruzamento de Yamal para marcar cinco minutos após o reinício, voltou a balançar a rede aos 83 minutos e completou seus três gols de perto nos acréscimos, novamente após passe de Yamal. O Barcelona terminou com 74% de posse de bola e 23 finalizações.

A seguir, a GOAL dá notas aos jogadores do Barcelona pela atuação no Riazor.

Goleiro e defesa

Joan Garcia (8/10): Não pôde fazer nada no gol de empate de Aubameyang, mas foi excelente no restante da partida. Defendeu uma finalização de Yeremay Hernandez quando ele saiu na cara do gol logo no início, impediu um gol de cabeça de Bil Nsongo de curta distância e fez duas defesas no fim para parar o reserva Zakaria Eddahchouri.

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Eric Garcia (7/10): Começou na lateral direita e foi seguro com a bola, acertando 46 de seus 50 passes. Levou perigo com frequência nas bolas paradas, mas não acertou o gol em nenhuma de suas três tentativas, incluindo uma grande chance pouco antes do intervalo. Foi substituído por Jules Kounde aos 65 minutos.

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Pau Cubarsi (6/10): Mostrou tranquilidade na posse, acertando 74 de seus 79 passes, mas seu erro deu o gol de empate a Aubameyang. Também teve uma cabeçada defendida por Leo Roman após um escanteio.

Gerard Martin (7/10): Foi o mais consistente dos quatro defensores. Ao lado de Cubarsi na zaga, afastou a bola cinco vezes, quatro delas de cabeça, e criou duas chances partindo de trás.

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Joao Cancelo (6/10): Recebeu cartão amarelo por uma falta em Nsongo antes dos cinco minutos e, a partir daí, jogou com cuidado. Perdeu a bola poucas vezes e acertou 32 de 34 passes antes de ser substituído por Gavi aos 57 minutos.

Meio-campo

Pedri (8/10): Comandou o jogo. Deu o passe para o primeiro gol, marcado por Yamal, acertou 109 de seus 114 passes, completou seus quatro dribles e deixou Olmo em boa posição com um passe em profundidade no início da partida.

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Frenkie de Jong (7/10): Sereno e confiável ao lado de Pedri, errou apenas três de seus 83 passes antes de precisar sair por lesão aos 65 minutos.

Dani Olmo (8/10): Cabeceou para o gol após cruzamento de Gordon e recolocou o Barça à frente. Também teve uma finalização bloqueada depois de receber de Pedri na área. Perdeu a bola algumas vezes antes de ser substituído por Rodri pouco antes da marca de uma hora de jogo.

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Ataque

Lamine Yamal (9/10): Participou de três dos cinco gols. Abriu o placar com uma finalização rasteira, cruzou para o gol de cabeça de Raphinha e deu o passe para o terceiro gol do companheiro. Suas quatro finalizações não bloqueadas foram na direção do gol, exigindo uma série de defesas de Roman. Também recuperou a bola cinco vezes e recebeu cartão amarelo no fim.

Raphinha (10/10): Uma tarde perfeita para o capitão. Atuando pelo meio, marcou o terceiro gol de cabeça, fez o quarto com uma finalização de dentro da área e completou o quinto com um toque de perto. Também criou seis chances, três delas claras, e seus escanteios renderam várias cabeçadas de Cubarsi e Eric Garcia.

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Anthony Gordon (8/10): Deu o cruzamento para o gol de Olmo e foi uma opção constante pela esquerda. Também deveria ter marcado: Roman defendeu duas de suas finalizações, e outra foi bloqueada na jogada que levou ao quarto gol. Foi substituído por Karim Adeyemi aos 84 minutos.

Reservas e técnico

Gavi (7/10): Entrou no lugar de Cancelo e deu energia ao meio-campo, acertando 42 de seus 44 passes e recuperando a bola cinco vezes.

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Rodri (7/10): Entrou no lugar de Olmo e não errou nenhum de seus 64 passes, 12 deles para o terço final do campo.

Andreas Christensen (7/10): Substituiu De Jong, que saiu lesionado, e mostrou tranquilidade com a bola, acertando 19 de seus 20 passes.

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Jules Kounde (7/10): Entrou no lugar de Eric Garcia na lateral direita e participou bastante do ataque, criando duas chances, incluindo o passe que iniciou a jogada do quarto gol.

Karim Adeyemi (6/10): Teve poucos minutos em campo no lugar de Gordon e acertou seus seis passes na reta final.

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Hansi Flick (8/10): Seu time teve de trabalhar duro no primeiro tempo, mas abriu 3 a 1 pouco depois do intervalo e continuou em busca de mais gols. A vitória expressiva mantém o Barcelona firme na liderança, embora a lesão de De Jong tire um pouco do brilho da tarde.